AKT Healthがインド・ハイデラバードで開催される「BIO ASIA 2026」に参加

株式会社AKT Health

株式会社AKT Health（本社：東京都渋谷区、代表取締役：タラプラガダ・アディティア・クマール）は、2026年2月17-18日にインド・ハイデラバードで開催される、アジア有数のライフサイエンス

およびバイオテクノロジーイベント「BIO ASIA 2026」に参加いたします。



️️「BIO ASIA 2026」とは

「BIO ASIA 2026」は、インド政府テランガーナ州が主導する、バイオテクノロジー、製薬、

医療機器、デジタルヘルス分野における国際的な産業イベントです。

世界中の製薬企業、医療機器メーカー、投資家、研究機関、政府関係者が集まり、国際的な

パートナーシップ構築や市場参入に関する議論が行われます。

グローバル市場への展開を支援するAKT Healthの取り組み

AKT Healthは、日本のライフサイエンスおよびヘルスケア企業の海外展開を支援するため、インドをはじめとしたグローバル市場におけるネットワーク構築や事業開発活動を継続的に推進しています。



BIO ASIA 2026への参加は、こうした国際的な産業イベントへの積極的な参画を通じて、日本企業の

グローバル市場進出を支援する当社の取り組みの一環です。



急速に成長するインドの医療・バイオ市場は、日本企業にとって重要な事業機会を創出する市場の

ひとつであり、AKT Healthは現地の製薬企業、医療機関、研究機関、スタートアップ、政府関係者とのネットワークを活用し、日本企業のインド市場参入および事業展開を支援しています。



️提供可能な主な支援内容

- インドにおける市場参入戦略（Go-To-Market）策定- 現地製薬企業医療機関とのパートナーリング支援- 分散型臨床試験（DCT）導入支援- リアルワールドエビデンス（RWE）活用支援- 医療機器・デジタルヘルスプロダクトの市場導入支援- 規制対応および事業開発に関するアドバイザリー

️日本のライフサイエンス企業の皆様へ

AKT Healthは、日本とインド双方におけるネットワークを活用し、ライフサイエンス領域における

クロスボーダー事業開発を支援しています。

今後も国際的な産業イベントへの参加や現地パートナーとの連携を通じて、日本企業のグローバル市場における事業機会の創出に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社AKT Health

所在地：東京都渋谷区東1-16-8

代表者：代表取締役 タラプラガダ・アディティア・クマール

設立 ：2019年5月

URL ：https://akthealth.jp/

(https://akthealth.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

info@akthealth.jp