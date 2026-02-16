ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～（むげんほうよう）DMM TVでライブ配信の予約販売スタート！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～（むげんほうよう）の【大阪公演初日】2026年2月27日(金)18:00公演、2026年3月18日(水)13:00公演、【大千秋楽】2026年3月18日(水)18:00公演を「DMM TV」にてライブ配信いたします。本日2月16日(月)よりDMM TV特設サイトにてライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。

また、3公演セットを購入すると、単品購入よりも見逃し配信期間が長く、さらに大千秋楽公演のアーカイブ配信もお楽しみいただけます。

ライブ配信概要

■配信公演

・【大阪公演初日】2026年2月27日(金)18:00公演(スイッチング映像)

・2026年3月18日(水)13:00公演(全景映像)

・【大千秋楽】2026年3月18日(水)18:00公演(スイッチング映像)

＜販売期間＞

１.【大阪公演初日】2026年2月27日(金)18:00公演 ライブ配信+見逃し配信(スイッチング映像)

2026年2月16日(月)13:00～3月3日(火)18:00まで

２.2026年3月18日(水)13:00公演 ライブ配信+見逃し配信(全景映像)

３.【大千秋楽】2026年3月18日(水)18:00公演 ライブ配信+見逃し配信(スイッチング映像)

2026年2月16日(月)13:00～3月22日(日)18:00まで

４.3公演セット ライブ配信+見逃し配信(大千秋楽公演アーカイブ配信付き)

2026年2月16日(月)13:00～3月26日(木)18:00まで

＜販売価格＞

１.３.：3,800円(税込)

２.：2,200円(税込)

４.：12,000円(税込)

＜ライブ配信時間＞

各公演開始1時間前～ライブ配信終了まで(予定)

＜見逃し配信期間＞

・【大阪公演初日】2026年2月27日(金)18:00公演(スイッチング映像)

2026年2月28日(土)18:00～3月3日(火)23:59まで

・2026年3月18日(水)13:00公演(全景映像)

・【大千秋楽】2026年3月18日(水)18:00公演(スイッチング映像)

2026年3月19日(木)18:00～3月22日(日)23:59まで

＜3公演セット 見逃し配信期間＞

・【大阪公演初日】2026年2月27日(金)18:00公演(スイッチング映像)

2026年2月28日(土)18:00～3月7日(土)23:59まで

・2026年3月18日(水)13:00公演(全景映像)

・【大千秋楽】2026年3月18日(水)18:00公演(スイッチング映像)

2026年3月19日(木)18:00～3月26日(木)23:59まで

※各公演単品でご購入いただくよりも、長く見逃し配信をお楽しみいただけます。

＜3公演セット 大千秋楽公演アーカイブ配信期間＞

・【大千秋楽】2026年3月18日(水)18:00公演(スイッチング映像)

2026年3月30日(月)12:00～4月13日(月)23:59まで

＜視聴方法＞

１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン

※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。

２.下記ライブ配信販売ページより購入

３.「DMM TV」（ブラウザ版/アプリ）にて視聴

＜ライブ配信販売ページ＞

https://pictures.dmm.com/lp/toukenranbu-goods/

■ご注意

※各公演開始1時間前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。

※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。あらかじめ配信スケジュールをご確認のうえ、ご購入の際はご注意ください。

※3公演セットをご購入の方は、2026年3月30日（月）12:00より大千秋楽公演のアーカイブ配信をお楽しみいただけます。

※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を一定期間内であれば何度でも視聴できるサービスです。

※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

・配信開始時間に遅れが発生した場合は、準備が整い次第配信開始となります。

※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。

▼ミュージカル『刀剣乱舞』 シリーズ作品好評配信中！

https://www.dmm.com/digital/cinema/musical_toukenranbu/

▼ミュージカル『刀剣乱舞』公式サイト

https://musical-toukenranbu.jp/

■DMM TVとは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

公式X：https://x.com/DMMTV_PR

公式X（バラエティ）：https://x.com/DMMTV_VAR_PR

公式X（アニメ）：https://x.com/DMMTV_ANIME_PR

公式X（2.5次元・舞台）：https://x.com/DMMTV_BUTAI_PR

公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv

公式YouTube（ドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama

公式YouTube（TL / レディコミドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama-tl-ladies

公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr

公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr

公式TikTok（TL / レディコミドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_tl_ladies

公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/