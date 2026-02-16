過去20,000人が来場※1した大型ファッションフェス「Design Zoo（デザインズー） in パシフィコ横浜」2026年8月1日(土)開催決定！ ～運営＆出展企業募集開始～

Age合同会社

「関わるステークホルダー全ての“好き”を事業にし、今ここにないワクワクする未来を作り出す」をビジョンに掲げるAge合同会社（本社：東京都港区、代表社員：井出浩二）は、2026年8月1日（土）にパシフィコ横浜 アネックスホールにて、ファッション・アート・パフォーマンスが融合する大規模ファッションフェス「Design Zoo(デザインズー) in パシフィコ横浜」を開催することをお知らせいたします。 開催決定に伴い、イベントを共に盛り上げる出展企業・ブランドの募集を開始いたしました。

※1：※DesignZoo関連イベントへの総来場人数

過去20,000人が来場※1した大型ファッションフェス「Design Zoo（デザインズー）」とは

「ファッションをリアルに」をテーマに、大型ファッションフェスを東京・大阪・福岡を拠点に、2021年から過去30回、450店舗／約20,000名のお客さまと共に開催。若手デザイナー、ブランド、インフルエンサー、来場者が一体となって創り上げる大型ファッションフェスです。 単なる展示会にとどまらず、ランウェイでのファッションショーやライブパフォーマンスを通じて、ブランドの持つ世界観をダイレクトに発信し、リアルな場でお客さまとの深い繋がりの創出を目指します。

2026年8月1日(土)「Design Zoo（デザインズー） in パシフィコ横浜」開催決定！

この度、2026年8月1日(土)に、日本最大級のコンベンションセンター「パシフィコ横浜」を舞台に「Design Zoo in パシフィコ横浜」の開催が決定！アパレルブランドの出店からファッションショー、アーティストによるパフォーマンスステージまで、多様なカルチャーが交差する複合型イベントとして実施します。従来の展示会形式にとらわれず、来場者がクリエイターの想いに触れ、その熱量をSNSを通じてリアルタイムに世界へ発信する一日通して楽しめるファッションの祭典を目指します。

ご出展希望はこちら

ご出展並びにDesignZooに関するお問い合わせは下記もしくは公式SNSまでお願いいたします。

お問い合わせ先：designzootokyo@gmail.com (DisignZoo実行委員会宛)

公式SNSはこちら

当日のコンテンツやイベント情報は随時公式SNSより公開いたします

https://www.instagram.com/designzoo.official/ (https://www.instagram.com/designzoo.official/)

イベント概要

・イベント名 ：Design Zoo in パシフィコ横浜

・開催日時 ：2026年8月1日（土） 12:30～19:00

・会場 ：パシフィコ横浜 アネックスホール

・動員予定 ：来場者1,000名 / 出演者300名

・出展数 ：40店舗（予定）

・主催 ：Design Zoo実行委員会

Q＆A

Q：Design Zoo（デザインズー）とは何ですか？

A：「ファッションをリアルに」をテーマに掲げた、日本発の大型ファッションフェスです。過去30回の開催実績を持ち、累計2万人を動員してきました。ブランドブース、ファッションショー、ステージパフォーマンスが一体となった、一日中楽しめるファッションの祭典です。



Q：出展の条件はありますか？

A：法人はもちろん、個人クリエイターや新規ブランドの方でも、共感いただける方であれば、どなたでも応募可能です。



Q：来場者のターゲット層を教えてください。

A：SNS感度の高い10代後半～30代を中心に、ファッション・クリエイティブ業界の関係者、インフルエンサー、学生など、トレンドを牽引する層の来場を見込んでいます。



Q：出展ブースでの物販は可能ですか？

A：はい、可能です。商品の展示だけでなく、その場での販売や予約受付、サンプリング、リード獲得など、目的に合わせてご活用いただけます。



Q：ステージを活用したPRはできますか？

A：可能です。メインステージでのPR枠や、出演モデルによる商品着用など、マーケティングに強みを持つ弊社ならではの拡散プランをご提案いたします。



Age合同会社では、「好き」を起点にマーケティングでさまざまな挑戦に伴走してまいりました。「リアル」と「デジタル」それぞれの強みを掛け合わせ、一気通貫でファン・ステークホルダーが共に成長し楽しめる、サービスを提供します。

【Age合同会社 会社概要】

社名 ：Age合同会社

代表社員 ：井出浩二

本社所在地 ： 〒107-0061東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー1

番号 ：03-5778-7822

事業内容 ：WEBマーケティング、SNSマーケティング、アパレルイベント運営

WEBサイト：https://age-inc.net/