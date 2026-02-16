ソリ競技の火を絶やさない。日本木ゾリ協会、全国展開を支える協賛企業を募集
日本国内において衰退の危機にあるソリ競技。
その未来を守り、次世代へつなぐために活動しているのが、
元ソリ競技選手を中心に設立された日本木ゾリ協会です。
象徴的な出来事は、長野市ボブスレー・リュージュパーク（スパイラル）の冬季閉鎖でした。
日本における本格的なソリ競技体験の機会は大きく減少し、競技への「入口」は極端に狭まりました。
このままでは、競技文化そのものが消えてしまう可能性があります。
しかし私たちは、この危機を“転機”に変えます。
■ 解決策は「スノーリュージュ（木ゾリ）」という入口
日本木ゾリ協会は、
木製ソリを活用した新しい雪上スポーツ
**スノーリュージュ（木ゾリ）**の普及活動を行っています。
欧米ではメジャーでありながら、日本では未開拓の領域。
しかしその特徴は極めてシンプルかつ強力です。
誰でも初日から楽しめる
スキーのようなスラローム滑走が可能
親子で2人乗りができる
未経験者でも参加できる
ウィンタースポーツ人口減少が進む中、
新たな参加導線となる可能性を持つコンテンツです。
現在、北海道から四国まで全国のスキー場で体験会・大会を開催。
活動開始から約5年間で、多数の新聞・テレビ・ラジオ・雑誌に取り上げられてきました。
■ 2028年信州やまなみ国スポ・全障スポへ内定
そしてこの度、スノーリュージュ（木ゾリ）は
2028年開催「信州やまなみ国スポ・全障スポ」において、
ソリ競技として初のデモンストレーションスポーツに内定しました。
これは単なるイベントではなく、
正式競技化へ向けた大きな第一歩です。
今まさに、この競技は黎明期にあります。
企業にとっては、「文化創出の初期段階」に参画できる極めて稀有な機会です。
■ 協賛企業募集のご案内
日本木ゾリ協会では、活動の持続的発展に向け、
共に未来を創る協賛企業様を募集しております。
【年間パートナーシッププラン】
🥇 ダイヤモンドパートナー（300万円／年・1社限定）
全国大会・体験会の冠スポンサー権
選手ビブスメインロゴ掲出
会場最大ロゴ掲示
プレスリリース内企業名明記
公式HPトップ掲載
企業向け体験イベント実施
共同PR企画制作
→ 「日本のソリ競技復興を牽引する企業」というポジション確立
🥈 ゴールドパートナー（100万円／年）
全国主要大会ロゴ掲示
ビブス背面ロゴ掲載
HP掲載
SNS紹介投稿（年2回）
地域大会ブース出展可
→ 家族層・地域層への直接的ブランド接点
🥉 シルバーパートナー（50万円／年）
大会会場企業名掲示
HP掲載
プログラムロゴ掲載
→ 低コストでのCSR・地域貢献実績化
【単発大会協賛】
30万円／1大会
冠大会としての実施が可能
【物資協賛（お菓子メーカー様等）】
参加賞・サンプリング提供
会場掲示・HP掲載・SNS紹介
→ 子ども・家族層への高い好感度接点
■ CSR活動を推進される企業様へ
日本には、まだソリ文化が根付いていません。
しかし、だからこそ今は「創る側」になれるタイミングです。
・地方創生
・子ども支援
・ウィンタースポーツ活性
・五輪への人材輩出
・国スポへの接続
これらすべてを内包した取り組みは、多くありません。
将来、スノーリュージュ出身の選手がオリンピックで活躍したとき、
その黎明期を支えた企業として名を刻むことができます。
これは単なるスポンサー募集ではありません。
日本のソリ競技の未来を共に創るパートナー募集です。
日本人として、次世代の挑戦を応援していただけないでしょうか。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
全日本木ゾリ選手権大会（新潟県）
日本ジュニア木ゾリ選手権（長野県）
Sori-1 JAPAN 四国ブロック（愛媛県）
《お問い合わせ先》
一般社団法人日本木ゾリ協会
長野県長野市栗田2172 長野東口Sﾋ゛ﾙ3-B
代表理事 吉崎雄貴（リュージュ競技全日本選手権3位・元JOC強化指定選手）
電話番号：090-5167-4512
メール：gajakonn@yahoo.co.jp
HP：https://www.kizori-japan.com/