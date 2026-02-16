資生堂ジャパン、企業や自治体などのイベント向け美容サービスを開始　～パーソナルBカラー診断(R)やメイクレッスン、肌測定などの美容体験を提供～

株式会社資生堂

資生堂ジャパン株式会社は、企業や自治体、教育機関、その他団体が主催するイベントにて、美容のプロがお客さまに合わせたメイクやスキンケアのアドバイスを行う美容サービス「#find me わたしだけの色(R)」を2026年2月より本格展開します。

「#find me わたしだけの色(R)」は、美容のプロがイベント会場にて、資生堂特許取得メソッドである「パーソナルBカラー診断(R)」の結果に合わせた「自分に似合う」メイクのレッスンや、肌測定結果を基に「なりたい肌」になるためのスキンケアアドバイスなど、その日訪れたお客さまへ最適なアドバイスを行い、感動体験をお届けすることを目指しています。

当社は、本サービスを全国各地で展開し、地域の社会課題や企業の課題解決に貢献しながら、より多くの人々が美を通じて一人ひとりが自分らしく輝く未来を応援していきます。

《サービス導入の背景》

近年、美の価値観はますます多様化し、個性をポジティブに捉え、活かすための自己表現力を磨きたいと考える方が増えています。

その潮流を受け、それらを実現する美容コンテンツの需要が増加しており、企業や自治体、教育機関などから当社への相談が増えています。当社は、これらのニーズに応えるため、自分らしく輝けるサポートを行う、イベント向け美容サービス「#find me わたしだけの色(R)」を開発しました。具体的には、就職支援、婚活支援、子育て支援、女性活躍支援など、さまざまな社会課題の解決を目指すイベントにおいて、当社独自のパーソナルBカラー診断(R)とメイクレッスン、肌測定とスキンケアアドバイス、ビューティーセミナーなどを提供します。

2024年より首都圏エリアにて本サービスを開始し、反響が大きく、他エリアからもご要望をいただいたことから、2026年2月より全国に展開します。

《サービスのコンセプトと名称について》

本サービスのコンセプトは、「誰かと比べて落ち込む日があっても 一歩を踏み出すこと、自分を信じること きっと、もっと、越えていける 見つけよう、わたしだけの色」です。美容のプロが、おもてなしの心、確かな技術、ときめく空間でお迎えし、あなただけにパーソナライズされた色・Beautyを提案します。

サービス名称である「#find me わたしだけの色(R)」には、さらに自分らしく輝いていただきたいという願いを込めています。

《サービスの概要》

イベント主催者のニーズに合わせて、最適なコンテンツをご提案し、ビューティーの力でイベントをより華やかに、参加者の満足度を高めることをお手伝いします。

お客さまへ美容サービスを実施させていただく時間は5時間となります。イベントの対応人数計画に基づき、当日のスタッフ体制をご案内します。また、料金は対応人数計画により異なります。

＜コンテンツ＞パーソナルカラー診断&メイクレッスン

＜コース＞ドレープコース

＜内容＞

・ドレープを用いて、「パーソナルBカラー診断(R)」を実施

・診断結果に合わせた「自分に似合う」メイクレッスンを実施

・ビューティーアドバイスプラン(デジタル)のお渡し

＜料金（税込）※＞例）7名対応：19万円、49名対応：51万円

＜コンテンツ＞パーソナルカラー診断&メイクレッスン

＜コース＞デジタルコース

＜内容＞

・専用のアプリでパーソナルカラーを診断

・診断結果に合わせた「自分に似合う」メイクシュミレーションを実施

・ビューティーアドバイスプラン（デジタル）のお渡し

＜料金（税込）※＞例)14名対応：19万円、98名対応：51万円

＜コンテンツ＞肌測定&スキンケアアドバイス

＜コース＞美容機器コース

＜内容＞

・美容機器で肌測定し、「現在の肌状態」をご案内

・「なりたい肌」になるためのスキンケアアドバイスを実施

・ビューティーアドバイスプラン（デジタル）のお渡し

＜料金（税込）※＞例）7名対応：19万円 、49名対応：51万円

＜コンテンツ＞肌測定&スキンケアアドバイス

＜コース＞デジタルコース

＜内容＞

・デジタルツールで肌測定し、「現在の肌状態」をご案内

・「なりたい肌」になるためのスキンケアアドバイスを実施

・ビューティーアドバイスプラン（デジタル）のお渡し

＜料金（税込）※＞例)14名対応：19万円、98名対応：51万円

＜コンテンツ＞各種セミナー（オプション）

＜内容＞

・就職活動に役立つメイクセミナー

・自分の肌に合わせた「スキンケアのヒント」

・好感度を高める身だしなみセミナーなど

＊主催企業・自治体・教育機関・団体のニーズに合わせてアレンジが可能

＜料金（税込）※＞11万円～

※配送費・交通費は別途

＜イベント例＞

・就活イベントでのメイクレッスンや身だしなみセミナー

・オープンキャンパス説明会にてパーソナルBカラー診断(R)&メイクレッスン

・自治体主催のウェルネスイベントや地域活性化イベントでの肌測定体験

・企業の福利厚生イベントでパーソナルBカラー診断(R)や肌測定体験

