2月18日(水) 「すし銚子丸 Shinjuku」 新宿サブナード店グランドオープン!

株式会社銚子丸

株式会社銚子丸（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：石井 憲）が展開する「すし銚子丸」は2026年2月18日（水）、新宿サブナード内に「すし銚子丸 Shinjuku」をグランドオープンいたします。

本店舗は、創業の地・千葉で培ってきた熟練の職人技と、現代のテクノロジーを融合させた、これまでにない「都心型ハイブリッド店舗」のフラッグシップモデルです。これまでの銚子丸をさらに進化させ、未来へと繋ぐ「銚子丸の新しい形」を、新宿の地より発信してまいります。

■ 伝統と革新が融合する「都心型ハイブリッド・スタイル」

「すし銚子丸 Shinjuku」が提案するのは新しい銚子丸の姿です。 店内には、高級すし店を彷彿とさせる洗練されたカウンター席を完備。熟練の板前が目の前で握り、お客様の手元へ直接お出しする、上質な寿司空間をご提供いたします。 銚子丸が長年大切にしてきた「活気あるおもてなし」と「食の楽しさ」はそのままに、最新の機能性を融合させた、新次元のハイブリッド・スタイルをご堪能ください。

1. すし職人の「粋」を楽しむ【江戸前スタイル】の継承

目の前で職人が技を振るうカウンターは、まさに江戸前の伝統を受け継ぐ舞台。

職人の細やかな「間」が生み出す、五感を刺激する臨場感をお愉しみください。

ご家族やグループに最適なテーブル席では、最新鋭の「特急レーン」が鮮度を逃さず素早くお寿司をお届けします。

伝統のぬくもりと革新のスピード。二つが共鳴するハイブリッドな空間で、銚子丸の新たな形をご体感ください。

2.多古米×赤酢が織りなす「至高のシャリ」

「すし銚子丸 Shinjuku」では、ネタの旨みを最大限に引き出すためシャリにもこだわりました。千葉県多古町産の希少なブランド米「多古米」を使用し銚子丸が独自に配合した長期熟成「赤酢」と組み合わせることで、ネタの旨みを最大限に引き出しています。銚子丸が辿り着いた「シャリの進化」をご体感ください。

3.千葉の恵みが一堂に。産地直送「千葉めぐり」開催

※「多古米」とは…千葉県香取郡多古町で生産され、千葉県全体の米生産量のうち、わずか2%程度。その希少性と美味しさから「幻のお米」とも称され、全国米・食味分析鑑定コンクールなどで、何度も受賞歴があるブランド米です。

「千葉の『うまい』を新宿に！」を合言葉に、銚子丸創業の地・千葉県から届く厳選された魚介類を集結させた「千葉めぐり」を開催いたします。銚子、勝浦、千倉など、千葉の海が育んだ圧倒的な鮮度と極上の旨み。産地直送だからこそ叶う本物の味わいを、ぜひこの機会にご堪能ください。 ※仕入れ状況により入荷がない場合がございます。予めご了承ください。

■オープン記念特別セット「本まぐろづくし」を販売

※勝浦産金目鯛のにぎり

グランドオープンを記念して期間限定の「本まぐろづくし」を販売いたします。本まぐろを存分に堪能できる特別セットです。



販売店舗: すし銚子丸 Shinjuku 新宿サブナード店 ※店内飲食限定

販売期間: 2026年2月18日(水)～2026年2月28日(土)

セット内容：

本まぐろ大とろ/本まぐろ中とろ/本まぐろ上赤身/本まぐろ中とろ塩炙り/中落ち笑巻(えまき)

■ 店舗概要

株式会社銚子丸について

- 店舗名： すし銚子丸 Shinjuku 新宿サブナード店- オープン日： 2026年2月18日（水）- 所在地： 新宿区歌舞伎町1丁目サブナード1号 靖国通りB1階 新宿サブナード- 電話番号：03-6380-1870- 営業時間：11時～22時（ラストオーダー21時30分）※ 平日15時までの「あら汁無料」サービスは同店では実施していません- 定休日：原則なし（施設に準ずる）- 総席数：49席- 銚子丸店舗一覧：https://stores.choushimaru.co.jp/- 新宿サブナード：https://www.subnade.co.jp/

千葉、東京、埼玉、神奈川に92店舗（2026年2月1日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

商号：株式会社銚子丸

代表者：代表取締役 石井 憲

本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

設立年月日：1977年11月2日

主な事業の内容：すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし百萬石等の店舗経営

資本金：１億円（2024年5月15日現在）

URL：https://www.choushimaru.co.jp/