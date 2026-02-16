パンチ工業がミスミグループと金型部品の物流協業を開始

パンチ工業株式会社

パンチ工業株式会社（以下、パンチグループ）は、2025年10月より、株式会社ミスミグループ本社（以下、ミスミグループ）のミスミ東日本流通センター（神奈川県川崎市）にて物流業務の委託を開始しました。

本取組みは、2024年10月に締結したミスミグループとの資本業務提携契約に基づく協業（以下、本協業）の一環です。また、この物流協業は、両社に加え、SBS即配サポート株式会社の３社が連携して推進する「ものづくり B to B 事業_共同在庫管理／輸配送プロジェクト」として、経済産業省の「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業（１）物流効率化に資する連携実証事業」※1にも採択されています。2026年１月末に実証事業を完了し、物流協業の効果として、倉庫内作業の自動化の推進による作業効率の向上を実現しています。

この物流協業を通じて、両社の物量を集約することでスケールメリットを生み出すとともに、お客さまへ安定的かつ持続的に商品を供給できる体制の強化を図ってまいります。

今後もパンチグループとミスミグループは、輸送力不足や物流コストの上昇といった業界課題に対応することで、金属加工・機械部品産業全体のサプライチェーン最適化に貢献してまいります。

※１ 経済産業省『持続可能な物流を支える物流効率化実証事業』

https://logiefficiency-meti.jp/r6h/

ミスミ東日本流通センター外観（神奈川県川崎市）

●取組みの目的と展望

パンチグループとミスミグループは、2024年10月７日に本協業により両社のリソースを有効活用し、共に金属加工・機械部品産業の成長・発展を目指すことに合意しました。

この一環として、パンチグループが従来運営していた「東京ロジスティクスセンター」（横浜市神奈川区）をミスミ東日本流通センターへ2025年10月より統合しました。また、ミスミグループは物流機能を活用した3PL（サード・パーティ・ロジスティクス）サービスをパンチグループへ提供開始しました。

この物流協業の成果として、業務オペレーションの統合により、トラックの荷待ち・荷役時間を月間110時間短縮し、10tトラック216台分/月の物流倉庫への来訪台数も削減※2しました。さらに、倉庫内では、棚搬送ロボットや自動計数ピッキングカートなどの自動化設備の活用も進めています。これらの取組みにより、物流効率の向上とコスト削減を実現しました。

ミスミグループは、3,000万点以上の商品を取り扱っており、グローバル32.3万社のお客様に安定供給できる物流基盤を自社で構築・運営しています。2025年には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）が選出する「2025年度 物流改善賞」にて、最高位である「最優秀物流改善賞（物流業務部門）」を受賞するなど、業界内でも高い評価を得ています。

今後は、両社における在庫品の共同購買、商品の相互供給など両社の規模を活かし、コスト競争力の強化を推進してまいります。

また、パンチグループの保有する高度な精密加工技術と顧客ニーズへのきめ細かい対応力、ミスミグループの持つ先進的なデジタル技術とグローバル確実短納期の供給力といった両社の強みを活かし、成長する海外市場での連携など、さらなる協業の拡大も計画しております。

※２ 2026年1月度実績値

ミスミグループとは

オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

(参考) 2024年10月7日 パンチグループとミスミグループ本社が資本業務提携の契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000068373.html

【パンチ工業株式会社 会社概要】

社名 ：パンチ工業株式会社

代表 ：代表取締役/社長執行役員 森久保 哲司

所在地 ：東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートＥ館5階

上場 ：東京証券取引所 スタンダード市場（6165）

創業 ：1975年

売上高 ：408億円（連結・2025年３月期）

従業員 ：3,463名(連結・2025年３月末)

URL ：https://www.punch.co.jp/

事業内容：金型部品、自動化装置及びその周辺部品、特注機械部品等の製造・販売

社名に込められた意味：

創業の製品であるプリント基板用穴あけパンチの「パンチ」と、活力にあふれた「パンチ」の効いた会社という意味が込められています。

会社ロゴマークに込められた意味：

ゲンコツマークは「商品である金型用パンチ／ピンと企業としての勢い」、斜線は「稲妻のごとく業界に新風を送らんとする」意気込みを表現しています。

