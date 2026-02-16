BitLending (株式会社J-CAM）、次世代カンファレンス「MoneyX 2026」のプラチナスポンサーに決定

株式会社CoinPost

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

一般社団法人WebX実行委員会が主催、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する本カンファレンスのプラチナスポンサーに、おまかせ安心 ほったらかしで資産が育つ、暗号資産レンディングサービス「BitLending (株式会社J-CAM）」が決定しました。

▼BitLending (株式会社J-CAM）について

暗号資産レンディングサービスの「BitLending」は、国内最高水準の貸借料率と、返還スピードを両立。暗号資産を「ただ持つだけ」から「活かす」ものへと変える、次世代の金融サービスの構築に挑む。圧倒的な利便性、収益性、安全性を追求し、個人・法人を問わず、安全かつ効率的に資産形成を行える体験を提供。

セキュリティ面では、世界最高水準のセキュリティソリューションを提供するFireblocks社と提携し、秘密鍵の分散管理を含む強固な保護体制を構築。独自のポートフォリオ運用と厳格なリスク管理を徹底し、安定的な資産運用を実現。

さらに、四半期ごとの運用レポート公開やメディア事業「Iolite（アイオライト）」の運営を通じ、情報の透明性確保と日本の金融リテラシー向上にも尽力。最新技術と確かな信頼を軸に、顧客の未来の可能性を広げるべく、金融のあらたな価値を創造し続ける企業。

▼代表者のコメント

新津俊之 BitLending (株式会社J-CAM）代表取締役 のコメント

株式会社J-CAMは「ともに進む あたらしい金融の未来」をスローガンに掲げ、暗号資産レンディング「BitLending」やメディア運営を通じ、お客様の可能性を広げる体験を提供して参りました。暗号資産は単なる投機対象を超え、次世代の金融インフラとして不可欠な存在へと進化している過程にあります。

現在、世界各国で法規制の整備が劇的に進展し、ステーブルコインによる決済や資産のトークン化（RWA/ST）といった実社会での活用が急速に拡大しています。既存金融があらたな透明性を求める今こそ、ブロックチェーン技術による効率化と安全性が真価を発揮する時だと考えています。

私たちは金融の非効率を排除し、誰もが「安心・公正」に資産を育てられる仕組みを再定義します。このMoneyXを通じて、皆様と共に従来の垣根を超えたあらたなスタンダードを共有し、より豊かで安全な社会の実現に邁進してまいります。

▼MoneyX 開催の背景

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。

改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、“通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。

これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。

本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、“通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。

▼MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。

- 開催日：2026年2月27日（金）- 開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京- 主催：一般社団法人WebX実行委員会- 企画・運営：JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost / 株式会社テレビ東京

詳細：ステーブルコインの正式認可を背景に、通貨の新時代をテーマとした金融カンファレンス「MoneyX（マネーエックス）」開催決定

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

企画・運営

JPYC株式会社

代表者：代表取締役 岡部 典孝

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB内

Progmat, Inc.

代表者：代表取締役 Founder ＆ CEO 齊藤 達哉

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階

SBIホールディングス株式会社

代表者：代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社CoinPost

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

▼MoneyX 開催概要

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

MoneyX事務局

お問い合わせ：moneyx@webx-asia.com