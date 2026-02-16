みどりまゆシルクのブランド「Itoguchi」から「春を待つ。Itoguchi リップエッセンス特別セット」が期間限定発売

株式会社きものブレインItoguchi 春を待つ、リップエッセンス特別セット キャンペーンバナー

株式会社きものブレイン（本社：新潟県十日町市、代表取締役：岡元松男）が展開する「みどりまゆ」シルクのスキンケアブランドItoguchiは、稀少なみどりまゆのシルク成分をキー成分とし、時に敏感にかたむいた肌や、年齢により変化した肌にやさしく寄り添い、健やかにサポートしてくれるお守りのようなコスメ”として、シルクのもつパワーにお客様から共感の声をいただいてきました。

今年1月19日(月)には、かねてより要望の多かったリップケア製品が登場。

2月は冬の乾燥で最も唇が固くなりやすい時期。冬のダメージをリセットし、春のカラーを迎える準備として、2026年2月16日(月)からはその新製品「みどりまゆ モイスト リップエッセンス」を中心とした特別なキャンペーンをスタートいたします。

■ キャンペーン概要

春を待つ、モイスト リップエッセンス 特別セット

キャンペーン期間：2026年2月16日(月)～ 3月1日(日)

商 品 名 ：春を待つ、モイスト リップエッセンス 特別セット

セ ッ ト 内容：みどりまゆ モイスト リップエッセンス 2本

Itoguchi オリジナル巾着

商 品 価 格：3,762円（税込）

商 品 ペ ー ジ： https://shop.silklifelab.com/products/lip-essence-2

「みどりまゆ モイスト リップエッセンス」2本に、Itoguchiオリジナル巾着を添えた特別なセット。1本は枕元に置いて、眠っている間の「夜の集中保湿」に。もう1本は巾着に忍ばせて、日中の乾燥対策や「春色リップを美しく見せるベース」として。

また、ホワイトデーや送別シーズンを控えたこの時期、1本はご自身へのご褒美に、もう1本は新生活を迎える大切な方への「優しさのお裾分け」として。 春を待つひととき、Itoguchiがあなたの唇を慈しみます。

■ みどりまゆ モイスト リップエッセンス

みどりまゆ モイスト リップエッセンス

一晩中、唇を包み込み乾燥を徹底ブロックする、みどりまゆシルクの贅沢な高密着リップエッセンス。乾燥や年齢、日々の刺激に負けない、ぷるんとつやつやの魅力的な唇へと導く、保護・荒れケア・集中保湿を叶える贅沢なオールインワン美容液リップです。

【おすすめの使用方法】

就寝前のリップマスクとして

みどりまゆシルク成分*¹が、一晩中、唇を包み込み乾燥を徹底ブロック。

メイク前のリップ下地として

極度の乾燥を防ぐ持続力で日中の塗りなおしも不要に。



唇全体に塗りひろげ、軽くすり合わせてなじませます。シルク高配合により初めは白くなりますが、数分（3～5分程度）で透明になります。

塗布直後（乳白色）馴染んだ後（透明）

【Itoguchiとは】Itoguchi ブランドロゴ

Itoguchiは、新潟の十日町で「みどりまゆ」を独自に養蚕・抽出を行い、その恵みたっぷりのスキンケア・ボディケア・ヘアケアを届けるブランドです。貴重なみどりまゆの美容成分をベースに、現代人が直面している肌の乾燥やエイジング悩み、ゆらぎに、これまでのスキンケアとはひと味違った理想の美肌への「糸口」を提案してきました。

【きものブレインとは】きものブレイン 本社

Itoguchiを開発・製造する株式会社きものブレインは、着物のアフターケアソリューション事業、無菌人工給餌周年養蚕事業などを展開しています。十日町で「みどりまゆ」を独自に養蚕し、その恵みたっぷりの製品を届けるブランドです。

＜会社概要＞

社名 ： 株式会社きものブレイン

本社 ： 〒948-0056 新潟県十日町市高田町6丁目510-1

代表者 ： 代表取締役 岡元 松男

設立 ： 1988年5月

資本金 ： 9,000万円

URL ： https://www.kimono-brain.com/

事業内容： 着物のアフターケアソリューション事業

無菌人工給餌周年養蚕事業 ほか

＜本件に関するお客様お問合せ先＞

企業名 ：株式会社きものブレイン

住所 ：〒948-0061 新潟県十日町市昭和町1丁目129-6

TEL ：TEL 025-752-7747［月～金10:00-17:00］

E-Mail : info@silklifelab.com