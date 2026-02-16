【紀ノ国屋】ここでしか買えない！人気の「まとまる保冷バッグ」にオンラインストア限定のパステルカラー7色が新登場！

株式会社紀ノ國屋

2022年の発売以来、多くのお客様にご好評をいただいている「まとまる保冷バッグ」シリーズに、公式オンラインストア限定の新色7種類が仲間入り！

淡く明るい色合いが、新しい季節に向けた装いにもぴったりです。くるっとコンパクトにまとまるから、持ち運びもラクラク。日々のコーディネートにも取り入れやすく、毎日のお買い物シーンをやさしく彩るラインナップです。

2026年2月18日（水）より、紀ノ国屋公式オンラインストアにて販売を開始いたします。

バニライエローペールグリーンペールブルーパールグレーオーキッドピンクベビーピンクミルキーホワイト

淡く明るい、やさしい色合いの7色展開

バニライエローやペールグリーン、ペールブルー、パールグレー、オーキッドピンク、ベビーピンク、ミルキーホワイトの全7色。淡く明るいパステルトーンに、オリジナルのファスナーとパイピングカラーがさりげないアクセントになっています。

どの色も普段のコーディネートに馴染みやすく、新生活のスタートにもぴったりのラインナップです。

使いやすさの秘密は、シンプルな構造

上部のファスナーを閉じれば、中身が飛び出す心配なく安心して持ち運べます。バッグの内側にはメッシュポケットを装備しており、保冷剤やポイントカード、小物の収納にも便利です。シンプルながら、毎日の使い勝手をしっかり考えた機能的なデザインとなっています。

オーキッドピンク

ペールグリーンくるっと丸めてコンパクトに

付属のゴムバンドで簡単に小さくまとめられるため、バッグの中でかさばらず、使いたいときにサッと取り出せる手軽さが魅力です。

軽量ながら、見た目以上の収納力を備えており、まとめ買いや大きな食材も安心して持ち運べます。

日常のお買い物はもちろん、ちょっとしたピクニックやレジャーのサブバッグとしても活躍。いつでも携帯しておきたくなる便利さが詰まった、頼れるアイテムです。

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 まとまる保冷バッグ

■カラー：バニライエロー、ペールグリーン、ペールブルー、パールグレー、オーキッドピンク、ベビーピンク、ミルキーホワイト

■販売価格：各\1,595（税込）

■サイズ：約タテ36cm×ヨコ52cm×マチ20cm

■素 材：ポリエステル

オンラインストアでの購入はこちら

保冷バッグ特集：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru

バニライエロー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044060

ペールグリーン：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044046

ペールブルー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044091

パールグレー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044107

オーキッドピンク：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044084

ベビーピンク：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044077

ミルキーホワイト：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/2602_matomaru/2701-4960320044053

■紀ノ国屋ホームページ

https://www.e-kinokuniya.com/



■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

■紀ノ国屋公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya

Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/

X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya

■店舗Instagram

◎紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）

https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/