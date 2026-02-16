東京マラソン2026をもっと楽しむ！「東京マラソン2026 観光みどころマップ」公開

東京都

【2026年3月1日（日）】に開催される「東京マラソン2026」にあわせて、観戦者や国内外から訪れる観光客の皆さまに向けた特設Webコンテンツ

「東京マラソン2026 観光みどころマップ」（https://tm-map.com/）を【2026年1月30日】に公開しました。

本マップでは、スタート地点の東京都庁からゴール地点の東京駅周辺まで、マラソンコース沿いの観光スポット100か所以上を掲載。

沿道で応援する方、観戦の合間に街歩きを楽しみたい方など、さまざまな方が東京の魅力を満喫できる内容になっています。

【東京マラソン2026 観光みどころマップの特徴】

★その1★ 応援のついでに楽しめる！コース沿い観光スポットを厳選紹介

新宿・新大久保、浅草・墨田、丸の内・日本橋など、

マラソンコースに沿ったエリアごとに観光スポットを掲載。

応援ポイントのそばで立ち寄れる名所や散策スポットが分かるため、

「応援の合間、どこに行こう？」という悩みを解消します。

例：新宿・新大久保エリア 例：丸の内・日本橋エリア

★その２★ 英語版も同時公開！訪日外国人にも使いやすい

日本語版と同時に英語版も公開。

海外から訪れる観戦者や旅行者の方々にも、東京マラソンをきっかけに東京観光を楽しんでいただけます。

例：Shinjuku / Shin-Okubo 例：Marunouchi / Nihonbashi

★その3★ スマートフォンで簡単アクセス＆オフライン利用も可能

スマートフォンやタブレットから簡単に利用でき、マップデータはダウンロードしてオフラインでも閲覧可能。

現地での移動中や電波が不安定な場所でも便利です。

例：ダウンロードマップ（英語版） 例：ダウンロードマップ（日本語版）

【東京マラソン×観光という新しい楽しみ方を提案】

「東京マラソン2026」は、ランナーだけでなく、世界中から多くの観戦者が集まる一大イベントです。

本マップを活用することで、

“応援する”だけにとどまらず、“巡る・知る・楽しむ”東京マラソン体験をサポートします。

応援の合間に街を歩き、東京ならではの魅力に触れる――

そんな新しい「応援×観光」の楽しみ方を、ぜひ体験してください。

【Webサイト情報】

サイト名：東京マラソン2026観光みどころマップ

URL：https://tm-map.com/



東京マラソン2026をより楽しく、より思い出深いものにする

「東京マラソン2026観光みどころマップ」を、ぜひご活用ください！