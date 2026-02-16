こども家庭庁が「はじめの100か月の育ちビジョン」を東武鉄道およびイオンモールにて発信します！

こども家庭庁

こども家庭庁では、妊娠期から小学校1年生頃までの「はじめの100か月」のこどもの育ちや保護者等を社会全体で支えるために「はじめの100か月の育ちビジョン」（令和5年12月22日に閣議決定）(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi)（以下「ビジョン」という。）を広く国民の皆様に周知することを目的として、東武鉄道およびイオンモールにて啓発活動を実施いたします。

「はじめの100か月」は、生涯にわたるウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に幸せな状態）の基盤となる最も重要な時期です。この時期に大切にしたい考え方（５つのビジョン）を社会全体の全ての人と共有するため、以下の企画を実施いたします。

1. 特別企画：東武鉄道「たのしーと」でのオリジナルポスター掲出

東武鉄道株式会社にご協力いただき、同社の野田線（東武アーバンパークライン）で導入されている、こども連れの利用者に配慮したスペース「たのしーと」に、「ビジョン」のメッセージを込めたオリジナルポスターを掲出します。通勤、通学、お出かけなど、日々の移動中に多くの方々の目に触れることで、こどもの育ちについて考えるきっかけを提供し、社会全体で子育てを応援する機運を高めてまいります。

2. 全国のイオンモール（10店舗）でのビジョン動画放映

全国のイオンモール（特定の10店舗）のフードコートに設置されたサイネージにて、「ビジョン」の内容を分かりやすく伝える動画を放映いたします。家族連れが多く訪れる商業施設で動画を放映することで、子育て中の保護者の方々はもちろんのこと、地域社会を構成する多くの方々に、「ビジョン」の重要性と具体的な内容を効果的に伝えてまいります。

こども家庭庁は、今後も様々なステークホルダーと連携し、「ビジョン」の積極的な情報発信と取組の推進に努めてまいります。

■実施概要

1. 東武鉄道「たのしーと」でのオリジナルポスター掲出

掲出期間：2026年2月16日（月）～2026年3月29日（日）予定

掲出路線：野田線（東武アーバンパークライン）

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい

2. 全国のイオンモール（10店舗）でのビジョン動画放映

放映期間：2026年3月2日（月）～2026年3月29日（日）予定

実施店舗：全国のイオンモール10店舗

・イオンモール札幌発寒

・イオンモール名取

・イオンモール川口前川

・イオンモール白山

・イオンモール常滑

・イオンモール和歌山

・イオンモール広島府中

・イオンモール綾川

・イオンモール筑紫野

・イオンモール熊本

※本件に関する店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮ください。

■参考資料

こども家庭庁「はじめの100か月の育ちビジョン」：https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi

■こども家庭庁について

こども家庭庁は、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えた「こどもまんなか社会」を実現するため、こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しするための司令塔として、こども施策を総合的に推進しています。