【先着30社限定】ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」、出店企業を紹介すると初期最大7万円＋継続販売で売上3％が得られるリファラル制度を開始
日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下当社）は、当社が運営するライブコマース専用ECモールアプリ「WABE（ウェイブ）」において、「WABE」への出店を検討する企業を紹介いただくことで報酬が得られるリファラル紹介制度を開始しました。
本制度は、「WABE」への出店・ライブ配信を検討する企業を第三者として紹介することで、初期導入フェーズで最大7万円、さらに継続販売に応じてWABE経由売上の3％（上限なし）を報酬として還元する仕組みです。
単なる紹介制度ではなく、ライブコマースを中長期で成功させる企業と伴走することを前提に設計されており、支援品質を担保するため、本制度を通じて参画する出店企業は先着30社限定の完全選抜制としています。
■ リファラル制度概要
本制度では、「WABE」への出店・配信を検討する企業を紹介いただくことで、店舗登録から初回配信、継続販売までの各フェーズに応じて段階的に報酬を還元します。
<報酬内容>
さらに、初回配信後も継続的にライブ配信・販売が行われた場合、「WABE」経由の売上に対して3％の成果報酬（上限なし）が毎月発生します。
例えば、月商1,000万円規模の企業を1社紹介した場合、月額約30万円、年間約360万円の報酬が発生します。同規模の企業を複数社紹介した場合や、売上規模が拡大した場合には、報酬はその分積み上がっていきます。本制度は、紹介数や企業の成長に応じて、中長期で収益が拡大していく設計となっています。
※継続報酬は、月2回以上の配信など所定の稼働条件を満たした場合に発生
※報酬の支払い条件・タイミングは別途定めるものとします。
■ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」とは
「WABE」は「見て（Watch）、きいて（Ask）、買って（Buy）、たのしい（Enjoy）」をコンセプトとした、ライブコマース専用のECモールアプリです。
販売事業者（配信者）であるメーカー・ブランドやライブコマーサーと消費者（視聴者）を繋ぐ、ライブコマースプラットフォームとなっています。
販売事業者がライブ配信を通じて消費者とリアルタイムにコミュニケーションを取りながら商品の紹介と販売を行うことができるほか、配信外でも商品購入ができるモール機能やSNSのDM機能がついていることも特長です。
また、販売事業者は注文状況や顧客データの管理からデータ分析までを、「WABE」上で完結することができます。
- アプリ名：WABE
- 対応OS：iOS / Android
- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press
- アプリダウンロードURL：https://app.adjust.com/1pew8384
■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは
当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。
ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。
■会社概要
会社名：株式会社Cellest
住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階
設立：2019年7月31日
代表者：佐々木宏志
事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業
- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/
- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/
- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」
- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press
- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384
- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220
- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co
- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/
- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab