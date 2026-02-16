Delphi 31周年記念キャンペーン開始

エンバカデロ・テクノロジーズ合同会社

エンバカデロ・テクノロジーズ（本社：米国テキサス州オースティン、日本法人：東京都千代田区、日本法人代表：藤井 等、以下エンバカデロ）は、クロスプラットフォームネイティブアプリの統合開発環境『Delphi』が発売31周年を迎え、特別価格で購入できる記念キャンペーンを開始します。

Delphi 1とDelphi 13の開発画面

公式サイト：https://www.embarcadero.com/jp/products/rad-studio

キャンペーンサイト：https://www.embarcadero.com/jp/campaign-japan

■Delphi 31年の進化

1995年2月14日、エンバカデロの前身であるボーランドによりDelphiの初版がリリースされました。Delphi 1は、ネイティブコンパイラ、ビジュアルコンポーネント、2Wayツール、コンポーネント/VCL、BDE＋SQL Linksによるデータベースサポートの機能など有していました。当時から開発の生産性を大幅に向上させるツールとして、数多くのソフトウェア開発の現場で活用されてきました。

31年間で進化を遂げたDelphiは、モバイル開発のサポートなどクロスプラットフォーム開発の効率化を実現し、ビジュアル開発やクラウドDBやNoSQL DBを含むデータベース統合、Web APIサポートなどの革新をもたらしました。最新版のRAD Studio 13 Florence では、アプリケーションに生成AIを容易に統合できる『SmartCore AI Component Pack』やAIによるコード生成・技術サポート等の開発支援機能が実装されました。

■Delphiは31周年記念キャンペーン開始

Delphiは発売31周年を記念して、2026年2月16日から3月16日までEショップ限定で、Delphi、C++Builder、RAD Studio を特別価格で提供する『Delphi 31周年記念キャンペーン』を実施します。対象製品は、RAD Studio / Delphi / C++Builder 13 FlorenceのProfessional、Enterprise、Architect の各エディションです（アカデミックならびにネットワークライセンスは本キャンペーンの対象外です）。

■YouTubeライブ配信『エンバカデロ・デベロッパーTV』

2月17日17時からは、YouTubeライブ『エンバカデロ・デベロッパーTV』を配信します。毎回、RAD Studio / Delphi / C++Builder活用のポイントを紹介するライブ配信で、今回は「RAD Studio IDEのデバッガ」について解説します。またシリーズでお送りしている「Delphi / C++Builderデータベースアプリ開発入門」では、ルックアップとマスター詳細について解説します。Delphi 31周年に寄せられたメッセージを紹介するほか、本キャンペーンの詳細についても触れますのでお見逃しなく。

エンバカデロ・デベロッパーTVについて：

https://www.embarcadero.com/jp/events-japan/webinar/developers-tv/

■RAD Studioについて

RAD Studioは、クラウドサービスや主要なデータベース、広範なIoTデバイスとの接続性を提供するクロスプラットフォームネイティブアプリケーションの統合開発環境です。Windows 10対応のアプリケーション構築をサポートするVCLコントロール、Windows、Mac、モバイル向けクロス開発を可能にするFireMonkeyフレームワークが、コンポーネントによるビジュアル開発を実現。アプリケーションパフォーマンスを犠牲にすることなく、単一コードからマルチプラットフォームサポートが可能になります。最新のRAD Studio 13から生成AIの組み込みやAI開発支援による生産性向上も可能になりました。

■エンバカデロ・テクノロジーズについて

1993年にデータベースツールベンダーとして設立され、2008年にボーランドの開発ツール部門『CodeGear』と合併したエンバカデロ・テクノロジーズは、アプリケーション開発者とデータベース技術者が多様な環境でソフトウェアアプリケーションを設計、構築、実行するためのツールを提供する最大規模の独立系ツールベンダーです。2015年10月には、独立系ツールベンダーであるアイデラの傘下となり、2017年8月には、WebアプリケーションプラットフォームであるSenchaを買収し、さらなる技術革新と製品／サービスの品質向上に努めています。

米国企業の総収入ランキング『Fortune 100』のうち90以上の企業と、世界で300万以上のユーザーが、エンバカデロのRAD Studio、Delphi、C++Builder、Senchaといったアプリケーション開発ツールやデータベースツールを採用し、生産性の向上と革新的なソフトウェア開発を実現しています。

コーポレートサイト：https://www.embarcadero.com/jp/

Sencha製品情報：https://jp.sencha.com/

一般の方からのお問い合わせ先：

エンバカデロ・テクノロジーズ

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE 5F

TEL 03-4540-4148