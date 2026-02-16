高校生起業家たちが事業プランを発表　N高グループ起業部ビジネスプランコンテスト開催　町工場へのAI導入、アクセサリーブランド運営、小規模温泉経営、学生コミュニティ運営、パパ・ママのセルフコーチングなど

学校法人角川ドワンゴ学園

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校・R高等学校（以下、N高グループ）、N中等部の部活動「N高グループ起業部」は、2026年2月27日（金) 14時より「N高グループ起業部 ビジネスプランコンテスト2026」を開催します。

N高グループ起業部は、中高生が起業家を目指すプロセスを通じてイノベーティブな思考を学び、日本や世界を支える人材を育成することを目的とした実践的な部活動です。本コンテストは、N高グループ・N中等部に所属する全校生徒を対象に、ビジネスアイデアや事業プランを募るコンテストとして年1回実施しています。

今回のコンテストでは、学内から約60チームの応募があり、予選会を勝ち抜いた5チームがファイナリストとして出場。自身の実体験や身近な地域課題・社会課題をもとに考案した事業プランについて、製品のデモンストレーションやサービス紹介を交えながら、プレゼンテーションを行います。

審査員はN高グループ起業部特別顧問で起業家の家入一真氏、当学園理事の夏野剛を迎え、優勝者には活動奨励金10万円と、学園内での事業宣伝・イベント開催の権利が授与されます。

■ デモンストレーションを交えたプレゼン 過去のコンテストの様子

■開催概要

「N高グループ起業部 ビジネスプランコンテスト2026」概要

【日時】2026年2月27日（金）14:00～16:00

【審査員】家入一真 氏（N高グループ起業部 特別顧問）、夏野剛（学校法人角川ドワンゴ学園 理事）

【配信URL】

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349423961

・YouTube：https://youtube.com/live/H3fsjC96lBc

＜発表チーム・事業名＞

- 株式会社Brownie、株式会社ネルフィン油谷 駿杜（S高3年・ネットコース）事業概要：タブレットを使い、工場の製造ラインで不良品を検知できるAIアプリ「AI-Capt（アイキャプト）」- 湯端温泉桑子 友菜（N高2年・高崎キャンパス）事業概要：貸切温泉を軸に、日帰り温泉と宿泊を運営する小規模温泉事業- NEXY小助川 晴大（N高2年・ネットコース）事業概要：挑戦したい学生が、他の誰かと動き出せる環境をつくるコミュニティ・プロジェクト- reposer木下 まお（N高2年・ネットコース）事業概要：「その日、その瞬間の"わたしらしさ"を表現する」をコンセプトとしたアクセサリーの製造・販売- cotobameKaZ（S高1年・ネットコース）事業概要：LINEで毎日届く「問い」と「声かけ」で、親子のコミュニケーションを円滑にするセルフコーチングサービス

＜審査員＞

家入 一真 氏

N高グループ起業部 特別顧問、株式会社CAMPFIRE 創業者

2003年株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ）創業、2008年JASDAQ市場最年少（当時）で上場を経て、2011年株式会社CAMPFIRE創業。2012年BASE株式会社を共同創業、東証マザーズ（現グロース）上場。2018年ベンチャーキャピタル「NOW」創業。Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング 2021」にて第3位に選出。その他、2020年より京都芸術大学の客員教授やN高グループ起業部の顧問を務める。

生徒へのメッセージ

AIやテクノロジーがどんなに進化しても、誰かの痛みに寄り添い、体温や優しさを感じるようなサービスを作ることが大切だと思っています。テクノロジーは正しさよりもあたたかさを運ぶものだと思っています。

誰かの正解をなぞるのではなく、皆さん自身の違和感や想いが伝わってくるような挑戦に出会えることを、今年も楽しみにしています。

夏野 剛

学校法人角川ドワンゴ学園 理事、近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授、株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（CEO）、株式会社ドワンゴ 代表取締役社長 CEO早稲田大学政治経済学部卒、東京ガス入社。ペンシルバニア大学経営大学院（ウォートンスクール）卒。ベンチャー企業副社長を経て、NTTドコモへ。「iモード」「おサイフケータイ」などの多くのサービスを立ち上げ、ドコモ執行役員を務めた。

現在は近畿大学の特別招聘教授、情報学研究所長のほか、株式会社KADOKAWA代表執行役社長、株式会社ドワンゴ代表取締役社長、そして、トランスコスモス、グリー、USEN-NEXT HOLDINGS、日本オラクルの社外取締役を兼任。このほか経済産業省の未踏IT人材発掘・育成事業の統括プロジェクトマネージャー、内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム共同会長なども務める。

生徒へのメッセージ

世界は今、想像を超えるスピードで変化しています。このコンテストは、皆さんの自由な発想を具体的なカタチにするための最高の舞台です。

失敗を恐れず、高校生である今の自分にしか描けない唯一無二のビジネスプランで、『未来を創る挑戦』を期待しています！

■ 「N高グループ起業部」について

N高グループ 起業部は、起業家を目指すことでイノベーティブな考え方を学び、日本や世界を支える人材を育成することを目的とした実践的な部活動です。起業やビジネスに興味のある生徒なら誰でも参加可能なワークショップや起業家授業を開催しています。

2024年度から起業やビジネスに興味のある学園生徒なら誰でも参加可能なコミュニティ部活となりました。「起業部」コミュニティを基盤として、ビジネスや起業の基礎について知識0から学べる講義型の入門プログラム「起業部アントレ」、本格的にビジネスに取り組み、メンタリングや起業支援金のサポートを受けられる「起業部BLP（Business leadership program）」の3つのクラスで活動。これまでに15チームの法人を輩出しています。

Webサイト：https://nnn.ed.jp/about/club/kigyobu/

◆学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校・S高等学校・R高等学校について◆

＜N高等学校（本校：沖縄県うるま市、校長：奥平博一）／S高等学校（本校：茨城県つくば市、校長：吉井直子）／R高等学校（本校：群馬県桐生市、校長：奥平博一）＞

N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”で、2016年の「N高等学校」開校後、2021年に2校目となる「S高等学校」を開校し、2025年に3校目となる「R高等学校」を開校しました。現在の生徒数は34,071名（2025年9月末時点）。VRやAIを活用した最先端のオンライン学習環境を提供しているほか、高校卒業資格のための必修授業だけでなく、大学受験やプログラミング、イラスト、小説、ゲーム、ファッション、料理、美容など多彩な課外授業を生徒は好きな時間にオンラインで受けることができます。また、日本全国で実施している宿泊型の職業体験や、企業や自治体と連携した課題解決型学習プログラムなど、社会で役立つスキルや経験を身につけられる学習機会を提供しています。

Webサイト：https://nnn.ed.jp/ YouTube：https://www.youtube.com/@n_highschool

X：https://twitter.com/nhigh_info Facebook：https://www.facebook.com/nhighschool

TikTok：https://www.tiktok.com/@nshighschool

◆学校法人角川ドワンゴ学園 N中等部について◆

N中等部は教育機会確保法の趣旨を鑑みた、新しいコンセプトの「プログレッシブスクール」です。現在、1,664名（2025年9月末時点）の生徒が全国で学んでいます。N中等部では、総合力を身につけるために教養・思考力・実践力の3つを学びます。21世紀型スキル学習、プログラミング、基礎学習（国・数・英）など多彩な学習コンテンツがあり、一人ひとりが自分のペースで学び、目標を見つけて主体的に行動することで進路やキャリアづくりといった夢への第一歩が広がります。

※N中等部は学校教育法第一条に定められた中学校ではありません。ご自身の中学校に在籍したままN中等部で学んでいただきます。

Webサイト：https://n-jr.jp/ X：https://x.com/njrjp1

Facebook：https://www.facebook.com/nnn.jr.f