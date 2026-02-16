アバターを使ったフィットネスサービスプラットフォーム「Avatar Fit Party」を提供開始　セントラルスポーツが新サービス向けに採用

ソニーマーケティング株式会社※ 画面は開発中のものです

ソニーマーケティング株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口大輔、以下、ソニーマーケティング）は、ソニーのモバイルモーションキャプチャー『mocopi(R)（モコピ）』を活用した、スマートフォン向けのフィットネスサービスプラットフォーム「Avatar Fit Party（アバターフィットパーティ）」の提供を2026年2月16日(月)13時より開始します。

「Avatar Fit Party」はソニーのXR技術「Extended Reality（拡張現実）」を活用したスマートフォン向けの新しいフィットネスサービスプラットフォームです。仮想キャラクターであるアバターを使い、オンラインの手軽さと、双方向ならではの楽しさ・充実感を共存し、“続けること”を追求しました。レッスン受講者は、ソニーが開発した小型・軽量なモバイルモーションキャプチャー『mocopi』の6つの小型センサー（頭・両手首・腰・両足首用）を身体に装着します。スマートフォンにダウンロードした専用アプリケーションと『mocopi』を連動させ、スマートフォンと自宅のテレビを繋げて本格的なトレーニングができます。また、「Avatar Fit Party」の特長であるアバターを使うことで、自分の姿や部屋を映すことなく、体を動かすことが出来るため、プライバシーも配慮されます。

今回、専用のアプリケーションは都築電気株式会社と共同で開発し、セントラルスポーツ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長 執行役員：後藤聖治、以下、セントラルスポーツ）が、「Avatar Fit Party」を活用したオンラインフィットネスサービス「Avatar Fit Party for セントラルスポーツ」を2026年3月から開始します。インストラクターのトレーニング指導の元、レッスン受講者はアバターになって、他の参加者と一緒にレッスンに参加します。

「Avatar Fit Party」は、運動不足を感じながらも始めるきっかけを見つけられない方に、楽しみながら続けられるフィットネス体験を提供します。「Avatar Fit Party」のアプリケーションは高い汎用性を備えているため、幅広いフィットネス事業社での導入が可能です。今後、日本国内のフィットネス事業社への展開を積極的に進めていきます。

■セントラルスポーツ株式会社 提供：オンラインフィットネスサービス概要

「Avatar Fit Party for セントラルスポーツ」Webサイト：

https://www.central.co.jp/lp/avatar/

※1 iOS版より提供を開始。Android版は後日リリース予定

※2 オンラインフィットネスサービス「Avatar Fit Party for セントラルスポーツ」の詳細はセントラルスポーツ株式会社のWebサイトをご確認ください

URL：https://www.central.co.jp/lp/avatar/

※3 必要なデバイスは利用者側で用意する必要があります。オンラインフィットネスサービス「Avatar Fit Party (AFP) for セントラルスポーツ」の詳細はセントラルスポーツ株式会社のWebサイトをご確認ください

■「Avatar Fit Party」公式サイト

URL https://www.sony.jp/app/avatarfitparty/index.html

■「Avatar Fit Party」プロモーション動画

URL https://youtu.be/KIQyRmxxc5w

■「Avatar Fit Party」サービスイメージ

■「Avatar Fit Party」アプリケーション画面イメージ

※ 画面は開発中のものです

メニュー画面ｍocopiとの接続画面レッスン画面

■モバイルモーションキャプチャー『mocopi』について

『mocopi』は、ソニーが開発した小型・軽量なモバイルモーションキャプチャーシステムです。6つの小型センサーを装着するだけで、どこでも手軽に3Dでフルボディトラッキングできるモーションキャプチャーシステムです。スマートフォンと連携することで、全身の動きをリアルタイムでデジタル化し、アバターや映像制作、VTuber活動、メタバース空間での表現など、さまざまな用途に活用できます。

『mocopi』公式サイト： https://www.sony.jp/mocopi/

※『mocopi』に関するお問い合わせは上記『mocopi』公式サイトをご確認ください

※「Avatar Fit Party」に関する問い合わせ先：ソニーマーケティング株式会社 『Avatar Fit Party (AFP)お問い合わせ』

https://www.sony.jp/app/avatarfitparty/support/index.html

セントラルスポーツ株式会社 新規開発部 部長 安藤学氏のコメント

セントラルスポーツは創業以来、スポーツクラブを通じて地域の皆様の健康づくりに貢献してまいりました。本サービスでは、アバターで参加できる気軽さと臨場感あるレッスンを通じて、運動不足に悩む方のはじめの一歩を後押しします。新しい形のフィットネスで、運動機会の創出と健康課題の解決に取り組んでまいります。

都築電気株式会社 執行役員常務 依田正之氏のコメント

都築電気は、マテリアリティのひとつに「『知』と『技術』の発展と発揮」を掲げ、かねてより「お客様・パートナーとの共創」を推進しています。この度、ソニーマーケティング様の「Avatar Fit Party」開発に寄与し、オンラインフィットネスサービスを通して社会の健康づくりに寄与できることを大変嬉しく思います。当社はこれまで培ったICTの知見や技術をもとに主にアプリケーション開発を担当しております。今後もソニーマーケティング様との連携のもと、ICTを通したさらなる価値創出と社会課題解決に貢献してまいります。

