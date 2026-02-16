ミッションクリアでFIFAワールドカップ26観戦へ！観戦チケットに加え、航空券・宿泊・食事をセットでプレゼント「アクエリアス #堂安律からの挑戦状」始動

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムの「アクエリアス」は、 FIFA ワールドカップ26の公式スポーツ飲料として、FIFA ワールドカップ26観戦ツアーが当たるキャンペーンを2月17日（火）より始動いたします。 本キャンペーンではサッカー日本代表・堂安律選手がアンバサダーとなり、アクエリアス公式X上で展開される「＃堂安律からの挑戦状」と題したミッションをクリアした方の中から5組10名様をFIFAワールドカップ26観戦チケット付きツアーにご招待します。これに併せて、堂安選手が登場する動画を公開し、2月21日（土）・22日（日）に渋谷道玄坂広場でキャンペーンを盛り上げるリアルイベントを開催します。また、期間限定の「アクエリアス」FIFAワールドカップ26デザインボトルの展開に合わせ、総計20万名様にその場で豪華賞品が当たるキャンペーンを全国で実施する等、同大会を盛り上げる様々な施策を実施します。

「#堂安律からの挑戦状」、５つのミッションに挑め！

日本対オランダ戦観戦チケット・フライト・ホテルまでセットになった夢の豪華ツアーが当たる

本キャンペーンでは、試合に臨む選手が発揮する「勝負力」「瞬発力」「集中力」といった力を、参加者の皆さまにもゲームやクイズを通じて引き出していただきます。チケット獲得のチャンスは全5回。ミッションをクリアした方の中から合計5組10名様に、究極の観戦体験をプレゼントします。

賞品は、FIFAワールドカップ26日本対オランダ戦の観戦チケットに加え、往復航空券、宿泊、滞在中の食事などを含む豪華ツアーです。さらに、ダラスでのアクティビティやカスタムアメニティなど、本ツアーならではの特典もご用意しています。

期間：2026年2月17日（火）～ 3月23日（月）

・Mission. 1 “勝負力”を引き出せ： 2026年2月17日（火）~23日（月・祝）

・Mission. 2 “瞬発力”を引き出せ： 2026年2月24日（火）~3月2日（月）

・Mission. 3 “集中力”を引き出せ： 2026年3月3日（火）~9日（月）

・Mission. 4 “堂安力”を引き出せ： 2026年3月6日（金）~19日（木）

・Mission. 5 “探究力”を引き出せ： 2026年3月10日（火）~23日（月）

賞品：FIFAワールドカップ26観戦ツアー ペアチケット 5組（10名様）

旅行日程：2026年6月13日(土)～6月17日(水)*の間の5日間（予定） *日本時間

ツアーパッケージ内容：

・6月15日（日本時間）開催 日本対オランダ戦 FIFAワールドカップ 26 観戦 ペアチケット

・往復航空券

・空港とホテル間の送迎

・宿泊ホテル

・滞在中の食事

・カスタムアメニティ

・ダラスでのアクティビティ 等

※内容は変更になる可能性がございます。詳細は当選者様へお知らせ致します。

特設サイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/aquarius/campaign/ticketcampaign

※2月17日（火）0時公開予定

※チケット獲得のチャンスは全5回です。

※ミッションごとにキャンペーン期間、参加方法、当選条件（抽選または選考）および賞品内容が異なります。

各ミッションの詳細は、特設サイトおよび「アクエリアス」公式SNSにてご確認ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる可能性がございます。

堂安律選手がチケットを手に挑戦を呼びかけるキャンペーン動画を公開

本キャンペーンを告知する動画を、コカ・コーラ公式YouTubeチャンネルで公開します。堂安選手がチケットを差し出す姿を描いた、観戦チケット獲得への夢をかきたてる動画をお楽しみいただけます。

配信日：2026年2月17日（火）

タイトル：#堂安律からの挑戦状篇

出演：堂安律選手

#堂安律からの挑戦状篇 30秒

謎の集団が堂安選手からの挑戦状を配布！？キャンペーンを盛り上げるリアルイベントを開催

本キャンペーンを盛り上げるイベントを渋谷道玄坂広場で開催します。堂安選手がキャンペーンへの参加を呼びかける動画を大画面モニターで上映するほか、挑戦を喚起するため、謎めいた雰囲気の集団が登場してミッション内容を記した「堂安律選手からの挑戦状」を配布します。

イベント期間： 2026年2月21日（土）・22日（日） 11:00 - 20:30

※22日（日）は11:00-19:30 なくなり次第休止または終了

場所： 渋谷道玄坂広場（東京都渋谷区道玄坂2-5-2）

内容：

・ミッション内容を伝える「#堂安律からの挑戦状」・Coke ONドリンクチケットの配布

・堂安律選手が出演するキャンペーン動画の上映・OOHの掲出など

「アクエリアス」FIFAワールドカップ26デザインボトルを期間限定発売

総計20万名様にオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンを実施

FIFAワールドカップ26の開催を記念し、ラベルデザインにサッカーボールとFIFAワールドカップ26オフィシャルパートナーのロゴを記載した「アクエリアス」FIFAワールドカップ26デザインボトルを期間限定で発売します。

これに伴い、FIFAワールドカップ26アクエリアス オリジナルグッズなどをプレゼントするキャンペーンを実施します。対象製品のラベルの二次元コードをスマートフォンで読み込むと、貯めた抽選ポイント数に応じて抽選で総計20万名様（第1弾）にサッカー用品などのオリジナルグッズやデジタルポイントがその場で当たります。

※ポイント獲得は1日1回まで

※期間中は何度でもご応募いただけます。

※ご当選は、各賞品お一人様1回までとなります。

キャンペーン期間：2026年2月16日(月) ～ 7月19日(日) ※期間によって当選する賞品が変わります。

第1弾：2026年2月16日(月)～4月19日(日)

第2弾：2026年4月20日(月)～7月19日(日）

対象製品：

キャンペーン対象の二次元コードが明記されているアクエリアス製品が対象です。

・アクエリアス 300ml/500ml(ラベルレス4本マルチパック/ラベルレス24本ケース*)/600ml**/950ml/1.25L/2L PET/300gハンディパック

・アクエリアス 経口補水液ORS(オーアールエス) 500ml PET

・アクエリアス ゼロ 500ml/2L PET

・アクエリアス ビタミン 500ml/2L PET

・アクエリアス スパークリング 490ml PET/350ml 缶

・アクエリアス NEWATER(ニューウォーター) 500ml PET

*付与されるポイントは1ポイント

**一部エリア限定販売

キャンペーンサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/aquarius/campaign/packplay2026

■URL：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/aquarius

■Instagram：https://www.instagram.com/aquarius_jp/

■X：https://x.com/AQUARIUS_SPORTS

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

日本コカ・コーラお客様相談室 TEL：0120-308509

日本コカ・コーラ キャンペーン事務局 TEL：0120-084-509

9:30～17:00 ※土・日・祝日など弊社指定の休日を除く