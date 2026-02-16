大相撲の“大波3兄弟”の両親が営む人気店「若葉山」監修「天然アラスカ産銀だらの若葉山しょうゆちゃんこ鍋」

アラスカシーフードマーケティング協会 日本事務所

アラスカシーフードマーケティング協会(https://japanese.wildalaskaseafood.com/)（本部：米国アラスカ州ジュノー）は、2026年2月20日（金）～23日（月・祝日）に代々木公園で開催される「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026（魚ジャパンフェス）(https://37sakana.jp/sakanajapanfes/index.html)」において、主催者ブースに協賛いたします。

同ブースでは、大相撲の若元春ら“大波三兄弟”の両親が営む福島の人気店「ちゃんこ 若葉山」とのコラボレーションが実現。高品質なアラスカ産シーフードを厳選して届ける中外フーズ（福島県伊達市）より提供される、100％天然でサステイナブルな銀だらの旨味を堪能できる「アラスカ産銀だらの若葉山しょうゆちゃんこ鍋」をお楽しみいただけます。



さらに、イベントの定番として不動の人気を誇る「天然！アラスカ産紅鮭のこぼれいくら丼」に加え、昨年11月の日比谷公園で話題を呼んだ「アラスカ産紅鮭いくらと数の子のこぼれ宝石丼」も登場します。主催者ブースへの協賛を通じて、アラスカの大自然が育んだ高品質なシーフードの魅力を、多彩なメニューとともに広くお届けいたします。

アラスカ産銀だら

左：女将 大波文子さん 右：店主 大波政志さん

冷たく広大なアラスカの海を泳ぎ回り、豊富な餌を食べて育ったアラスカ産銀だらは、身が引き締まり脂のりが良いのが特徴です。その品質の高さから欧米をはじめ日本以外の様々な国でも高級魚として重宝されています。アラスカの銀だらの漁業は、その他のあらゆる漁業と同様に生態系の健全性を損なうことなく、長期間にわたり天然の海の恵みが持続するよう厳しい管理のもとで行われています。漁獲後すぐに急速凍結することで高い鮮度を維持しているため、天然ならではのおいしさを存分にご堪能いただけます。

若葉山考案！「アラスカ産銀だらの若葉山しょうゆちゃんこ鍋」

今回、アラスカ産銀だらを使用した若葉山しょうゆちゃんこ鍋は、株式会社中外フーズの全面協力のもと、「ちゃんこ 若葉山」の店主であり、元力士の大波政志さんにご考案いただきました。中外フーズが地元福島の若元春・若隆景ご兄弟の取り組みに懸賞をかけて応援している縁もあり、今回コラボレーションが実現しました。大波店主によると、銀だらは相撲部屋のちゃんこ鍋において定番の食材として親しまれていた歴史があるそうです。かつて「昭和の力士たちの好物」として愛されたその深い味わいを、大波店主が蘇らせた渾身の一品です。

左：店主 大波政志さん 右：女将 大波文子さん

大波店主によると、かつて銀だらは相撲部屋のちゃんこ鍋において欠かせない定番食材だったといいます。「昭和の力士たちがこよなく愛した、あの深い味わいを令和の今に蘇らせたい」――そんな店主の想いから、脂ののった天然アラスカ産銀だらを贅沢に使用し、秘伝のしょうゆスープと調和させた、どこか懐かしくも新しい「究極のちゃんこ」が誕生しました。

＜メニュー＞

アラスカ産銀だらの若葉山しょうゆちゃんこ鍋

1200円（税込）

タレに漬け込み、香ばしく焼き上げたアラスカ産銀だらの大振り切り身を盛り付け。ホロホロの身を崩すと、極上の脂が出汁に溶け出し、コク深い濃厚な旨みを堪能できます。たっぷりの野菜とともに、きのこ、ネギ、三つ葉、水菜、そして彩りのアラスカ産のいくらを添えてご提供します。素材の旨みが調和した、寒い冬に心まで温まる贅沢な一品です。

フェスの人気名物！「アラスカ産紅鮭いくらと数の子のこぼれ宝石丼」

本イベントの主催者ブースでは、昨年11月の日比谷公園での初登場時に行列を呼んだ話題のメニュー「アラスカ産紅鮭いくらと数の子のこぼれ宝石丼」も登場いたします。本メニューは株式会社極洋のご協力を得て、100％天然のアラスカ産の紅鮭いくらと数の子を贅沢に使用した一品です。とろけるような濃厚な紅鮭いくらと、歯ごたえのある数の子を存分にお楽しみいただけます。さらに、フェスに欠かせない不動の人気メニュー「天然！アラスカ産紅鮭のこぼれいくら丼」もあわせて提供。極洋より提供される紅鮭いくらを、丼から溢れんばかりに盛り付ける豪快な「こぼれパフォーマンス」とともに、アラスカの清らかな海が育んだ力強い美味しさを存分にお楽しみいただけます。これらアラスカ産シーフードはすべて、将来にわたって豊かな海を守るサステイナブル（持続可能）な漁業によって届けられています。

＜メニュー＞

アラスカ産紅鮭いくらと数の子のこぼれ宝石丼

並：2500円、ミニ：1800円（税込）

天然！アラスカ産紅鮭のこぼれいくら丼

並：2500円、ミニ：1800円（税込）

「SAKANA&JAPAN FESTIVAL（魚ジャパンフェス）2026 in 代々木」概要

日時：2026年2月20日（金）午前10時～午後8時

2026年2月21日（土）午前10時～午後8時

2026年2月22日（日）午前10時～午後8時

2026年2月23日（月・祝日）午前10時～午後6時

※営業時間は予定、売り切れ次第終了

会場： 東京都渋谷区・代々木公園イベント広場～ケヤキ並木

入場料： 無料 ※飲食代は別途

WEB： https://37sakana.jp/sakanajapanfes/index.html

株式会社中外フーズについて

株式会社中外フーズは「珍味」の分野で国内有数のトップメーカーです。福島県伊達市の本社工場では最新鋭の設備のもと、素材の長所を十分に活かし、かつ現代の食生活にマッチした”味”を求めてたゆまない製品開発に取り組んでいます。また、生産量の増大、製品の多様化に対応した積極的な設備投資も常に推進してきました。最新の機械と高度な衛生設備を有し、高い生産性と品質を誇ります。公式ウェブサイト：https://www.chuugai.co.jp/foods/

株式会社極洋について

株式会社極洋は、1937年の会社創立以来、一貫して水産事業を展開してきました。現在は、極洋のアイデンティティである“魚”を事業の核として、水産、生鮮、食品、物流サービスの4つの事業を展開しています。キョクヨーグループでは、「魚を中心に、食で人と暮らしと地球によりそう サステナブルな世界へ」という企業パーパスのもと、生産・販売拠点を拡充させ、国内事業の強化はもとより、水産物の需要が高まる海外での事業を拡大し、強いキョクヨーを追求しています。

公式ウェブサイト：https://www.kyokuyo.co.jp/

アラスカシーフードマーケティング協会について

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式SNSをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://japanese.wildalaskaseafood.com/

Instagram： @alaskaseafoodjapan(https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/?hl=ja)

Facebook： https://www.facebook.com/ASMIJapan/