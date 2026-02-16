ダイアン津田さんが『ハナノア』で「渾身のスーーー！」を差し上げます！今、TVで見ない日はない！ダイアン津田さんの新WEB CMを公開

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、痛くない鼻うがい『ハナノア』の発売20周年を今年迎えます。この節目に合わせ、今、テレビやSNSで絶大な人気を誇るお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんを起用しました。

全力のリアクションで鼻づまりの不快感を吹き飛ばす、今だけ特別にコラボレーションした新WEB CMを、2026年4月末までの期間限定で2月16日（月）より配信します。

また、津田さんの出演を記念し、2月16日（月）から27日（金）23:59まで、『ハナノア』が50名様に当たるXでのフォロー＆リポストキャンペーンも実施します。

・YouTube：新WEB CM「スーを差し上げあう篇」(30秒)

https://youtu.be/GGKuMPvClVs

・Xフォロー＆リポストキャンペーン：

https://x.com/KOBAYASHI_PR19/status/2023185561083638013?s=20

<WEB CM概要>

新WEB CM「スーを差し上げあう篇」：「いいスーがある」？楽屋でのコミカルな掛け合いから『ハナノア』体験へ

WEB CMでは、花粉に悩む津田さんがマネージャーから「いいスーがある」と勧められ、『ハナノア』を試す様子をコミカルな楽屋シーンとともに描いています。実際に鼻うがいを行い、ミントの香りで鼻の奥までスッキリ洗い流される爽快感を映し出しています。お馴染みのギャグを活かした「スーーー！めっちゃスッキリ！！」という渾身の叫びを通して、痛くない鼻うがいの気持ちよさをストレートに伝えます。

<起用の背景>

幅広い世代に愛され、全力のリアクションでお茶の間に元気を届ける津田さんは、不快な鼻づまりを吹き飛ばしたいという皆様の想いに、誰よりも熱く応えてくれる方だと感じました。『ハナノア』が提供する「鼻通りが良くなり、スッキリする」という体験と、津田さんの代名詞である「スー」を掛け合わせることで、鼻うがいの爽快感が分かりやすくなり、かつ親しみやすく伝えられると考え、出演いただきました。本WEB CMは、各種プラットフォームで展開します。また、YouTubeとTikTok限定で、お二人のテンポの良い掛け合いが止まらない「スーが止まらない篇」も公開します。スピード感あふれる展開もお楽しみいただけます。

<津田篤宏さんコメント>

まさか僕のネタがこんなにハマるCMに出させていただけるとは、めちゃくちゃビックリです！息ぴったりの掛け合いシーンで、自然な会話をしながら楽しく撮影できました！僕、花粉には本当に困ってたんですけど、ハナノアを使ったら鼻の奥までミントでスーーーッとして、めちゃくちゃスッキリします！痛くないし、この気持ち良さは裏切りません！皆さんもハナノアで鼻を洗って、渾身の「スー」を体感してください！スーを差し上げます！

<津田篤宏さんプロフィール>

ダイアン・津田 篤宏（つだ あつひろ）

1976年5月27日生まれ。滋賀県出身。

1999年 NSC大阪22期生

2000年 中学校の同級生のユースケ(西澤裕介)とダイアンを結成。 大阪・baseよしもとの中心メンバーとして活動。

2007年・2008年 2年連続で 『M-1グランプリ』決勝進出。

2018年4月 東京へ上京同年、『上方漫才大賞』大賞を受賞。

2023年7月 フジテレビ『FNS27時間テレビ 鬼笑い祭』で総合司会を務める。

現在～ 役者としてもドラマに出演し活動の幅を広げている。

<ハナノアについて>

本製品は、体液に近い成分で鼻がツーンと痛くならないだけでなく、たっぷりの洗浄液を反対の鼻から出すことで鼻の奥に付着した花粉や雑菌をしっかり洗い流します。容器を押すだけで無理なく使えるシャワータイプのため鼻うがいが初めての方でも簡単に使用できます。鼻の奥まで広がるミントの香りで、使用後は驚くほどスッキリ爽やかな爽快感を体感いただけます。

ブランドサイト（https://www.kobayashi.co.jp/brand/hananoa/）

<製品概要>

製品名：ハナノアシャワー（販売名：ハナノア ｂ）製造販売届出番号：04B2X00009001012

カテゴリー：一般医療機器

メーカー希望小売価格：1,130円（税抜） 500mL

使用方法：1日1～3回を目安に使用してください。

成分：精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na

<配信概要>

タイトル：新WEB CM「スーを差し上げあう篇」（30秒）https://youtu.be/GGKuMPvClVs

配信期間：2026年2月16日（月）～2026年4月末日

出演：ダイアン・津田 篤宏

