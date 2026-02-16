葬儀の時間に“想いを言葉で残す”新サービス『ありがとう』を増やしたい提供開始。故人の記憶を一冊の冊子に残す新たな旅立ちの形を提供。

株式会社22世紀アート

出版社22世紀アート（本社：東京都中央区）は、自社のライティングスキルを活用し葬儀会社を通じてご遺族や会員様に提供する新サービス『「ありがとう」を増やしたい 」』の提供を開始しました。

ご遺族の故人へ届けたい言葉をインタビューし故人への「想い」として編集を行い、約20ページの「贈る言葉手帳」を制作し葬儀参列者様へ届けるプランを、葬儀社様より会員様にご紹介いただき展開をしていくサービスです。

「もっと故人を知りたかった」葬儀参列者の声から誕生

このサービスは、故人の存在が言葉として残ってほしいと思ったことがきっかけで生まれました。

葬儀に参列時、故人がどんな人で、どんな人生を歩んできたのか語られず、流れ作業として進んでしまったことに深い物足りなさを感じ、何か故人の記録が残るものは作れないかという葬儀参列者の言葉からサービスが誕生しました。

「もっと故人のことを知りたかった」

「人生や想いが、形式だけで終わってしまうのはもったいない」



葬儀という限られた時間を、故人の人生を知り、想いを残し、受け取る時間へ変えられないか。『ありがとう』を増やしたいは記憶を記録として残し、後世へと繋いでいくサービスです。

故人への想いを「贈る言葉手帳」として残す

『「ありがとう」を増やしたい』 は、葬儀会社を取扱店として導入いただき、会員様やご遺族様にご紹介いただく形で提供するサービスです。

ご遺族や会員様から伺った故人への想い・思い出を、プロの編集者が整理し、「贈る言葉手帳」として形に残します。

贈る言葉手帳［イメージ］

【こんな葬儀社様におすすめ】顧客の満足度向上と、持続的な関係構築の力に

本サービスは、葬儀会社様にとっての、会員様満足度の向上につながる取り組みとして貢献できると考えています。入会時から四十九日まで続く「振り返りの時間」をつくることで、ご遺族との関係性を丁寧に育むきっかけになります。

- 他社のとの差別化を図りたい- 作家様満足度の向上に努めたい- ご家族と継続的な関係性を構築したいまた、制作やインタビュー等は全て弊社負担となっており、既存の業務フローを大きく変えずに導入できるため、現場負担を増やさずに付加価値を提供することが可能です。

【「贈る言葉手帳」制作の流れ】

１：【葬儀会社への入会時】

エンディングノート活用の制作を開始。サービスをご契約いただいた会員様並びに会員様ご家族にインタビューを実施。生前の思い出やエピソードをプロのライターがインタビューを行います。

２：【お通夜・告別式】

別れの言葉として、会員様のご家族が思い出を振り返り感謝の時間となる「贈る言葉」をプロのライターが執筆します

３：【葬儀・四十九日など】

参列者の返礼品の一つとして故人・遺族へのヒアリングをもとに編集した「贈る言葉手帳を」参列者様に配布。





担当者コメント（22世紀アート 法人営業課 片山）

参列者の涙と温かな余韻が残る一方で、時間とともに故人の言葉や想いは語られにくくなっていきます。だからこそ、葬儀が「語りの夜」に、四十九日が「振り返りの日」になるような時間をつくりたいと考えました。



“別れ”の時間が、“感謝がつながる時間”へ変わる社会を目指しています。

■ 手帳制作の流れ

1）葬儀会社での導入・ご案内

葬儀会社様に取扱サービスとして導入いただき、ご契約中の会員様・ご遺族様へサービスをご案内いただきます。資料提供・プランのご案内・希望者様へのご説明などは全て弊社で対応いたします。

2）【ご契約後】当社スタッフによるヒアリング（生前／葬儀後）

［生前・契約時］

会員様がご家族へ想いを残すための記録として活用。「こんな言葉を残したい」「家族へこの言葉を伝えたい」など、弊社編集スタッフよりヒアリングを行い冊子制作へ向けた準備を行います。

［葬儀時］

ご遺族様が故人への想いを編集者に語ることで、思いを伝える整理のお手伝いをさせていただきます。

3）編集・制作～完成

取材（60分）・編集を経て「贈る言葉手帳」として完成し、お渡しします。

（制作期間目安：取材後 約2か月／お急ぎの場合は最短対応あり）

■ サービス概要

サービス名：『ありがとう』を増やしたい

提供開始：提供中

提供形態：葬儀会社向け取扱サービス

提供内容：想いをまとめた「贈る言葉手帳」の制作・提供

■ 会社概要会社情報（会社概要）

会社名：株式会社22世紀アート

代表者：代表取締役 社長 向田 翔一

所在地（本社）：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 ACN日本橋リバーサイドビル5階

TEL：03-5941-9774

資本金：1,000万円

事業内容：書籍制作（POD・電子書籍・オーディオブック・英訳出版）、企画出版事業等

HP：https://www.22artoffice.com/

■ 取材・掲載に関するお問い合わせ

株式会社22世紀アート（広報課）

TEL：03-5941-9774




