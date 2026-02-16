チョコを愛するあなたが選ぶ第一回パッケージアウォードの結果をフェリシモ チョコレート ミュージアムが発表！「しあわせをくれた」６つのパッケージが受賞

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］」（神戸市）が開催したチョコレートパッケージアウォード2026。厳正なる審査の結果、受賞したパッケージが2月14日（土）に発表されました。

今回はショコラティエやメーカーのみならず、チョコを手にする生活者が誰でも応募できるアウォードであるという特性から、パッケージ自体の美しさもさることながら、「そのパッケージがどんなしあわせをくれたのか」という点も重要な選考基準となりました。栄えある第一回の大賞に輝いたのは、株式会社メリーチョコレートカムパニー「ルル メリー」ショコラサブレ。パッケージ自体の美しさもさることながら、「チョコレートを一輪の花を贈るようにプレゼントする」という特別な体験をもたらしたデザインが評価されています。さらに5点のパッケージが審査員賞に選ばれました。受賞パッケージはフェリシモ チョコレート ミュージアムにて開催する新企画展で4月11日（土）から展示を予定しています。

◆Chocolate Package Award 2026 受賞作品発表

【大賞】「ルル メリー」ショコラサブレ／株式会社メリーチョコレートカムパニー

1950年に創業し、以来日本中で愛されてきた「株式会社メリーチョコレートカムパニー」から、「ルル メリー」ショコラサブレが大賞を受賞しました。

青い額縁を思わせるデザインの箱の前面には美しい1輪のバラが描かれ、まるで花に結ばれているかのようにリボンがかけられています。その日本らしい、落ち着いていながら華やかな愛らしさと、箔づかいなどにも緻密な技が光る洗練されたデザインが評価されました。

プレゼントとしても好まれるチョコレートを、まるで一輪の花を贈るような気持ちで手渡すしあわせな体験をもたらしてくれる、食べた後も「絶対捨てられない」ようなパッケージです。

大賞を受賞したパッケージには「Chocolate Package Award 2026」の称号とロゴ使用権、 副賞として記念トロフィーの贈呈が行われます。

受賞者コメント 株式会社メリーチョコレートカムパニー

このたび「ルル メリー」のパッケージデザインが大賞という栄誉に輝き、心より感謝申し上げます。ブランドを支えてくださる皆様とチームの努力の結晶がこのような形で評価されたこと、大変嬉しく思います。今後も、「ルル メリー」らしい世界観を大切に、より魅力的なデザインをお届けできるよう精進して参ります。ありがとうございました。

主催者コメント

「パッケージはチョコレートのドレス。捨てられるものではなく、誰かの宝物になるもの。暮らしの中で飾っておきたくなるほど愛おしいもの」。そんな私たちの想いを体現する、懐かしくも新しい逸品が、栄えある第一回の大賞に選ばれました。一輪の花を贈るような情景をデザインで生み出し、チョコレートも箱もともに愛でる文化を象徴するこの作品を未来に残し、パッケージが紡ぐ豊かな物語を、チョコレート愛好家のみなさまとともに称えたいと思います。

【審査員賞（市川歩美賞）】REPUBLIC OF COSTA RICA ／ Bean to Bar Chocolate kiitos

障害をお持ちの方が、それぞれに得意なことを生かして作業し、チョコレートを作っている鹿児島の「Bean to Bar Chocolate kiitos」のパッケージが市川歩美賞を受賞しました。

パッケージを描くところから、チョコレートを包む作業もスタッフの方々が自身で行っており、ていねいな手仕事の美しさやその質感のぬくもりが伝わる点が評価されています。「REPUBLIC OF COSTA RICA」は桜島の形を模しており、鹿児島の土地の空気も感じられます。

【審査員賞（いなだみほ賞）】チョコラティーノ ／カファレル（株式会社山本商店）

イタリアの老舗チョコレートメーカーであり、今年創業200年を迎える「カファレル」。缶入りチョコレートを数多く販売しており、チョコレート好きの心をつかんで離さない魅力あるパッケージがいなだみほ賞を受賞しました。

「チョコラティーノ」の発色の良い赤色と、お顔のインパクトが印象的なてんとう虫の缶は、一度見たら忘れられないデザインです。

【審査員賞（後藤繁雄賞）】山菓子 富士山（春）Mt.FUJI／小楽園(株式会社KLOKA)

桃源郷の土産物屋をコンセプトに、和洋折衷様々なお菓子を作っている「小楽園」。チョコレートを起点に他に類を見ないファンタジーな世界観を創り上げている、イマジネーションに溢れたパッケージが評価され、後藤繁雄賞を受賞しました。

「山菓子 富士山（春）Mt.FUJI」は、箱を手に取った時の美しさはもちろん、開けたときに見える箱の内側まで作りこまれています。中に入った富士山型のお菓子と共に見たことのない景色が広がる点も魅力です。

【審査員賞（三原美奈子賞）】茶葉ショコラ／theomurata（有限会社無量塔）

大分県湯布院にある旅館､山荘無量塔によるチョコレートショップ「theomurata(テオムラタ)」の「茶葉ショコラ」が三原美奈子賞を受賞しました。

桐箱の中に収められた茶道具の棗（なつめ）。光沢が美しいこだわりを感じさせる容器を開け、チョコレートを食べるまでの一連の動作が、一服のお点前のような体験に。その豊かな時間をチョコレートと掛け合わせたデザインが評価されました。

【審査委員長賞】イロドリチョコレート／LITTLE MOTHERHOUSE （株式会社マザーハウス）

インドネシア産のカカオを使用し、東京の銀座と赤坂にあるファクトリーで、すべて手作りでチョコレートを製造している「LITTLE MOTHERHOUSE」。「もっと遊び心溢れるカラフルなチョコレートを！」という思いから生まれた「イロドリチョコレート」が、審査委員長賞を受賞しました。

店頭に並んだ際、目に飛び込む色彩が押し寄せてくるような感覚を味わえる、これまでのチョコレートにはなかった革新的なパッケージデザインが高く評価されています。

審査結果についてのnoteはこちら＞＞ https://note.com/felissimo_choco/n/nfef9ff05a8ba

◆受賞パッケージの展示

今回受賞した6点のパッケージは、2026年4月11日から始まる企画展にて展示予定です。

◆アウォード実施概要

名称 ：Chocolate Package Award 2026

主催 ：株式会社フェリシモ（フェリシモ チョコレート ミュージアム）

応募資格 ：チョコレートやチョコレートパッケージを愛する方ならどなたでも。（メーカー、ショコラティエ、個人不問）

募集対象 ：現在または過去に販売されたチョコレートのパッケージ（市販品のみ）

特典 ：称号、ロゴ使用権、ミュージアム殿堂入り、記念トロフィー

審査員 ：市川歩美（チョコレートジャーナリスト）、いなだみほ（スイーツ＆パンライター）、後藤繁雄（編集者/アートプロデューサー）、三原美奈子（パッケージデザイナー）、矢崎和彦（フェリシモ チョコレート ミュージアム館長）他

◆felissimo chocolate ｍuseum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］

世界のチョコレートやカカオに関する歴史や文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信するミュージアムです。2021年10月22日、フェリシモ本社オフィスのある「Stage Felissimo」内に開館。フェリシモでは1996年より約30年もの間、「幸福のチョコレート(R)」として世界のレアチョコレートを日本で紹介を続けてきました。felissimo chocolate ｍuseumは新しい挑戦として、「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。メインの収蔵品である世界のチョコレートパッケージはすべて寄贈により成り立っています。現在のコレクション保有数は約27,000点。パッケージの寄贈は法人・個人ともに常時受け付けています。（フェリシモへ郵送または直接ミュージアムの寄贈ボックスへお持ちください）

寄贈先＞＞ https://feli.jp/s/pr260216/1/

・開館時間/午前11:00～午後6:00 ※入館は閉館の30分前まで

・休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期（※今春の休館予定日：2026年4月6日(月)～4月10日(金)）

・来館事前予約とチケット購入＞＞ https://feli.jp/s/pr260216/2/

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号（Stage Felissimo 2F）

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260216/3/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

