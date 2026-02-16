【中野製薬株式会社】メンズの新定番は“セットしない”ヘアスタイリング？令和男子の「ノーセット風スタイル」をデザインする新アイテム２種が登場

中野製薬株式会社

中野製薬株式会社（本社：京都市／代表取締役社長：中野 孝哉）は、一般流通向け商品として販売しているヘアスタイリングブランド「ナカノ スタイリング タント（以下、タントと呼ぶ）」より、令和男子のトレンドである“ノーセット風スタイル”をサポートする新アイテム「ヒートフィックスミスト」と「ソフトシェイプスプレー」を発売します。

令和の「イケてる」は“ノーセット風” 拡大する男性美容市場と変化するメンズヘアトレンド

近年、男性美容市場は急速に拡大しており、男性の美意識向上を背景に「サロンにおける男性顧客一人あたりの美容投資額の増加」が成長要因の一つとなっています。ヘアスタイルにおいては、令和男子を中心に「マッシュ」や「センターパート」など、自然な毛流れや軽やかな質感を活かしたヘアスタイルが主流となっています。

特にＳＮＳでは「ノーセット○○」というキーワードによる投稿（ＵＧＣ）が急増。サロン予約サイトでのヘアスタイリング検索カテゴリーに「ワックスなし」というカテゴリーが新設されるなど、“つくり込みすぎない自然な仕上がり”が令和のメンズヘアスタイルのスタンダードとして定着しています。

“ノーセット風”に求められる柔軟性とキープ力の両立

一見ナチュラルに見える「ノーセット風スタイル」を美しく仕上げるには、実はドライヤーやヘアアイロンによる丁寧な毛流れの形成が欠かせません。さらに、その形状を崩さず、自然な質感のままキープできるかが「イケてる」かどうかの分かれ道となります。

しかし、従来のスタイリング料には大きな課題がありました。

従来のスタイリング料の課題

セット力が強い場合：根元の立ち上がりや毛束感が強調されるため、つくり込んだ印象を与えてしまう。

セット力が弱い場合：スタイルが持続せず、すぐに崩れてしまう。

こうした「柔軟性」と「キープ力」のジレンマを解消すべく、タントは令和男子のリアルなニーズに応える新製品を開発。ベースづくりからフィニッシュまで、理想の“ノーセット風”をサポートします。

“ノーセット風スタイル”の新たな相棒「ヒートフィックスミスト」と「ソフトシェイプスプレー」

今回「タント」から発売する２つの新アイテムは、ドライヤーやヘアアイロンによる「スタイル形成」と、自然な質感のまま維持する「スタイルキープ」という、異なる２つの機能に着目しました。

あえて役割を２つのアイテムに分担させることで、操作性を向上。スタイリングに慣れていない方でも、工程に沿って使用するだけで、プロが仕上げたようなクオリティの高い“ノーセット風スタイル”を簡単に再現できるようサポートします。

「ナカノ スタイリング タント ヒートフィックスミスト」 １００ｍｌ ノープリントプライス

スタイル形成をサポート：熱の力を利用して形状記憶するヒートアクティブ(R)ＰＰＴ※を配合。ドライヤーやヘアアイロンの熱によるダメージを補修しながら、毛流れや立ち上がりを形成します。ブローやヘアアイロン前に使用することで、スタイルのベースづくりをサポートします。

※「ヒートアクティブ／ＨＥＡＴＡＣＴＩＶＥ」は株式会社成和化成の登録商標です。

「ナカノ スタイリング タント ソフトシェイプスプレー」 １２０ｇ ノープリントプライス

スタイルキープをサポート：柔軟性と形状記憶力を兼ね備えた樹脂※１と、軽いホールド力を持つ樹脂※２をバランスよく配合することで、柔軟性と軽いキープ力を両立。パキッと固めすぎることなく、自然な質感を保ったままスタイルをキープします。

※１ポリウレタン系樹脂

※２アクリルポリマー系樹脂

もう迷わない、“ノーセット風スタイル”のつくり方

ドライヤーやヘアアイロンの操作を含めた“ノーセット風スタイル”のスタイリング方法がわかるＨＯＷ ＴＯ動画を制作。特設サイトやＴｉｋＴｏｋ、オリジナル店頭什器によりオンライン・オフラインでスタイリング方法を発信します。

主なコンテンツ

１．スタイリング提案を掲載した特設サイトの開設

https://www.nakano-seiyaku.co.jp/products/tanto/26ss/



２．ＴｉｋＴｏｋアカウント「メンズスタイル相談所 ｂｙ ＴＡＮＴＯ」による発信

https://www.tiktok.com/@nakanostylingtanto

３．“ノーセット風スタイル”を分かりやすく伝えるオリジナル店頭什器の展開

発売日および販売先

２０２６年３月１日（日）より全国のロフトおよびロフトネットストア、Ａｍａｚｏｎにて先行販売開始

２０２６年３月中旬より全国のドン・キホーテおよびＭＥＧＡドン・キホーテ、ハンズにて順次販売開始

※一部店舗を除く。

※順次販売先を拡大予定。

※発売日および販売先は予告なく変更になる場合がございます。

「タント」とは？

１９９６年に糸を引くほどのびの良い“ナカノファイバー”を採用した初代「ナカノワックス」を発売して以来、２０２２ 年８月に２６年ぶりにフルリニューアルを果たしました。“Ｃａｒｅｌｅｓｓ Ｓｔｙｌｉｎｇ”をコンセプトに全アイテムの機能面で“使いやすさ”を追求し、一人ひとりが簡単に自分らしいヘアスタイルを楽しむことができることから、ヘアスタイリング を積極的に楽しんでいる若年層より支持されています。

中野製薬株式会社について

中野製薬株式会社は、京都に本社を置く理美容プロフェッショナル向けおよび一般向けの頭髪化粧品の製造販売、並びに頭髪化粧品のＯＤＭ（受託生産）事業を行う企業です。１９５９年の設立以来「表面を装うような商品でなく、嘘のない商品をつくりたい」という熱い想いで、全てのステークホルダーの皆さまに美をお届けしています。

代表者：代表取締役会長 中野 耕太郎 ／ 代表取締役社長 中野 孝哉

本社所在地：京都市山科区東野北井ノ上町６番地の２０

設立：１９５９年９月 ／ 資本金：１億円 ／ 従業員数：２５４名（２０２６年２月１日現在）

事業内容：シャンプー、リンス、トリートメントクリーム、スタイリング料、パーマ剤、ヘアカラー、育毛剤等の頭髪化粧品、医薬部外品の製造、販売