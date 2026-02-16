学校法人 先端教育機構 東 英弥理事長が「第24回渋沢栄一賞」を受賞

学校法人先端教育機構

学校法人先端教育機構（本部：東京都港区）理事長 東 英弥（あずま ひでや）は、埼玉県・深谷市・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催の「第24回渋沢栄一賞」を受賞し、2026年2月10日にソニックシティ（埼玉県さいたま市）にて行われた授賞式に出席いたしました。

表彰式では大野元裕知事（左）より賞状が授与されました。

東理事長は、企業経営の実績に加え、事業構想大学院大学・社会構想大学院大学の設立をはじめとする教育・文化を通じた社会貢献が評価され、今回の受賞に至りました。

≪第24回 受賞者≫

・東 英弥（学校法人先端教育機構 理事長）

・井内 英夫 氏（アズワン株式会社 前会長）

・加藤 勇 氏（和光産業株式会社 代表取締役）

※「渋沢栄一賞」は、多くの企業の設立や育成に携わる一方で、福祉や教育などの社会事業にも尽力し、近代日本の礎を築いた渋沢栄一の生き方や功績を全国に発信するとともに、今日の企業家のあるべき姿を示すため、渋沢栄一の精神を今に受け継ぐ全国の企業経営に贈られるものです。（埼玉県HPより抜粋）

【東英弥 理事長スピーチ（要旨）】

受賞の挨拶に立った東理事長は、49年前、埼玉県大宮市（現・さいたま市）で社会人の第一歩を踏み出したエピソードを披露しました。

「当時、北関東エリアの責任者として赴任したものの、厳しい環境に直面する中で、支えになったのが、大宮の書店で出会った城山三郎氏の著書『雄気堂々』でした。渋沢栄一を題材とした同書に感銘を受け、‟すべてに挑戦する”という精神を培った結果、埼玉全域

を奔走して大きな業績を残すに至りました。

その後、独立と起業を経て32歳で社会人大学院へ入学。恩師たちから『論語と算盤』の理念と精神を説かれ、企業研究・組織研究に没頭しました。この経験が、現在の事業構想大学院大学および社会構想大学院大学の設立理念――社会課題の解決と事業利益の両立――に直結していると考えています。」

そして「日本の再興には‟渋沢哲学”および‟渋沢行動学”が不可欠です。創立15年を迎える学校法人先端教育機構の中に新たな研究部署を設置し、渋沢翁の教えを現代の言葉で分かりやすく、学びやすく体系化したカリキュラムを作成する構想を進めています。実務を経験した社会人が学び直し、幅広い分野を視野に入れて研究を展開し、挑戦することで日本は再び強くなるという信念のもと、自身も生涯現役の精神で教育事業に邁進する決意を新たにしています」と結びました。

＜東 英弥 プロフィール＞

学校法人 先端教育機構/公益財団法人 先端教育振興機構 理事長

1952年神奈川県横浜市生まれ。

早稲田大学大学院商学研究科修了。博士（商学）。 2012年事業構想大学院大学、2017年社会情報大学院大学（現・社会構想大学院大学）を開学。 1978年からこれまでに15社を起業。2025年公益財団法人先端教育振興機構を設立。 著書に『統合型ブランドコミュニケーション』（早稲田大学出版部、日本広報学会賞教育・実践貢献賞受賞）、『事業構想原論』（2026）など。 2015年、全広連日本宣伝賞・吉田賞受賞。2026年、第24回渋沢栄一賞受賞。

■ 学校法人先端教育機構の概略

名 称 学校法人 先端教育機構

理事長 東 英弥

所在地 東京都港区南青山3-13-16

設置校 事業構想大学院大学

本部：東京都港区南青山3-13-16

拠点：東京、大阪、名古屋、福岡、仙台

社会構想大学院大学

東京都港区南青山3-13-18

附属機関 事業構想研究所、先端教育研究所

出 版 月刊事業構想、月刊先端教育、書籍等