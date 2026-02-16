【2/22は猫の日】代々木公園で“猫メイク”をして魚を食べて復興支援！「食べて支援 #猫の日チャレンジ」

カラフルキャスティング株式会社

誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、企業と個人、個人とファンを繋ぐ次世代エンタメアプリ「カラキャス」を運営するカラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本 豊季）は、『食べて支援 #猫の日チャレンジ』を2026年2月20日(金)～23日(月・祝)に東京都渋谷区・代々木公園で行われる「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 in 代々木公園」のイベント内にて実施いたします。

「SAKANA&JAPAN FESTIVAL（魚ジャパンフェス）2026 in 代々木公園」は、全国各地の魚介グルメが堪能できるイベントとして2026年2月20日(金)～23日(月・祝)の4日間、東京都渋谷区の代々木公園イベント広場～ケヤキ並木で開催されます。マグロやサーモン、ノドグロ、ウニ、カニ、ホタテ、カキ、イクラなどの海の幸が大集合。旬で新鮮な魚介を使った海鮮丼、全国各地に伝わる漁師飯や郷土料理のほか、海鮮ラーメンや海鮮パエリアなど和洋中の魚介グルメが味わえます。

同イベント内では、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興応援を目的に開催される「発見！ふくしまお魚まつり」エリア、北海道・東北地方の厳選した魚介料理を集めた「食べて応援！ニッポンの幸」エリアも設けられます。

2026年3月11日で東日本大震災から15年を迎えようとしている中で、震災の被害を風化させないことと、北海道・東北エリアの支援を目的として、『食べて支援 #猫の日チャレンジ』を企画しました。元日本代表選手なども含むアスリートたちやアイドル・ダンサー・インフルエンサーなど様々な個性を持った人たちが集結し、「猫メイク」を施した“ニャンフルエンサー”となり、北海道・東北地方の魚介料理を食べて復興支援を盛り上げます。

期間中の来場者は15～20万人と予測されており、カラフルキャスティングブースにおいては“ニャンフルエンサー”同様に「猫メイク」ができる体験や海鮮丼無料券・割引券が当たる抽選会も実施し、来場者も巻き込んで復興支援を一層盛り上げてまいります。

■「食べて支援 #猫の日チャレンジ」開催概要

開催日時：2026年2月20日(金)～23日(月・祝) 10:00～20:00 ※23日のみ18:00終了

会場：東京都渋谷区・代々木公園（イベント広場～ケヤキ並木）東京都渋谷区神南2-3

SAKANA&JAPAN（魚ジャパンフェス）2026 in 代々木公園内

カラキャスブース

実施内容：

「2月22日の猫の日」のSNSでの盛り上がりに合わせ、猫に扮した人たちが福島・東北・北海道の魚介料理を食べる様子を「食べて支援 #猫の日チャレンジ」としてSNSに投稿。復興支援とエンターテイメントを掛け合わせた新しい社会貢献の形にチャレンジします。

１. 「猫メイク」を施した“ニャンフルエンサー”（元日本代表アスリート・アイドル・ダンサー）が

北海道・東北地方の魚介料理を食べて復興支援を盛り上げます。

２. 来場者向けに「海鮮丼無料券・割引券」の抽選会を実施します。

３. 来場者の中から先着順で「猫メイク」「猫ヘアアレンジ」の体験を無料で提供します。

４. 来場者向けに「猫グッズ」を無料で貸出します。

５. 「食べて支援 #猫の日チャレンジ」でSNS投稿した人向けのスペシャル抽選会も実施します。

抽選会内容：

「カラキャス」アプリをダウンロードし、プロフィールを入力。その場で当たりがわかるオンラインくじにチャレンジし、下記いずれかの当たりが出たら賞品をプレゼントいたします。

1等：海鮮丼無料券

2等：海鮮丼割引券 1,000円分

3等：海鮮丼割引券 500円分

4等：海鮮丼割引券. 100円分

■ 「カラキャス」について

『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。

インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーなど多種多様な“個性”が集まるこのプラットフォームは、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。

カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2026年1月で登録者数15万人を突破いたしました！

【アプリダウンロードURL】

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com

■ カラフルキャスティング株式会社 会社概要

社名：カラフルキャスティング株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表：松本 豊季

設立：2019年9月

資本金：325,000,000円

公式サイト：https://about.colorfulcast.com

【本件に関するお問い合わせ先】

カラフルキャスティング株式会社 広報担当

Email：info@colorfulcast.com