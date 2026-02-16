『セガNET麻雀 MJ』とTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』がコラボ！全国大会“東京喰種CUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、MJ）シリーズと、TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』とのコラボイベント、“東京喰種CUP”を2026年2月16日（月）より開始しました。

『東京喰種』をイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。

■全国大会“東京喰種CUP”概要

アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

アプリ版『MJ』では、大会に参加し条件を満たすことで、『東京喰種』をイメージした進化型SPキャラ(UR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。

●『MJアプリ』（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：2026年2月16日（月）～2月22日（日）

受付時間：24時間

（初日は2月16日（月）7:00～、最終日は～2月22日（日）29:59）

【予選B】

開催期間：2026年2月23日（月）～3月1日（日）

受付時間：24時間

（初日は2月23日（月）7:00～、最終日は～3月1日（日）29:59）

【決勝】

開催期間：2026年3月2日（月）～3月8日（日）

受付時間：24時間

（初日は3月2日（月）7:00～、最終日は～3月8日（日）29:59）

◆特典にTVアニメ『東京喰種』コラボアイテム多数登場！

進化型SPキャラ(UR)「霧嶋董香(ミニ)」やSPキャラ、アガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(UR)≫全1種

▲霧嶋董香(ミニ)

≪SPキャラ≫全1種

▲永近英良(ミニ)

≪卓背景≫全6種

「金木 研の卓背景6」「月山 習の卓背景2」など、全6種の卓背景が獲得できます。

▲金木 研の卓背景6 ／ ▲月山 習の卓背景2

≪EX背景≫全2種

▲金木 研の背景4 ／ ▲金木 研の背景5

≪アガリボタン≫全3種

「鈴屋什造ボタン」など、全3種のアガリボタンが獲得できます。

▲鈴屋什造ボタン

≪アガリエフェクト≫全1種

▲神代利世のエフェクト

◆東京喰種ガチャ

進化型SPキャラ(UR)「金木 研」「霧嶋董香」といった『東京喰種』シリーズに登場するキャラクターをはじめ、『東京喰種』をイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景などコラボアイテム全70種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年2月16日（月）7:00～3月8日（日）29:59

1回：500G

≪進化型SPキャラ(UR)≫全5種

「金木 研」「霧嶋董香」など、全5種の進化型SPキャラ(UR)が登場します。

▲金木 研 ／ ▲霧嶋董香

≪SPキャラ≫全7種

「鈴屋什造(ミニ)」「ウタ(ミニ)」など、全7種のSPキャラが登場します。

▲鈴屋什造(ミニ) ／ ▲ウタ(ミニ)

≪卓背景≫全26種

「金木 研の卓背景1」「月山 習の卓背景1」など、全26種の卓背景が登場します。

▲金木 研の卓背景1 ／ ▲月山 習の卓背景1

≪EX背景≫全20種

「霧嶋董香の背景2」「笛口雛実の背景」など、全20種のEX背景が登場します。

▲霧嶋董香の背景2 ／ ▲笛口雛実の背景

≪EX枠≫全2種

▲東京喰種の枠1 ／ ▲東京喰種の枠2

≪アガリボタン≫全6種

「金木 研ボタン1」「霧嶋董香ボタン1」など、全6種のアガリボタンが登場します。

▲金木 研ボタン1 ／ ▲霧嶋董香ボタン1

≪アガリエフェクト≫全5種

「金木 研のエフェクト1」「月山 習のエフェクト」など、全5種のアガリボタンが登場します。

▲金木 研のエフェクト1 ／ ▲月山 習のエフェクト

●『MJAC』（アーケード版）

【予選A】

開催期間：2026年2月16日（月）～2月22日（日）

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：2026年2月23日（月）～3月1日（日）

受付時間：10：00～24：00

【決勝】

開催期間：2026年3月2日（月）～3月8日（日）

受付時間：10：00～24：00

◆特典に『東京喰種』のコラボアイテム多数登場！

対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、EX背景、EX枠などを獲得できます。

≪ボイス付きSPキャラ≫全3種

「金木 研」「霧嶋董香」など、全3種のボイス付きSPキャラが登場します。

▲金木 研 ／ ▲霧嶋董香

≪卓背景≫全5種

「金木 研の卓背景1」「霧嶋董香の卓背景2」など、全5種の卓背景が登場します。

▲金木 研の卓背景1 ／ ▲霧嶋董香の卓背景2

≪EX背景≫全7種

「拷問部屋の背景」「喰種レストランの背景」など、全7種のEX背景が登場します。

▲拷問部屋の背景 ／ ▲喰種レストランの背景

≪EX枠≫全1種

▲東京喰種の枠2

≪アガリ点灯SE≫全2種

「霧嶋董香ボタン」「月山 習ボタン」

◆東京喰種 ガチャ

ボイス付きSPキャラ「金木 研(ミニ)」など『東京喰種』シリーズに登場するキャラクターをはじめ、アガリ点灯SE、EX背景、EX枠などのコラボアイテム全22種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年2月16日（月）～3月8日（日）

1回：600GP

≪ボイス付SPキャラ≫全3種

「金木 研(ミニ)」「霧嶋董香(ミニ)」など、全3種のボイス付SPキャラが登場します。

▲金木 研(ミニ) ／ ▲霧嶋董香(ミニ)

≪SPキャラ≫全8種

「鈴屋什造(ミニ)」「ウタ(ミニ)」など、全8種のSPキャラが登場します。

▲鈴屋什造(ミニ) ／ ▲ウタ(ミニ)

≪EX背景≫全9種

「金木 研の背景1」「金木 研の背景4」など、全9種のEX背景が登場します。

▲金木 研の背景1 ／ ▲金木 研の背景4

≪EX枠≫全1種

▲東京喰種の枠1

≪アガリ点灯SE≫全1種

「金木 研ボタン」

■『セガNET麻雀 MJ』×TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』コラボ記念Xキャンペーン開催！

開催期間：2026年2月16日（月）～3月1日（日）

TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』とのコラボ開催を記念して、リポストキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で6名様に「声優サイン色紙」、2名様に「東京喰種トーキョーグール関連グッズ」をプレゼントします。奮ってご応募ください。

※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。

◆参加方法

当キャンペーンのポストをリポスト

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜『東京喰種』とは＞

TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』は、「週刊ヤングジャンプ」で連載され、コミックス累計全世界4700万部を突破した人気コミックスが原作のTVアニメシリーズ。

2014年7月～9月にTVアニメ化され、2015年1月～3月には『東京喰種トーキョーグール√A』、2018年に新たなシリーズとして 『東京喰種トーキョーグール:re』が放送された。

公式サイト：https://www.marv.jp/special/tokyoghoul/first/

著作権表記：

(C)石田スイ／集英社・東京喰種製作委員会

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称：セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日：

iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版：2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。