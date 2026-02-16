三菱重工業株式会社

◆ East、West野球部に新スタッフ、選手が加入。さらなるチーム力強化・常勝化を図る。

◆ 社会人野球の頂点である都市対抗・日本選手権の優勝を目指す。

三菱重工業は、「三菱重工East硬式野球部（以下、East）」および「三菱重工West硬式野球部（以下、West）」の2026年シーズン新加入スタッフ、選手を以下の通りお知らせいたします。

2026年シーズンは、Eastに投手の長嶋（駿河台大）、大城（福岡ソフトバンクホークス）、内野手の小澤（早稲田大）の3選手、Westには投手の藤井（東亜大）、水上（埼玉西武ライオンズ）、外野手の石井（中京学院大）、栗山（西南学院大）の4選手に加え、アドバイザリーコーチとして馬場（阪神タイガース他）が加入します。East・West両チームはこれら新加入スタッフ・選手を迎え、さらなるチーム力強化・常勝化を図り、社会人野球の頂点である都市対抗・日本選手権での優勝を目指します。

今シーズンから両チームのゼネラルマネージャー（GM）を務める中根慎一郎は、次の通りコメントしています。

「昨季はEast・West共に悔しい一年となりましたが、今季は雪辱を果たすべく厳しい練習をしております。そして新たに力のある選手を迎え、激しいチーム内競争が生まれることを期待しています。両チームの戦いぶりに大いにご期待ください。」

当社グループは、2021年シーズンからスポーツ活動のマネジメント体制を一元化し、East・West硬式野球部をはじめ、ジャパンラグビーリーグワンの三菱重工相模原ダイナボアーズ、三菱重工マラソン部、サッカーJリーグの浦和レッドダイヤモンズ、女子サッカーWEリーグの三菱重工浦和レッズレディース、そして、パラアスリートの活動を支援しています。今後も、スポーツを通じて「CSR／地域・社会貢献」「社員エンゲージメント」「企業ブランド」を向上していく「三菱重工スポーツチャレンジ」を力強く展開し、スポーツの力を通じて世界を前に進めていきます。

▼三菱重工East硬式野球部 新加入選手

氏名 年齢 出身 ポジション

小澤 周平（おざわ しゅうへい）22歳 早稲田大学 内野手（右投／左打）

長嶋 直（ながしま なお） 22歳 駿河台大学 投手（右投／右打）

大城 真乃（おおしろ しんの） 23歳 福岡ソフトバンクホークス 投手（左投／左打）

▼三菱重工West硬式野球部 新加入スタッフ・選手

氏名 年齢 出身 ポジション

馬場 敏史（ばば としふみ） 60歳 阪神タイガース他 アドバイザリーコーチ

藤井 翔大（ふじい しょうた） 22歳 東亜大学 投手（右投／右打）

石井 幸希（いしい こうき） 22歳 中京学院大学 外野手（右投／右打）

栗山 雅也（くりやま まさや） 22歳 西南学院大学 外野手（右投／左打）

水上 由伸（みずかみ よしのぶ）27歳 埼玉西武ライオンズ 投手（右投／右打）