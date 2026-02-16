TOJI、ライフスタイルショップ「BASIC AND ACCENT」での取り扱いを開始　 初の全国規模展開へ

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田菜津紀）が展開するウェルネスブランド「TOJI」は、株式会社フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市、代表取締役：宍戸俊文）が、現在全国14店舗で運営するライフスタイルショップ「BASIC AND ACCENT（ベーシック アンド アクセント）」の8店舗にて、商品の取り扱いを開始します。今後、展開店舗数を拡大する予定です。

TOJIは、日本の発酵文化から生まれた「酒粕」の可能性に着目し、その価値を現代のライフスタイルに合わせて提案するウェルネスブランドです。完全無添加のシンプルな処方にこだわり、本質的な美しさと豊かな暮らしを支える商品を展開しています。

BASIC AND ACCENTは、「好きなものを集めたのが“わたしのスタイル”」をコンセプトに、その日の気分や感覚で選ぶ楽しさと、暮らしにさりげない“アクセント”を添えることを大切にしているライフスタイルショップです。

自分自身の感覚を大切にしながら、日常を豊かにするという両ブランドに共通する価値観が重なり、このたびBASIC AND ACCENTの全国14店舗のうち、東京、札幌、仙台、名古屋、西宮を含む8店舗にて、TOJIの商品の販売を開始することとなりました。TOJIにとっては、初めての全国規模での展開となり、今後さらに取り扱い店舗数を拡大する予定です。

今回の取り扱いでは、TOJIを代表する酒粕バスパウダー「粕 -HAKU-」「杜 -MORI-」を中心に展開。忙しい日常の中でも心身を整える時間をサポートするアイテムとして、BASIC AND ACCENTを訪れる人がTOJIの世界観を体感できるラインナップとなっています。

＜販売概要＞

■販売開始日：2026年2月2日（月）～

■販売商品：TOJIを代表する酒粕バスパウダー2種を販売。ギフトとしても、自分自身のご褒美としても使える一包タイプです。

・ 酒粕バスパウダー 粕-HAKU-（一包化粧箱入り） 1,210円（税込）：老舗酒蔵の上質な酒粕と天然塩のみを使用した、ブランドの原点となるアイテム。素材本来の香りと、とろみのある湯ざわりで、しっとりと潤う素肌へ導きます。

・ 酒粕バスパウダー 杜-MORI-（一包化粧箱入り） 1,210円（税込）：酒粕をベースに、ヒノキや柚子など100%自然由来の精油をブレンド。森の中で深呼吸するような、静寂と安らぎのバスタイムをお届けします。

■ 取り扱い店舗一覧（全国8店舗）

・ BASIC AND ACCENT 自由が丘

・ BASIC AND ACCENT 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

・ BASIC AND ACCENT ニュウマン高輪

・ BASIC AND ACCENT 札幌ステラプレイス

・ BASIC AND ACCENT 仙台パルコ

・ BASIC AND ACCENT タカシマヤ ゲートタワーモール（愛知県名古屋市）

・ BASIC AND ACCENT 西宮阪急（兵庫県神戸市）

・ BASIC AND ACCENT 広島パルコ

※取り扱い商品・開始時期は店舗により異なる場合がございます。

今回の機会を通じて、TOJIは日常生活に寄り添うウェルネスの価値を、より多くの生活者に届けてまいります。

■ BASIC AND ACCENTについて

BASIC AND ACCENTは、「好きなものを集めたのが“わたしのスタイル”」というコンセプトのもと、衣・食・住を横断しながら、一人ひとりの感性や価値観を大切にするライフスタイルショップです。毎日の洋服を選ぶように、マグカップや器を選び、香りや音楽を今日の気分で取り入れる。時にはクスッと笑えるユーモアも交えながら、WIT と HUMOR を大切にした、“自分らしい心地よさ”を提案しています。

2015年に東京・自由が丘で第一号店をオープンし、現在は全国に店舗を展開しています。日常に寄り添いながらも、感性にアクセントを添える商品セレクションで、多くの支持を集めています。

公式サイト：https://basicandaccent.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/basic_accent

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。