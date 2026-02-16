enishの『ぼくのレストランII』で『サンリオキャラクターズ』の期間限定ガチャを開始！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）が提供する大人気レストラン経営シミュレーションゲーム『ぼくのレストランII』は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）とのライセンス契約により『サンリオキャラクターズ』のガチャを、2026年2月11日（水）から3月9日（月）まで期間限定で開始いたしました。

■『ぼくのレストランII』×『サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン概要

『ぼくのレストランII』×『サンリオキャラクターズ』の限定アイテムが入手できるガチャが登場します。

詳細はアプリ内のキャンペーンページをご参照ください。

期間：2026年2月11日（水）から3月9日（月）※予定

本企画では、『サンリオキャラクターズ』をイメージした素敵な料理やデコアイテムがいっぱい詰まった特別なガチャとなっております。限定アイテムが入手できるこの機会にぜひ『ぼくのレストランII』をお楽しみください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G660177

(コラボアイテム一部紹介)

■『ぼくのレストランII』ゲーム概要

『ぼくのレストランII』は、ソーシャルゲーム黎明期にあたる2010年7月に配信開始以降、10年以上もの長きに渡り、GREE、mixi、mobageなどのSNSで約400万人のお客様にお楽しみいただいているレストラン経営シミュレーションゲームの決定版です。

http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営

