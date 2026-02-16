都築電気、ソニーマーケティングと新たなフィットネスサービスプラットフォームを開発

都築電気株式会社

都築電気株式会社（代表取締役社長：吉田 克之、本社：東京都港区、以下当社）は、ソニーグループ事業の中でマーケティング・セールスやビジネス開発を手掛けるソニーマーケティング株式会社（代表取締役社長：川口 大輔、本社：東京都港区、以下ソニーマーケティング）と、フィットネスサービスプラットフォーム「Avatar Fit Party（アバターフィットパーティ）」を共同で開発しました。

今回当社は、新規ビジネスの検討段階からの共創パートナーとして、ソニーマーケティングを支援しています。

■背景

当社は、マテリアリティのひとつに“「知」と「技術」の発展と発揮”を掲げ、かねてより「お客様・パートナーとの共創」を推進しています。

今回、ソニーが開発したモバイルモーションキャプチャー『mocopi(R)＊』を、エンターテインメント領域にとどまらず新たな領域へ展開したいというソニーマーケティングの意向を受け、ソニーグループが持つXR（Extended Reality）技術と当社の開発技術を掛け合わせる新規ビジネスの共創という枠組みで検討を開始しました。

当社はまず医療・介護業界向けの健康増進ゲームを企画しプロトタイプを開発、ソニー主催のアイデアコンペ「mocopi Winter Camp」にて2023年に事業部長賞を受賞しました。以降、フィットネス領域における新規ビジネス推進を本格的に進めることとなり、この度の発表に至っています。

＊mocopiは、6つの小型・軽量センサー装着により手軽に3Dでフルボディトラッキングを行えるモーションキャプチャーシステムです。スマートフォンとの連携により全身の動きをリアルタイムでデジタル化し、アバター／映像制作／VTuber活動／メタバース空間における表現など、多用途で活用可能です。

■「Avatar Fit Party」について

「Avatar Fit Party」はソニーのXR技術を活用し、当社が開発に携わったスマートフォン向けの新しいフィットネスサービスプラットフォームです。仮想キャラクターであるアバターを使い、オンラインの手軽さと、リアルならではの楽しさ・充実感を共存し、“続けること”を追求しています。アバターを活用することで、自分の姿や部屋を映すことなくプライバシーを担保しながらも、皆でフィットネスに参加し楽しむことが可能です。

レッスン受講者は、「mocopi」の6つの小型センサーを身体（頭・両手首・腰・両足首）に装着します。ご自身のスマートフォンにダウンロードしたモバイル専用アプリケーションと「mocopi」を連動させ、スマートフォンと自宅のテレビを繋げることで本格的なトレーニングが可能となります。

■「Avatar Fit Party」公式サイト

https://www.sony.jp/app/avatarfitparty/index.html

■「Avatar Fit Party」プロモーション動画

https://youtu.be/KIQyRmxxc5w

■本発表にあたり、以下のコメントをいただいています

ソニーマーケティング株式会社

事業開発センター センター長 内藤 友宏 様

都築電気様とともに「Avatar Fit Party」を発表できたことを嬉しく思います。企画段階から共創してきた本サービスが、フィットネスの楽しみ方を広げる第一歩になると期待しています。これからの発展をご一緒できることを楽しみにしております。

■都築電気株式会社について

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」を掲げ、ICTを通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100周年となる2032年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

URL: https://www.tsuzuki.co.jp/

