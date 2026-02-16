ほたてのうまさをまるごと味わえる！「北海道産 まるごとほたて貝柱」が税込110円～で登場！『北海道うまいもん祭』を開催！北海道のうまいネタをさらに引き立てる！「北海道昆布だし醤油※1」が期間限定で登場

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、2月18日（水）より『北海道うまいもん祭』を全国のスシローにて開催します。食べごたえ抜群の「北海道産 まるごとほたて貝柱」が税込110円～で登場するほか、北海道産のネタ3種を食べ比べできる一皿もご用意しております。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

2月18日（水）から開催する『北海道うまいもん祭』の目玉商品は、「北海道産 まるごとほたて貝柱」です。冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みと旨みを口いっぱいに味わえます。物価が高騰する中でも、うまいほたてを腹いっぱい、お手頃価格でお楽しみいただきたいとの想いから税込110円～でご提供させていただきます。また、北海道産のネタ3種を食べ比べできる一皿も登場します。「なまら北海道3貫盛り」は、旨みと甘みが特長のほたて、漬けにして旨みを引き出したサーモン、歯ごたえと旨みを味わう真ふぐと、三種三様の北海道が育んだネタをお楽しみいただけます。そのほかにも、ねっとりとした濃厚な旨みが特長の「北海道産 上いくら」や、パリッと食感がたまらない「北海道産 数の子」、柔らかくもっちりとした食感と口に広がる甘みがたまらない「北海道産 ムラサキイカ」などのなまらうまいネタをご用意しております。

さらに、『北海道うまいもん祭』期間中は、北海道のなまらうまいネタに合う「北海道昆布だし醤油※1」を全国のスシローで導入いたします。2月18日（水）～なくなり次第終了となりますので、ぜひご使用ください。

おすし以外にも、サイドメニューからは北海道の人気店監修のラーメンが2商品登場します。行列ができる札幌ラーメンの代表格「らーめん 信玄」監修の「札幌 コク味噌らーめん」は、濃厚な豚ガラの風味の白湯スープに2種類の米味噌を使用することで、監修店の一番人気である“コク味噌”の芳醇で甘みのあるスープを表現しました。また、旭川で長く愛され続けている「らーめんや天金」監修の「旭川 醤油らーめん」は、監修店の旨みあふれるすっきりとした醤油スープを再現するために、豚と鶏のエキスの旨みにオニオンエキスと胡椒の風味を加えてバランスを取り、濃口醤油で味を引き締めました。

スイーツもフェアに合わせて、北海道の雪をイメージして、生地もクリームも真っ白に仕上げた「白いミルクレープ」と真っ白なミルクレープにアイスとイチゴソース、イチゴダイスを添えた「白いミルクレープのメルバ」が登場します。

おすしもサイドメニューもスイーツも北海道尽くしのこの機会に、ぜひスシローにお越しください。

※1 お席に置いておりますので、ご自由にお使いください。お席にない場合はタッチパネルでご用命ください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

『北海道うまいもん祭』商品概要（一部）

■商品名：北海道産 まるごとほたて貝柱

■価 格：税込110円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～2月24日（火)

但し販売予定総数221万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：なまら北海道3貫盛り

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数99万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※盛り合わせ内容：ほたて貝柱、北海道サーモンいくらのせ、ふぐ ポン酢ジュレねぎ

■商品名：北海道産 上いくら

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数22万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。

■商品名：北海道産 数の子

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数35万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

■商品名：北海道産 ムラサキイカ

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数268万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

■商品名：北海道産 ジャンボほたて貝柱

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数26万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

■商品名：北海道産 タラコとマヨ軍艦

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数82万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※写真はイメージです。

「北海道昆布だし醤油」について

『北海道うまいもん祭』開催中、全国のスシローに「北海道昆布だし醤油」を導入いたします。北海道産の日高昆布と真昆布を使ったこだわりのだしに風味豊かな醤油をブレンドした、スシローこだわりの「北海道昆布だし醤油」です。オリジナル醤油は、昆布の風味をしっかり感じられるのが特徴です。2月18日（水）～なくなり次第終了となります。

※お席に置いておりますので、ご自由にお使いください。お席にない場合はタッチパネルでご用命ください。

『北海道うまいもん祭』商品概要

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきました。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知っていただきたい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しております。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修いただいたラーメンをスシローで販売しております。2月18日（水）からは、食べログ点数3.66の高評価を獲得している北海道の人気店監修のラーメンが登場します。

■商品名：札幌 コク味噌らーめん

■価 格：税込480円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数65万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

“らーめん 信玄”店舗情報

札幌・石狩で圧倒的な支持を誇る「らーめん 信玄」。看板メニューの「信州（コク味噌）」は、多くのファンを魅了するその名の通りの深いコクが自慢です。じっくりと時間をかけて仕込む秘伝のスープは、豚骨・野菜・魚介の旨みが溶け合い、驚くほどまろやかでクリーミーな口当たり。そこに絡む黄色い中太縮れ麺が、味噌の甘みと香りを引き立てます。最後の一滴まで飲み干したくなる、角のない優しくも濃厚な味わいは、全国から訪れる人々を虜にする札幌ラーメンの新たなスタンダード。心まで温まる珠玉の一杯をお楽しみください。

■商品名：旭川 醤油らーめん

■価 格：税込480円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月8日（日）

但し販売予定総数42万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

“らーめんや天金”店舗情報

旭川ラーメンの王道を歩み続ける「らーめんや天金」。その最大の特徴は、豚骨ベースの濃厚なスープに、表面を覆うラードが旨みを閉じ込めた「熱々の一杯」にあります。スープは野菜を使わず、とろ火で長時間かけて煮出すことで骨の旨みを凝縮。そこに加わる中太細の縮れ麺が、醤油のコクをしっかりと持ち上げます。極寒の地・旭川で愛され続けてきた、力強くも深みのある味わいは、伝統の技を守り続ける職人の誇りそのもの。変わらない、しかし進化し続ける「旭川醤油」がここにあります。

※お持ち帰り対象外。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※写真はイメージです。

『北海道うまいもん祭』商品概要

今回のフェアに合わせて定番スイーツも様変わりします！「白いミルクレープ」は、北海道の雪をイメージして生地もクリームも真っ白に仕上げた逸品です。北海道産小麦を使用したしっとり柔らかい真っ白な生地は、北海道産練乳を使用したコク深い白いクリームと相性抜群です。「白いミルクレープのメルバ」は、素材にこだわり、ミルクレープ、マスカルポーネミルクアイスには北海道産の素材も使用しています。真っ白なミルクレープとアイスに、イチゴソースとイチゴダイスの赤が映え、ミルキーな味わいも見た目も大満足な一皿になっています。

北海道産素材使用

■商品名：白いミルクレープ

■価 格：税込230円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月1日（日）

但し販売予定総数12万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

北海道産素材使用

■商品名：白いミルクレープのメルバ

■価 格：税込270円～

■販売期間：2026年2月18日（水）～3月1日（日）

但し販売予定総数13万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※写真はイメージです。

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する“スシローカフェ部”。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。“スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

幼少期から父と一緒にケーキ作りをし、「ケーキ屋さんになること」が夢で、製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当。菓子製造技能士（2級）の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得しました。その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当者に。

作田潤一

幼い頃から母と一緒にお菓子作りをしたことから、食を作る楽しさに目覚める。食に携わる仕事を目指し、高校から食品課にて知識を蓄え、専門学校で技術を学び、個人店のパティシエに。チーフパティシエを経て、一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わる。現在でも家族の誕生日にケーキを作るなど、人を喜ばせることが好きで、より多くの方に喜んでいただけるよう、スシローへ入社しスイーツ開発に参入。

さらに、新たなメンバーも加わり、チームでスシローのスイーツを開発中！