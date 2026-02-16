繊細ラメでうるんだような瞳を演出「スタイリングアイパレット」から透明感のある低温ピンクが数量限定登場

株式会社伊勢半

キスミー フェルム スタイリングアイパレットＬ

限定１色 ４．６ｇ \１，３００（税込\１，４３０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年３月１１日（水）数量限定発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

しっとりなめらかなテクスチャーとクリアな発色で立体的な目元を演出するキスミー フェルムの「スタイリングアイパレット」から、繊細ラメでうるんだような瞳を叶える限定カラー「デューイピンク」が数量限定登場。

春の光を受けてきらめく花の雫のようなうるみ感をイメージした低温ピンクが、透明感を引き出し、うるんだような瞳を演出します。

【商品特長】

たっぷりラメと繊細グラデで透明感のある目元へ

●うるみのある目元を演出する涼しげピンク 限定カラー

０２ デューイピンク



春の光を受けてきらめく花の雫のようなうるみ感をイメージした低温ピンク。

透明感を引き出し、うるんだような瞳を演出します。

●しっとりなめらかなテクスチャー モイストプレス製法

パウダーなのにやわらかくしっとりとした質感を実現。

まぶたに上品なツヤをもたらします。

●目元を立体的に引き立てる シェードカラー設計

質感の異なるクリアラメ、トーンカラー、ディープカラーで構成されたこだわりの４色を配置。

重ねてもくすみにくい発色でまぶたに陰影をもたらし、目元を立体的に引き立てます。

●まぶたに密着して美しい仕上がりが続く 高密着フィット処方

時間がたってもヨレや粉落ちしにくく、美しい仕上がりが続きます。

●うるおい美容液成分配合

ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス