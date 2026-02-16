手袋要らずでしっかりグリップ。握りの矯正もできるゴルフグリップサポーターをMakuakeプロジェクトにて予約販売開始

株式会社フルークフォレスト


【製品背景】


ゴルフを始めて最初の課題になるのがグリップの握り方かと思います。


慣れたゴルファーでもその握りが正しいのか、自己流なのか、大いに疑問になることもあります。


プロに教えてもらうのが一番いいのですが、グリップだけ教えて、というわけにもいかず、さらに、これからゴルフを始めようとする若いゴルファーからもグリップを他人に教えてもらうのはちょっと...


という声から生まれたグリップサポーターです。


グリップの正しい握りを矯正する目的で作られましたが、その素材を極薄のシリコンで製作したためグローブ以上のグリップ感があり、素手で使った方が繊細なコントロールが可能なグリップサポーターになりました。








【グリップに巻くだけでフォームを誘導】




グリップに巻いて中指をいれて握るだけ。


突起状のフィンガーチャンネルに指を添えるだけで理想的なフォームで握ることができます。


矯正するのは左手のみで右手はフリーになるので様々なグリップ方法に対応します。



【グローブと同等の厚みの極薄シリコン】




グローブと同様の厚みに仕上げたグリップサポーターは素手で握ることでグローブの代わりに使用することができ、シリコンのグリップ感が雨天時でも絶妙なグリップ感を発揮ます。


また、グローブではなく素手でグリップすることで繊細なコントロールが可能になります。




【使い方簡単巻くだけ】


使用方法は左手の位置に巻くだけ。右手はスタイルや強さに応じて変化させることができます。









【豊富なカラー展開】


カラーは全5色あります。
好みのカラー、グリップの色に合わせるなどユーザーの好みで選択できます。




お問い合わせはフルークフォレストへ


株式会社フルークフォレスト


https://flukeforest.jp


support@flukeforest.jp(サポート窓口）