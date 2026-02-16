昭和レトロな手のひらサイズのラーメン鉢で“薬味”を育てる遊び心あふれる新商品「ラーメン薬味栽培キット」
ラーメン薬味屋さんへようこそ
聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は、2026年2月16日（月）、昭和レトロなラーメン鉢をモチーフにした栽培キット「ラーメン薬味栽培キット」を発売しました。
昭和のラーメン店を思わせる世界観を大切にし、陶器製のミニラーメン鉢を採用。どこか懐かしく、思わず手に取りたくなるデザインに仕上げました。
なお、本商品は発売前より想定を上回る反響をいただき、メーカー在庫の初回生産分は完売しております。現在追加生産を進めており、順次出荷を予定しております。
当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ
SEISHIN PLUS+［ https://seishin-plus.ocnk.net/product/558 ］にて購入可能です。
味に合わせて育てる、4種類の薬味
本シリーズは、醤油・塩・担々麺・味噌の4種類をラインアップ。
それぞれのラーメンの世界観に合わせて、鉢のデザイン、育てる具材、パッケージイラストを一体で設計しました。
醤油ラーメンは、赤い昔ながらのラーメン鉢をモチーフにしたデザインで、ネギを育てる栽培キット。
パッケージには、どこか懐かしさを感じる醤油ラーメンのイラストを描いています。
塩ラーメンは、白い鉢に青い龍をあしらったすっきりとした佇まい。
育てられるのは三つ葉で、パッケージには塩ラーメンのイラストを採用しました。
担々麺は、黒を基調に、皇帝と皇后の紋章をイメージした空想上の鳥を白で描いた印象的なデザイン。
チンゲンサイを育てる仕様で、パッケージにも担々麺のイラストをあしらっています。
味噌ラーメンは、白い鉢に雷紋をあしらった黄色のラインと、長寿を祝う「寿」の文字をデザイン。
唐辛子を育てる栽培キットで、パッケージには味噌ラーメンのイラストを描いています。
すべての品番に共通して、そのラーメンに実際に使われることの多い具材を育てられる点が特長です。
パッケージのイラストでも、育つ食材がひと目でわかるよう表現しています。
陶器ならではの質感と、発芽から成長まで少しずつ姿を変えていく薬味植物。
窓辺やデスクに並べて育てることで、まるで小さな「ラーメン薬味屋さん」を開いたような楽しさが広がります。
味ごとに揃えたくなるコレクション性も、本商品の魅力のひとつです。
小さいのに本格的な陶器鉢
昭和レトロな器で楽しむ“育てるラーメン”
ラーメン鉢はすべて陶器製。ミニサイズながらも、釉薬の質感や絵柄にこだわり、昭和レトロな雰囲気をしっかりと表現しました。
キッチンやデスクに置くだけで、どこか懐かしい空気感を演出します。
箸は割って使えます
割れる割り箸付きの遊び心
本キットには、プラスチック製のミニ割り箸が付属。実際に“パキッ”と割ることができる仕様で、ラーメンを食べる前のワンシーンを再現した遊び心のある付属品です。栽培キットとしてだけでなく、思わず人に話したくなるユニークな仕掛けも魅力です。
美味しい匂いが漂ってきそうな、町中華をイメージしたディスプレイボックス
昔懐かしい雰囲気が素敵
「ラーメン薬味栽培キット」は、ひとつひとつが小ぶりなサイズのため、販売店で手に取りやすく、まとめて展示できる専用のディスプレイボックスを用意しました。
ディスプレイボックスは、どこか懐かしさを感じるラーメン屋台をモチーフにデザイン。カウンターにずらりと並ぶラーメンのイラストは、湯気や香りが立ちのぼってきそうな町中華の風景をイメージし、一から描き起こしています。
売り場に置くだけで、思わず足を止めてしまうような、温かみのある世界観を演出します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6yfLxnydh24 ]
ネギの生長イメージ
三つ葉の生長イメージ
チンゲンサイの生長イメージ
唐辛子の生長イメージ
01 ネギの商品詳細
商品詳細
商品名：ラーメン薬味栽培キット
品 番：GD-1059
サイズ：H２.7cm×φ5.5cm
内 容：ミニラーメン陶器鉢／膨らむ土／種／ミニ割り箸／二次元コードカード
販売日：2026年 2月 16日
価 格：880円（税込）
U R L：https://seishin-plus.ocnk.net/product/558
会社概要
聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。
1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。
1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。
現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。
「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。
社名：聖新陶芸株式会社
住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71
業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製
コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/
問い合わせ先：info@seishin-tougei.com