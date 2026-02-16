【新番組】日本アンガーマネジメント協会 初の公式ポッドキャスト本日始動！怒りの感情を上手に扱うヒントを、専門家が音声で定期的にお届けします

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田 久実）は、本日2026年2月16日（月）より、協会として初となる公式ポッドキャスト番組の配信を開始しました。

日々の生活や仕事で避けては通れない「怒り」の感情。

本番組では、アンガーマネジメントの専門家が、世の中のニュースをアンガーマネジメントの視点で読み解くほか、リスナーの皆様から寄せられた悩みに答えながら、より健やかな毎日を送るためのヒントを分かりやすくお届けします。

Spotifyで聴く：https://open.spotify.com/show/69E4CjvGrBoUWXomsEZAWI

番組概要

1. アンガーマネジメント的ニュース解説

世間で話題のニュースや出来事を、アンガーマネジメントの視点で読み解きます。

「なぜあのような怒りが起きたのか？」「どうすれば防げたのか？」をプロの視点で解説します。

2. リスナー相談室（Q&A）

皆様から寄せられた「イライラ」や「怒り」に関するご質問・ご相談に、専門家が直接お答えします。

3. 日本アンガーマネジメント協会ニュース

協会の最新イベント情報や、講座の案内など、フレッシュな情報をお伝えします。

当会ファウンダー・安藤俊介よりコメント

安藤 俊介（あんどう しゅんすけ）

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会 ファウンダー

新潟産業大学客員教授

世の中は毎日ニュースで溢れています。ニュースは事実がベースになっていますが、受け手側はそのニュースを見ることで不安や怒りを感じることが多々あります。

ポッドキャストの一つのコーナーでは、その週に話題になったニュースを取り上げ、そのニュースについてどのような感情が生まれているのかを解説します。

ニュース解説の多くは出来事の背景などを解説するものですが、感情面からニュース解説をするのは日本アンガーマネジメント協会ならではの内容になっています。

本ポッドキャストで、いつもとは違った視点からニュースを見てみて下さい。職場や普段の雑談のネタとして興味深い視点となるでしょう。

今後の番組にぜひご期待下さい。

配信スケジュール

本日2月16日の初回配信を皮切りに、以下のスケジュールで定期配信を行います。

アンガーマネジメントの日である、「6」の付く日にお届けします。

・ 2026年3月～5月： 毎月「6」の付く日（6日、16日、26日）に配信

※次回配信予定： 2026年3月6日（金）

ご視聴方法（アクセスはこちら）

本番組はSpotify限定で配信いたします。

スマートフォンやPCから、どなたでも無料でお聴きいただけます。

以下のリンクよりアクセスしてください。

🎧 Spotifyで聴く

https://open.spotify.com/show/69E4CjvGrBoUWXomsEZAWI

※番組を「フォロー」または「お気に入り登録」していただくと、最新回の配信通知が届くので便利です。

皆様からの質問・相談を募集中！

番組では、リスナーの皆様からの質問や相談を随時受け付けています。

「こんな時、どう怒りを抑えればいい？」「あの人の言動にイライラしてしまう」など、

どんな小さなお悩みでも構いません。

次回配信分より、順次回答させていただきます。



・ 受付窓口： 日本アンガーマネジメント協会 公式HP、または公式LINE

・ 受付時間： 24時間いつでも送信いただけます。

協会公式HP（特設ページ）はこちら :https://www.angermanagement.co.jp/?p=96219&preview=true

公式LINEお友達登録はこちら :https://lin.ee/R08XPsS

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名：一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事： 戸田 久実

設立：2011（平成23）年6月8日

事業内容：アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL：https://www.angermanagement.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザス（東証スタンダード）のグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp