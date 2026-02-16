『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』2026年3月18日（水）13時＆18時の2公演を「ABEMA PPV」にて生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて、『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』の2026年3月18日（水）13時からの昼公演、18時からの大千秋楽をそれぞれ生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを2月16日（月）13時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」 (DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』シリーズにおける、刀剣男士 髭切による単騎出陣となる作品です。本作では、和田俊輔氏が音楽監督を務め、ピアノや弦楽器による生演奏が作品を彩ります。「ABEMA PPV」では、2026年3月18日（水）13時公演ではステージ全体を1台のカメラで撮影した「全景映像」、大千秋楽となる同日18時公演は複数のカメラによる「スイッチング映像」にてお届けします。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、2月16日（月）13時からチケットの販売（※1）を開始し、13時公演チケットは2,200円（税込）、18時公演チケットは3,800円（税込）、通しチケットは8,200円（税込）で視聴することができます。通しチケットをご購入いただくと、生放送に加え、見逃し配信や後日配信されるアーカイブ配信を含む計5つの配信をお楽しみいただけます。2017年より出陣を重ねてきた髭切がこの出陣でどのような姿を見せるのか…？特別な本公演をぜひ「ABEMA PPV」にてお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』生放送概要

▼出演者

髭切役：三浦宏規 田中しげ美、伊達康浩、笹原英作、鹿糠友和、千葉恵佑、佐藤一輝、佐藤誠一、齊藤大士、滝山翔太、長浜諒介、篠田大樹、井尻翼馬、友松克太 ピアノコンダクター：森 俊雄、ヴァイオリン：粟津 惇・谷口亜実、チェロ：白佐武史

▼生放送日時

【13時公演】2026年3月18日（水）13時開演（放送開始12時～）

【18時公演（大千秋楽）】2026年3月18日（水）18時開演（放送開始17時～）

※本放送は、専用ページにて3日間の見逃し配信を実施いたします。専用ページは購入済のペイパービューからご確認ください。

▼見逃し配信

2026年3月25日（水）18時～2026年3月28日（土）23時59分まで

▼アーカイブ配信

2026年3月30日（月）12時～2026年4月13日（月）23時59分

※通しチケットをご購入いただいた方は、専用ページにてアーカイブ配信をご視聴いただけます。

※アーカイブ配信は【大千秋楽】ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～の映像となります。

※本配信の一般チケットのみ購入いただいた方はご視聴いただけませんのでご注意ください。

▼視聴料金

【13時公演】2,200円（税込）

【18時公演（大千秋楽）】3,800円（税込）

【通しチケット】8,200円（税込）

通しチケットをご購入いただくと、下記の5つの配信をお楽しみいただけます。

１. 【2026年3月18日（水）13時公演】『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』

２. 【見逃し配信｜2026年3月18日（水）13時公演】『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』

３. 【18時公演（大千秋楽）】『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』

４. 【見逃し配信｜18時公演（大千秋楽）】『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』

５. 【アーカイブ配信】『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 ～夢幻泡影～』

▼販売期間

2026年2月16日（月）13時～2026年3月28日（土）21時

▼放送URL

【13時公演】https://abema.tv/live-event/e46fb2fd-a22c-4d0d-9ada-1516aaffa98d

【18時公演（大千秋楽）】https://abema.tv/live-event/35fd07a6-df4f-46d3-a7c2-e51e2a9ab981

▼見逃し配信URL

【13時公演】https://abema.tv/live-event/919dae2d-48e3-41f5-bbc2-5f1449a4bc81

【18時公演（大千秋楽）】https://abema.tv/live-event/dfe5d532-3fc8-4bbb-be64-67143307b3bd

▼アーカイブ配信URL

https://abema.tv/live-event/06eaaec9-14fb-4f5e-9d81-a199b24e24b2

※画像をご使用の際は、【(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）