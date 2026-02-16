【3月3日は皆既月食】日本全国を観測拠点に！ビクセンがSNS連動の「月食観測ミッション」を実施。新型天体望遠鏡を使って観察を行う「ミルムーン隊員」10名を募集

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年3月3日（火）に全国で起こる「皆既月食」に向け、SNSを通じて全国の観測結果を共有する「月食観測ミッション」を実施します。

あわせて、ビクセン新型天体望遠鏡「ミルムーン」を無償で貸し出し、各地から観測・報告を行う「ミルムーン隊」隊員10名を募集いたします。

■「月食観測ミッション」とは

「月食観測ミッション」は、3月3日（火）の夜、刻一刻と姿を変える月の様子を、SNS（X・Instagramなど）で報告しあう、全国同時参加型の観測イベントです。

指定のハッシュタグ「#月食観測ミッション」を添えて、肉眼や双眼鏡、天体望遠鏡で観察した月の様子や感想を投稿したり、スマートフォンやカメラで撮影した写真を投稿することで、天候に左右されず日本中で月食の感動をリアルタイムに共有することを目指します。

3月3日の月食について

今回の皆既月食は、日本全国で見られます。

部分食が始まる18時50分頃、月は東の低い空に位置しているため、東側が開けた場所での観察がおすすめです。

＜スケジュール＞

18:50 部分食の始め（月が欠け始めます）

20:04 皆既食の始め（月が完全に影に入り、赤銅色に輝きます）

21:03 皆既食の終わり（再び月が明るくなり始めます）

22:18 部分食の終わり（満月に戻ります）

次に日本全国で皆既月食を見られるのは2029年1月1日です。

■特別部隊「ミルムーン隊」隊員募集（貸出キャンペーン）

本ミッションを盛り上げてくれる「ミルムーン隊」の隊員を募集します。

当選された10名の方には、ビクセンの新型望遠鏡「ミルムーン」を無償でお貸出し。

ミルムーンで捉えた月の感想をSNSで発信していただきます。

応募条件：

・「月食観測ミッション」に積極的に参加できる方

・日本国内に在住の方

・（優先）小学生～高校生のお子さまと一緒にお手伝いいただける方

貸出機材： 天体望遠鏡「ミルムーン」

応募期間： 2026年2月16日（月）～2月23日（月・祝）23:59まで

当選人数： 抽選で10名様

■お月見望遠鏡 ミルムーンとは

ご応募はこちらから :https://forms.gle/Rp8Mn1uEkRojbDFT6

小学生のお子さまが自分ひとりでセッティングから月の観察まで完結できることを目的にした、ビクセン新型望遠鏡「ミルムーン」。

望遠鏡メーカーの技術、“ここは譲れない”というこだわりを持ちながら、玩具のような手軽さを同時に実現しました。

特別ページはこちら：https://www.vixen.co.jp/lp/mirumoon/

プレスリリースはこちら：https://www.vixen.co.jp/post/260203k-1/

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー