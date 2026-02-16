「こたけ正義感の聞けば無罪」の番組イベントにダウ90000蓮見、ネコニスズがゲスト出演！配信チケットの発売も決定！
ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」が、初の番組イベント「こたけ正義感の見れば無罪 ～POISON報告会～」を3月12日（木）に東京・野方区民ホールで開催します。特別ゲストとして、ダウ90000・蓮見翔、ネコニスズが出演することが決定しました。
ABCラジオで毎週日曜日22時から放送中の「こたけ正義感の聞けば無罪」。
初の番組イベント「こたけ正義感の見れば無罪 POISON報告会」を3月12日（木）に東京・野方区民ホールで開催します。
Podcast時代からお送りしている番組内のコーナー「POISON」は、「コンビの解散報告」「SNSで毎日自撮りを投稿」などの架空のお題に対して、リスナーが「誹謗中傷」「クソリプ」「痛いコメント」を投稿。実際には言ってはいけないことを、ここでは言ってしまおうというコーナーです。
番組イベントでは「POISON報告会」と称して、こたけ正義感や特別ゲストに寄せられた実際の書き込みやご意見についてトークを交えて紹介します。
特別ゲストは、ダウ90000・蓮見翔、ネコニスズ。
POISON報告会以外に、こたけ正義感がひとりでお送りする企画も予定しています。
そして、配信チケットを発売することが決定しました。アーカイブ配信で、3月13日（金）19時から3月20日（金）23時59分まで視聴可能。配信チケットは、「ZAIKO」で発売中。
https://6601.zaiko.io/buy/1Aow:MLL:a8c55
＜こたけ正義感 コメント＞
ついにラジオイベント開催にこぎつけました。
今イベントの「見れば無罪」というタイトルでお気づきかもしれませんが「聞けば無罪」は十分条件を満たしていませんでした。
正確には「聞く且つ見ることにより無罪」です。
ご了承いただきますようお願いいたします。
日時：3月12日（木） 18:15開場 19:00開演
会場：東京・野方区民ホール
配信チケット：「ZAIKO」で発売中(https://6601.zaiko.io/buy/1Aow:MLL:a8c55)（料金は2000円＋手数料）
配信期間：3月13日（金）19時から3月20日（金）23時59分まで視聴可能
出演者：こたけ正義感 / ダウ90000・蓮見翔 / ネコニスズ
■ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」
放送日時：毎週日曜日22時～23時
パーソナリティ：こたけ正義感
メールアドレス：muzai@abc1008.com
番組公式X：@muzai1008