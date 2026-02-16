一棟貸し専門OTA「TABILMO（タビルモ）」、サイトコントローラー「ねっぱん！」との連携を強化

株式会社タビルモ

一棟貸し・貸別荘・コテージ専門の宿泊予約サイト「TABILMO（タビルモ）」（https://tabilmo.com/）は、楽天トラベルサービス株式会社が提供する「ねっぱん！サイトコントローラー++」との連携機能を強化し、新たに「複数部屋タイプ連動」および「料金連動」の各機能を2月13日(金)にリリースいたしました。

本アップデートにより、宿泊施設オーナー様は在庫および料金の管理をより効率的に行えるようになり、販売機会の最大化と運用負担の軽減が期待できます。

■ 背景：一棟貸し市場の運営高度化ニーズについて

一棟貸し専門予約サイトTABILMO(タビルモ)

近年、一棟貸し市場では施設数の増加とともに、販売チャネルの多様化や料金設計の複雑化が進んでいます。 複数棟運営や部屋タイプ分割、シーズナリティごとの価格調整など、運営の高度化が求められる中、サイトコントローラーとの連携精度向上は重要な課題となっており、連携強化についてオーナー様からのご要望もいただいておりました。

従来、TABILMO（タビルモ）と「ねっぱん！」の連携は、1つの部屋タイプに限った在庫連携のみ対応していましたが、今回の機能強化により、より実務に即した運用が可能になります。

■ 新機能１.：複数部屋タイプ連動機能について

アップデート前アップデート後

これまで、ねっぱんアカウント内の1つの部屋タイプに限った連携が、新たに「ねっぱん！」内の複数部屋タイプとTABILMOを連動できるようになりました。

主な特徴- 複数部屋タイプの在庫を自動同期できます- 予約発生時に在庫が自動調整されます- ダブルブッキングリスクの抑制が期待できます

これにより、複数棟施設や人数別販売設計を行う施設においても、より柔軟な在庫管理が可能になります。

■ 新機能２.：料金連動機能について

料金連動

料金連動機能にも対応しました。「ねっぱん！」側で設定した料金を、TABILMO（タビルモ）へ反映させることができます。

主なメリット- 料金登録の二重作業を削減できます。- シーズン料金・特別料金を即時に反映できます。- 価格調整をリアルタイムに実行しやすくなります。

これにより、オーナー様の作業負担を軽減しつつ、価格戦略を迅速に反映できる環境を整えます。

■ 一棟貸し専門OTA「TABILMO（タビルモ）」とは

TABILMO（タビルモ）は、貸別荘・コテージ・民泊・ヴィラなど、一棟貸し宿泊施設に特化した予約サイトです。 「一棟貸しをもっと身近に。」を理念に掲げ、非日常体験を求める旅行者と施設様をつなぐ専門プラットフォームとして運営しています。

専門特化型OTAとして、掲載施設様の収益最大化と一棟貸し市場の拡大を目指しています。

■ 今後の展望について

今回の連携強化により、TABILMO(タビルモ)は一棟貸し市場における販売インフラの高度化をさらに推進します。

今後もオーナー様の運用効率向上と販売機会創出を両立する機能開発を継続し、一棟貸しという宿泊スタイルの普及に取り組みます。

■ サービス概要 サービス名：TABILMO（タビルモ）

URL：https://tabilmo.com/

掲載資料：https://bit.ly/4ttYlVj

■ 会社概要

運営会社：株式会社タビルモ

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-1-8 Oak6ビル5F

代表者：鵜山康宏

設立：2016年4月28日

URL：https://tabilmo.com/company

事業：一棟貸し宿泊予約サイトTABILMO(タビルモ)の運営

■ ねっぱん！概要

「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」は、複数の宿泊予約サイトの在庫・料金・予約情報を一括管理できる業界トップシェアのクラウド型サイトコントローラーです。宿泊施設が各サイトの管理画面を開いて部屋と料金の登録にかけている労力を少しでも軽減することで、より魅力的なプラン作成など集客のために割く時間を増やすことが可能です。

また、現地決済が多い外資系の予約サイトに対する事前決済機能や、宿泊日の前後にお客様にメールを自動配信できるサンクスメール機能を活用することで、ノーショーやキャンセル率の低減、アップセル、リピーターの囲い込みなど宿泊施設の収益向上をサポートします。

会社名：楽天トラベルサービス株式会社（https://wtsinc.co.jp/about/）

代表者：代表取締役社長 高野 芳行

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス8階

設立：1988年11月

事業：複数の宿泊予約サイトの在庫・料金・予約情報を一括管理できるクラウド型サイトコントローラー「ねっぱん！(https://www.neppan.com/)」の開発・提供、旅行会社向けホールセール、旅行事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

TABILMO運営事務局

公式サイト：https://tabilmo.com/