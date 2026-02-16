繊細ラメでうるんだような瞳を演出「スタイリングアイパレット」から透明感のある低温ピンクが数量限定登場

株式会社伊勢半


キスミー　フェルム　スタイリングアイパレットＬ


限定１色　４．６ｇ　\１，３００（税込\１，４３０）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年３月１１日（水）数量限定発売


＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。



しっとりなめらかなテクスチャーとクリアな発色で立体的な目元を演出するキスミー フェルムの「スタイリングアイパレット」から、繊細ラメでうるんだような瞳を叶える限定カラー「デューイピンク」が数量限定登場。


春の光を受けてきらめく花の雫のようなうるみ感をイメージした低温ピンクが、透明感を引き出し、うるんだような瞳を演出します。



【商品特長】


【商品特長】

キスミー　フェルム　スタイリングアイパレットＬ


限定１色　４．６ｇ　\１，３００ (税込\１，４３０)


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年３月１１日（水）数量限定発売



たっぷりラメと繊細グラデで透明感のある目元へ



●うるみのある目元を演出する涼しげピンク　限定カラー



０２　デューイピンク


春の光を受けてきらめく花の雫のようなうるみ感をイメージした低温ピンク。


透明感を引き出し、うるんだような瞳を演出します。





●しっとりなめらかなテクスチャー　モイストプレス製法


パウダーなのにやわらかくしっとりとした質感を実現。


まぶたに上品なツヤをもたらします。



●目元を立体的に引き立てる　シェードカラー設計


質感の異なるクリアラメ、トーンカラー、ディープカラーで構成されたこだわりの４色を配置。


重ねてもくすみにくい発色でまぶたに陰影をもたらし、目元を立体的に引き立てます。




●まぶたに密着して美しい仕上がりが続く　高密着フィット処方


時間がたってもヨレや粉落ちしにくく、美しい仕上がりが続きます。



●うるおい美容液成分配合


ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス