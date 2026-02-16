前年グランプリが初めて見せる強気な表情と、クリエイティブに注目！ 「積み上がれ、自分。」 ミスマガジン2027 渋谷マークシティでビジュアル広告を展開

株式会社講談社

2027年に45周年を迎える「ミスマガジン」を運営する株式会社講談社は、2026年2月16日（月）より渋谷マークシティ マークタペストリーにてビジュアル広告を掲出します。 “日本一おせっかいなミスコンテスト”として生まれ変わったミスマガジン。本年のエントリーは2025年12月22日（月）～2026年2月28日（土）23:59まで受け付けています。

今回、ミスマガジン2027の応募にあたって、ミスマガジン2025でグランプリを獲得した永岡ゆきねさんを起用したビジュアル広告を、2月16日（月）より渋谷マークシティ マークタペストリーで展開します。

例年、ミスマガジンのグランプリ受賞者は『ヤングマガジン』の表紙デビューが確約されています。しかし、受賞やデビューは、ゴールではなく通過点。積み重なる自らの表紙の上で、普段とは違った一面を見せる永岡さんのビジュアルを通し、ミスマガジンで新たな自分の魅力を見つけ、活躍の場を広げていく受賞者の未来を描きました。

1982年のスタート以来、多くの才能を世に送り出してきたミスマガジンは、2027年に45周年を迎えます。これにあたり、改めてコンテストのフローや受賞後のフォロー体制を見直し、芸能界を志す女の子たちの未来の活躍までをも全力でサポートする “日本一おせっかいなミスコンテスト”として生まれ変わりました。

現在、ミスマガジン2027はエントリーを受付中です。ミスマガジンは、あなたの“人生の分岐点”として、表紙のその先の未来へと踏み出していきたい挑戦者を広く募集しています。

■渋谷マークシティ マークタペストリー ビジュアル広告概要

・掲出期間：2026年2月16日（月）～2026年2月22日（日）

・掲出場所：渋谷マークシティ マークタペストリー

■撮影のオフショットも公開

ビジュアル撮影時のオフショットと永岡ゆきねさんへのインタビューも同時に公開いたします。

実際の撮影の様子や、これから応募を考えている人に向けたメッセージなど是非ご覧ください。

【動画URL】

Youtube：https://youtu.be/xXSODPc5L54

■出演者プロフィール/コメント

永岡ゆきね

2009年7月10日生まれ

神戸出身

ミスマガジン2025グランプリ受賞

X：https://x.com/nagaoka_yukine

Instagram：https://www.instagram.com/nagaoka_yukine

【コメント】

この広告はこれからの可能性を感じるようなものだなと感じます。

広告からもっとたくさんの方に知って頂けるのが嬉しいです。

ミスマガジンは自分を変えられる場所なので自分に自信を持って

力を尽くしてください！応援しています！

■「ミスマガジン2027」について

ミスマガジン2027は、2025年12月22日（月）より応募をスタートし、 2026年2月28日（土）まで応募を受け付けております。

ミスマガジン2027では、審査期間を約1年間に延長し、審査過程の中で応募者1人1人の個性や内面を審査するコンテンツを展開。

審査期間だけでなく、見事グランプリや各賞を受賞した方には、1人1人の強みにあった形で活躍できる人材に成長していただくため、様々な活躍の場にチャレンジする機会を用意いたします。

■応募概要

下記、特設サイトよりエントリー可能です。（※応募条件はサイト内に記載しております。）

https://miss-maga.jp/entry/

【募集要項】

●2002年4月1日～2010年3月1日生まれの未婚の女性（ただし、未成年の方は保護者の同意が必須）。

国籍は不問ですが、審査は日本語で行います。

●芸能活動歴や経験は不問。現在所属している芸能事務所やグループがある方も兼任可

（ただし所属事務所や所属グループの同意が必須。現活動と「ミスマガジン2027」としての活動を

並行してできる時間がある方に限る）。

●水着でのグラビア撮影、及びその写真・ムービーを雑誌・ネット・アプリに掲載可能な方。

●「ミスマガジン2027」審査に参加可能な方。また、グランプリ決定後の活動に参加可能な方。

（『ヤングマガジン』『週刊少年マガジン』『ヤンマガWeb』グラビア撮影、ライブ配信、ネット放送等番組出演、ラジオパーソナリティ、演技の仕事等を予定）

■「ミスマガジン」について

1982年にスタートしたミスコンテスト。中川翔子、北乃きい、倉科カナ、新川優愛、衛藤美彩、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、一ノ瀬瑠菜、葉月くれあなど各賞受賞者がグラビアだけでなくドラマや演劇、CMでも活躍中。

2027年に45周年を迎える本コンテストは、「日本一おせっかい」なミスコンテストとして、芸能界を志す女の子たちがミスマガジンの活動を経て女優、タレント、モデルなど様々な方面で活躍していき、“人生の分岐点”となるよう一層サポートできるように、一大リニューアルをいたします。

ミスマガジン公式サイト：https://miss-maga.jp/