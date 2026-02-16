TuneCore Japan、マスタリングサービス1曲無料キャンペーン実施

チューンコアジャパン株式会社

音楽デジタルディストリビューションサービスTuneCore Japanを運営するチューンコアジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、2026年2月16日（月）から3月2日（月）までの期間限定で、TuneCore Japan「マスタリングサービス」の1曲分（通常660円/税込）を無料で提供するキャンペーンを実施します。

TuneCore Japanマスタリングサービスとは

音源を配信登録する際に、マスタリング前の音源をアップロードするだけで、AIが楽曲を解析し、最適なサウンド処理を自動で行うサービスです。「DRY（原音重視）」「BALANCED（基本設定）」「WET（積極的な音圧処理）」の3つのパターンがあり、それらのプレビューを聴いて選択可能となっています。マスタリング完了後は、そのままTuneCore Japan内で配信手続きへ移行でき、シームレスな配信リリースを実現しています（1曲660円から利用可能）。

また、本サービスはリリースし放題のTuneCore Japan「Unlimitedプラン」をはじめ、すべての音楽配信プランで利用可能。さらに、マスタリング音源のプレビュー視聴は無料でお試しいただけます。

本キャンペーン実施の背景

マスタリングから配信リリースまでシームレスな手続きが可能選べる3つのパターン基本利用料- 1回のみ（1曲分）: 660円(税込)- 36回パック（36曲分）: 9,900円(税込)- 36回パックは、1回のみよりもお得にマスタリングができます。（1回のみを36回購入する定価よりも58%OFF）

楽曲の第一印象を左右する「音圧・音質（マスタリング）」は音楽制作における重要なプロセスのひとつです。TuneCore Japanは、AI作曲サービス「SOUNDRAW」との業務提携により、専門知識や高価な機材がなくても、オンライン上で誰でも手軽に高品質なマスタリングが行える環境を提供しています。 今回、インディペンデントアーティストの活動支援の一環として、自作曲がプロクオリティへと到達する体験を無償で提供し、音源制作の質のさらなる向上に寄与してまいります。

キャンペーン概要

期間

2026年2月16日（月）～ 2026年3月2日（月）23:59まで

キャンペーンURL

https://www.tunecore.co.jp/features/mastering

対象

TuneCore Japanのアカウントをお持ちの方

内容

マスタリングサービス1曲分、660円(税込) が無料

TuneCore Japan

キャンペーン参加方法- アカウント登録・ログイン後、マスタリング紹介ページ(https://www.tunecore.co.jp/features/mastering)にアクセスします。- 音源をアップロードしてプレビューを生成し、3つのパターン（DRY・BALANCE・WET）を試聴します。- 「マスタリングクレジットを購入する」をクリックし、「1曲のみ」プランを選択します。- 決済画面で「マスタリング1曲無料クーポン」を選択し、決済金額が0円になったことを確認して決済を完了します。- お好みのプレビューを選択し、そのままマスタリングを完了させます。- 「マスタリング音源一覧」ページから、完成した音源をダウンロードしてください。- 音源をアップロードすれば、その場ですぐにプレビュー音源が聴けます。音源をアップロードすれば、その場ですぐにプレビュー音源を聴くことが可能注意事項- 1曲無料クーポンは、1アカウントにつき1回のみ利用可能です。- 現在マスタリングクレジットを保有されている方は、1曲無料クーポンをご利用いただけません。保有分をすべて消費した後に、再度決済画面へ進んでいただくとクーポンがご利用可能になります。- TuneCore Japanのアカウントにログインしていないと生成されたプレビュー音源が保持されません。そのため、マスタリングサービスをご利用する際は事前にアカウント登録 - ログインしてください。- 36曲パックのプランには今回のキャンペーンは適用されません。

自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。

http://www.tunecore.co.jp/

会社概要

会社名：チューンコアジャパン株式会社

設立：2012年2月

代表取締役社長：野田 威一郎

資本金：4,500万円

SOUNDRAW

AI作曲サービス『SOUNDRAW』はクリエイターにとって革新的な作曲ツールです。AIによって生み出されたフレーズを組み合わせ、楽曲の尺・構成・楽器・テンポなどを自由にカスタムでき、あなただけの楽曲を簡単に作ることができます。

https://soundraw.io/ja

会社概要

会社名：SOUNDRAW株式会社

設立：2020年2月

代表取締役社長：楠 太吾

資本金: 9,000万円