鳥海翔、母校・群馬県立太田高校で、「太高生が主催する講演会」を開催

株式会社Challenger

株式会社Challenger（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鳥海翔）は、2026年2月2日（月）、代表の鳥海が自身の母校である群馬県立太田高校にて、生徒が中心になって開催する講演会である「太高生が主催する講演会」を開催したことをお知らせいたします。

『太高生が主催する講演会』の講演内容

本講演では鳥海の生い立ちから会社員時代の葛藤、そして経営者として成功を収めるまでの経験をもとに、充実した人生を送るためのヒントをお伝えしました。

無計画に生きていた学生時代、望まぬ職場環境や上司との価値観・方向性の違いに悩んだ20代から一転し、YouTube登録者39万人、東京証券取引所からの表彰といった成果を実現できた30代。その大きな転換期を支えた要因として、鳥海は「自分の感性を大切にしてきたこと」を挙げました。

「好きなものを好きと言う」「嫌なことを嫌と言う」「小さな違和感をごまかさない」など、世の中の正解に適応するよりも、自分自身の本音に耳を傾けてきたことで、力を発揮できる領域を見つけられたと振り返りました。

高校3年生へのアドバイス

講演の最後、鳥海は「今までにやったことのないことに、何回挑んだことがありますか？」と問いかけ、「10回挑戦して、確率論で1回ヒットする。9回失敗することができない人間は、1回も成功することはない」と力説しました。

その上で、手塚治虫が生涯で15万枚の漫画を描き、パブロ・ピカソが15万個の作品を残した事実を提示。「1日1作品描いたとしても80年以上かかる」という圧倒的な行動量に触れつつ、「みんなもできるはず」と生徒たちを鼓舞しました。

そして、「学校が終わったらYouTubeを1本上げる、1日1回何かをする。若いうちは、恐れるものなんてなにもない！ まずは10回失敗してみよう。1回くらいは成功できるから」と、熱いエールで締めくくりました。

太田高校のHP上でもレポートが公開されています。ぜひご覧ください。

https://ota-hs.gsn.ed.jp/page_20240413051958/page_20251211052947/#!#R7tatakaseikouennkai

鳥海翔プロフィール

ファイナンシャルプランナー、投資家。初心者でも学びながら無理なく実践できる金融・家計改善プログラム「Private Bank College」を運営するほか、企業での金融教育の講師などをつとめる。群馬県太田市に生まれる。慶応義塾大学商学部を卒業し、三井住友海上火災保険株式会社に入社。8年間勤務しリテール営業、企業営業と幅広い営業を経験。

2016年 株式会社Challengerを設立し、代表取締役に就任。エージェント・オブ・ザ・イヤー2017、ベストエージェントアワード2017、トッププランナーコンベンション2017、2018、2019、2021といった様々なタイトルを受賞。

また、2020年には生命保険募集人の1%以下しか取得できないと言われるMDRT会員のタイトルを獲得。2025年、東京証券取引所・日本取引所グループ主催の「東証ETF No.1解説動画」キャンペーンで優勝。2026年2月現在、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」は登録者数39万人を超える。

YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg

Voicyチャンネル ：https://voicy.jp/channel/820873

書籍情報

「投資が初めてでも、老後の不安をなくしたい」「何が正しい情報なのか分からない」「誰でもできる方法を、わかりやすく知りたい」

ーこうした多くの声に応える形で誕生したのが本書です。

本書では、全世界株式（通称オルカン）に一本化するだけで“ほったらかしの資産形成ができる”シンプル投資術を、マンガと図解で徹底的にわかりやすく解説。老後資金は実際いくら必要なのか、なぜ「貯金」や「持ち家神話」が誤解されやすいのかなど、一般的な“なんとなくの常識”を丁寧に紐解き、「本当にだまされないための目」を養える一冊となっています。

発売日 ：2025年11月12日（水）

価格 ：1,760円（税込）

出版社 ：KADOKAWA

Amazon商品ページ ：https://amzn.asia/d/7MERskz

楽天ブックス商品ページ ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18386652/?l-id=authorpage-item

会社概要

企業名 ：株式会社Challenger

代表者 ：鳥海翔

事業内容 ：ファイナンシャルプランニング

本社 ：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目8-20

URL ：https://toriumisho.com/