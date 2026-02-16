繊細ラメでうるんだような瞳を演出「スタイリングアイパレット」から透明感のある低温ピンクが数量限定登場
キスミー フェルム スタイリングアイパレットＬ
限定１色 ４．６ｇ \１，３００（税込\１，４３０）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２６年３月１１日（水）数量限定発売
＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。
しっとりなめらかなテクスチャーとクリアな発色で立体的な目元を演出するキスミー フェルムの「スタイリングアイパレット」から、繊細ラメでうるんだような瞳を叶える限定カラー「デューイピンク」が数量限定登場。
春の光を受けてきらめく花の雫のようなうるみ感をイメージした低温ピンクが、透明感を引き出し、うるんだような瞳を演出します。
【商品特長】
たっぷりラメと繊細グラデで透明感のある目元へ
●うるみのある目元を演出する涼しげピンク 限定カラー
０２ デューイピンク
春の光を受けてきらめく花の雫のようなうるみ感をイメージした低温ピンク。
透明感を引き出し、うるんだような瞳を演出します。
●しっとりなめらかなテクスチャー モイストプレス製法
パウダーなのにやわらかくしっとりとした質感を実現。
まぶたに上品なツヤをもたらします。
●目元を立体的に引き立てる シェードカラー設計
質感の異なるクリアラメ、トーンカラー、ディープカラーで構成されたこだわりの４色を配置。
重ねてもくすみにくい発色でまぶたに陰影をもたらし、目元を立体的に引き立てます。
●まぶたに密着して美しい仕上がりが続く 高密着フィット処方
時間がたってもヨレや粉落ちしにくく、美しい仕上がりが続きます。
●うるおい美容液成分配合
ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス