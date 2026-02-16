ラボン・デ・ブーンから4つの香りが登場　さらに、人気のグリーンヘブンからゲルタイプも発売

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)が展開するプレミアムホームケアブランド「ラボン」は、クルマ用フレグランス『ラボン・デ・ブーン』より４つの新しい香りのエアコンクリップ型、置き型ゲルタイプのグリーンヘブンの香りを4月1日(水)より全国順次発売いたします。

”ラボン・デ・ブーン” は、ファッションのように香りを楽しむライフスタイルを提案する「ラボン」ブランドのクルマ用フレグランスです。車は単なる移動手段ではなく、移動中でも快適に過ごせるプライベート空間としての役割も担ってきております。その流れの中で、『ラボン・デ・ブーン』は、エアコンクリップ型やペーパータイプの芳香剤を展開。さらに車内インテリアとしての需要にも応える置き型のゲルタイプも発売いたしました。

ラボンでは初となるクルマ用の新たな香りが、エアコンクリップタイプ型で登場します。ポップなカラーのパッケージと豊かに広がる香りで、車内を楽しくて心地よい空間に。香りは、タッチザスカイ、ミスティマスカット、ピーチフィクション、ガーデンブロッサムの4つのフレグランスをご用意しました。

さらに、深呼吸アロマ(R)シリーズ「トゥザムーン」の人気の香り「グリーンヘブンの香り」から置き型ゲルタイプが登場です。

いつものお出かけやドライブを『ラボン・デ・ブーン』で、ちょっとごきげんな時間にしてみてはいかがでしょうか。

LAVONS DE BOOON

「ラボン・デ・ブーン」エアコンクリップ型【タッチザスカイ】透き通るオレンジとマリンフローラル【ミスティマスカット】みずみずしいマスカットと軽やかなフリージア【ピーチフィクション】ピーチ香るオトナなフルーティムスク【ガーデンブロッサム】リーフィーグリーンと心地よいアンバー

●約45日間香りが続く

約45日間、心地よい上品な香りが続きます。

※香りの持続期間は使用環境・状況によって異なります。

※香りの感じ方には個人差があります。

※香りが弱くなってきたら交換してください。

※使用中や保管の際に、液色が変化することがあります。

●イヤなニオイを消臭

消臭効果で、車内がスッキリとした空間へ。

●送風口用クリップタイプ

送風口に取り付けられる、便利なクリップタイプです。

602円(税込)

※発売日:2026年4月1日(水)

「ラボン・デ・ブーン」グリーンヘブンの香り 置き型ゲルタイプ

●約1～1.5ヶ月間香りが続く

エアコンクリップ型よりも香りの持続期間がパワーアップし、約1～1.5ヶ月間、心地よい上品な香りが続きます。

※香りの持続期間は使用環境・状況によって異なります。

※香りの強さ、感じ方には個人差があります。

●香りが広がりやすい

ゲルが空気に触れる面積が大きいので、香りが拡散されやすく車内がいい香りに包まれます。

●イヤなニオイを消臭

車内をスッキリと消臭します。

●置き型ゲルタイプ

車の運転席のカップホルダーにぴったりな置き型タイプ。ゲル状なので倒れても中身がこぼれにくいので安心です。

●ポップなデザインでインテリアにも

目を引くバイカラーデザイン。車内はもちろん、玄関やお部屋でインテリアとしても香りをお楽しみいただけます。

748円(税込)

※発売日:2026年4月1日(水)

グリーンヘブンの香り

深呼吸アロマ(R)シリーズ『ラボン トゥザムーン（LAVONS to the Moon）』の「グリーンヘブンの香り」

レモンやローズマリーが誘う新感覚ウッディアロマ。まるで緑豊かな楽園で朝の光を浴びながら深呼吸するような、爽やかさと解放感に満ちた香りが、心地よい一日の始まりや、日中にリフレッシュしたいひとときを豊かに彩ります。

オシャレ着用洗剤 シャレボン 本体：500mL / 690円 詰替：400mⅬ / 525円、ペーパーフレグランス 1枚入り 382円、置き型ゲルタイプ 748円、ファブリックミスト 300mL 657円、柔軟剤 本体 500mL 767円・詰替 430mL 547円

※価格は全て税込表記

LAVONS DE BOOON Line up

クルマ用フレグランス 商品ラインナップ

About 「LAVONS DE BOOON」ラボン・デ・ブーンとは

“今日も恋する。ラボンする。”をコンセプトに、ファッションのように香りを楽しむライフスタイルを提案するプレミアムホームケアブランドの「ラボン」から登場した、クルマ用フレグランス『ラボン・デ・ブーン』

ライフスタイル空間のひとつである車内をより快適に過ごせるプライベート空間にするために、エアコンクリップ型・置き型・ペーパータイプの芳香剤をラインアップしています。 ラグジュアリーな香りとポップなデザインで、車内やお部屋を心地よく彩ります。

ラボン・デ・ブーン公式ブランドHP：https://www.lavons.jp/booon/