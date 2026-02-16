ソリ競技の火を絶やさない。日本木ゾリ協会、全国展開を支える協賛企業を募集

一般社団法人日本木ゾリ協会

日本国内において衰退の危機にあるソリ競技。

その未来を守り、次世代へつなぐために活動しているのが、

元ソリ競技選手を中心に設立された日本木ゾリ協会です。

象徴的な出来事は、長野市ボブスレー・リュージュパーク（スパイラル）の冬季閉鎖でした。

日本における本格的なソリ競技体験の機会は大きく減少し、競技への「入口」は極端に狭まりました。

このままでは、競技文化そのものが消えてしまう可能性があります。

しかし私たちは、この危機を“転機”に変えます。



■ 解決策は「スノーリュージュ（木ゾリ）」という入口

日本木ゾリ協会は、

木製ソリを活用した新しい雪上スポーツ

**スノーリュージュ（木ゾリ）**の普及活動を行っています。

欧米ではメジャーでありながら、日本では未開拓の領域。

しかしその特徴は極めてシンプルかつ強力です。

誰でも初日から楽しめる

スキーのようなスラローム滑走が可能

親子で2人乗りができる

未経験者でも参加できる

ウィンタースポーツ人口減少が進む中、

新たな参加導線となる可能性を持つコンテンツです。

現在、北海道から四国まで全国のスキー場で体験会・大会を開催。

活動開始から約5年間で、多数の新聞・テレビ・ラジオ・雑誌に取り上げられてきました。



■ 2028年信州やまなみ国スポ・全障スポへ内定

そしてこの度、スノーリュージュ（木ゾリ）は

2028年開催「信州やまなみ国スポ・全障スポ」において、

ソリ競技として初のデモンストレーションスポーツに内定しました。

これは単なるイベントではなく、

正式競技化へ向けた大きな第一歩です。

今まさに、この競技は黎明期にあります。

企業にとっては、「文化創出の初期段階」に参画できる極めて稀有な機会です。



■ 協賛企業募集のご案内

日本木ゾリ協会では、活動の持続的発展に向け、

共に未来を創る協賛企業様を募集しております。



【年間パートナーシッププラン】

🥇 ダイヤモンドパートナー（300万円／年・1社限定）

全国大会・体験会の冠スポンサー権

選手ビブスメインロゴ掲出

会場最大ロゴ掲示

プレスリリース内企業名明記

公式HPトップ掲載

企業向け体験イベント実施

共同PR企画制作

→ 「日本のソリ競技復興を牽引する企業」というポジション確立



🥈 ゴールドパートナー（100万円／年）

全国主要大会ロゴ掲示

ビブス背面ロゴ掲載

HP掲載

SNS紹介投稿（年2回）

地域大会ブース出展可

→ 家族層・地域層への直接的ブランド接点



🥉 シルバーパートナー（50万円／年）

大会会場企業名掲示

HP掲載

プログラムロゴ掲載

→ 低コストでのCSR・地域貢献実績化



【単発大会協賛】

30万円／1大会

冠大会としての実施が可能



【物資協賛（お菓子メーカー様等）】

参加賞・サンプリング提供

会場掲示・HP掲載・SNS紹介

→ 子ども・家族層への高い好感度接点



■ CSR活動を推進される企業様へ

日本には、まだソリ文化が根付いていません。

しかし、だからこそ今は「創る側」になれるタイミングです。

・地方創生

・子ども支援

・ウィンタースポーツ活性

・五輪への人材輩出

・国スポへの接続

これらすべてを内包した取り組みは、多くありません。

将来、スノーリュージュ出身の選手がオリンピックで活躍したとき、

その黎明期を支えた企業として名を刻むことができます。

これは単なるスポンサー募集ではありません。

日本のソリ競技の未来を共に創るパートナー募集です。



日本人として、次世代の挑戦を応援していただけないでしょうか。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

全日本木ゾリ選手権大会（新潟県）

日本ジュニア木ゾリ選手権（長野県）

Sori-1 JAPAN 四国ブロック（愛媛県）

《お問い合わせ先》

一般社団法人日本木ゾリ協会

長野県長野市栗田2172 長野東口Sﾋ゛ﾙ3-B

代表理事 吉崎雄貴（リュージュ競技全日本選手権3位・元JOC強化指定選手）

電話番号：090-5167-4512

メール：gajakonn@yahoo.co.jp

HP：https://www.kizori-japan.com/