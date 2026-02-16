最新3Dスキャン技術で茶杓を3Dデータ化、日本の伝統文化を未来へ継承する半永久的なアーカイブに挑戦!

株式会社IZUTSUYA

株式会社IZUTSUYA(本社:東京都中央区)は、日本の伝統文化を後世に残すため、世界的に注目されている3Dスキャン技術である3D Gaussian Splattingを活用した文化アーカイブ事業において、伝統茶杓「Yuufuku-chaki」シリーズ(01～07)のデジタルアーカイブを実施し、プラットフォーム「3Dasset.io」にて公開いたしました。写真や映像では記録できない立体構造や質感を、3Dデータとして正確に保存することで、100年後、1000年後でも"再び出会える"形での文化継承を目指します。

【背景】失われゆく日本文化への危機感

地震や火災などの自然災害、老朽化、そして継承者不足による記憶の風化--。いま日本各地の貴重な文化財・伝統工芸品が静かに、しかし確実に姿を消しつつあります。従来の写真や映像による2次元記録では、立体構造や質感といった重要な情報が抜け落ち、将来の復元や継承に限界がありました。

IZUTSUYAは、文化を"記録する"のではなく"継承する"ための新しい手法として、最新の3Dスキャン技術による構造データでのアーカイブに取り組んでいます。

【本取り組みの特徴】

1. 最新3Dスキャン技術による立体情報の完全保存

Gaussian Splatting等の革新的な3Dスキャン手法を活用し、伝統茶杓を立体情報として高精度に記録。従来数百万円かかっていた文化財スキャンを圧倒的低価格で実現し、将来の復元・研究・教育に活用可能なデータを生成します。

2. 多次元・複合データでの永続保存

3Dデータだけでなく、撮影時の写真や動画データも合わせて保存。技術進化に応じて3Dデータの刷新が可能な設計とし、技術の陳腐化を防ぎながら、半永久的な文化継承を実現します。

3. 実物1点=3Dデータ1点の真贋証明システム

実物が1点しかない工芸品に対して、3Dデータも1つのみ発行することで、3Dデータが本物証明の代わりになる革新的な仕組みを採用。データの発行から付与までブロックチェーンで管理され、改ざん不可能な形で記録されます。

4. 将来的な収益還元モデルの構築

今回はデータアーカイブと真贋証明としての活用ですが、3Dデータの販売許可を行うプロジェクトでは、そのデータ販売費用が文化財保護の原資や職人への還元に繋がる仕組みを推進してまいります。

【伝統茶杓「Yuufuku-chaki」シリーズ】

日本の伝統を継承する茶杓「Yuufuku-chaki」シリーズ(01～07)を3Dデータ化。各作品の造形、質感をはじめとした立体情報が記録されています。

実物1点に対して3Dデータも1点のみ発行され、実物購入者に付与されることで、所有者にとって本物証明となり、文化財としての価値を半永続的に保証します。

公開プラットフォーム: 3Dasset.io(https://3dasset.io/)

参考URL: https://3dasset.io/creators/matcha-yuufuku-chaki(https://3dasset.io/creators/matcha-yuufuku-chaki)

※プレビューデータはブラウザ最適化のため解像度が少し低くなっています

【3Dアーカイブの活用領域】

デジタル化された文化財は、以下のような幅広い分野での活用が期待されます:

■後世への保存・継承 - 災害や劣化からの保護

■教育・研究 - 大学や研究機関での学術資料として

■観光・エンタメ - 映像制作、ゲーム開発への素材提供

■メタバース・VR空間 - デジタル美術館での展示

■復元・修復 - 3Dプリンターによる物理的な再現

文化を"データという資源"に変え、正しい権利保有者への還元と、未来への継承を両立させる新しい文化保存のインフラを構築してまいります。

【有限会社シームス】

今回3Dアーカイブを実施した「Yuufuku-chaki」シリーズを提供する有限会社シームスは、抹茶セレクトショップを運営し、日本の伝統的なお茶の文化を全世界に広める活動を展開しています。

抹茶セレクトショップ：https://matcha-select.com/(https://matcha-select.com/)

厳選された抹茶や茶道具を通じて、日本文化の奥深さと美しさを国内外に発信し続けており、今回の3Dアーカイブ事業においても、伝統工芸品の価値を未来へ継承するという想いを共有し、協力体制を構築いたしました。伝統を守りながら、新しい技術で文化を次世代へ繋ぐ--その実践として、今回のプロジェクトが実現しました。

2026年3月中旬には南青山にて厳選された抹茶をその場で飲める抹茶カフェもオープン予定です。

住所：東京都港区南青山3丁目15-9 ウォールナットビル

【今後の展開】

IZUTSUYAでは、茶杓に続き、文化財建造物、伝統工芸品、美術品など、失われゆく日本文化のデジタルアーカイブを全国で展開してまいります。

すでに多くの文化財の3Dスキャン・データ化を実施しており、今後も積極的に保存活動を推進してまいります。