昭和レトロな手のひらサイズのラーメン鉢で“薬味”を育てる遊び心あふれる新商品「ラーメン薬味栽培キット」

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は、2026年2月16日（月）、昭和レトロなラーメン鉢をモチーフにした栽培キット「ラーメン薬味栽培キット」を発売しました。

昭和のラーメン店を思わせる世界観を大切にし、陶器製のミニラーメン鉢を採用。どこか懐かしく、思わず手に取りたくなるデザインに仕上げました。

なお、本商品は発売前より想定を上回る反響をいただき、メーカー在庫の初回生産分は完売しております。現在追加生産を進めており、順次出荷を予定しております。

当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ

SEISHIN PLUS+［ https://seishin-plus.ocnk.net/product/558 ］にて購入可能です。

味に合わせて育てる、4種類の薬味

本シリーズは、醤油・塩・担々麺・味噌の4種類をラインアップ。

それぞれのラーメンの世界観に合わせて、鉢のデザイン、育てる具材、パッケージイラストを一体で設計しました。

醤油ラーメンは、赤い昔ながらのラーメン鉢をモチーフにしたデザインで、ネギを育てる栽培キット。

パッケージには、どこか懐かしさを感じる醤油ラーメンのイラストを描いています。

塩ラーメンは、白い鉢に青い龍をあしらったすっきりとした佇まい。

育てられるのは三つ葉で、パッケージには塩ラーメンのイラストを採用しました。

担々麺は、黒を基調に、皇帝と皇后の紋章をイメージした空想上の鳥を白で描いた印象的なデザイン。

チンゲンサイを育てる仕様で、パッケージにも担々麺のイラストをあしらっています。

味噌ラーメンは、白い鉢に雷紋をあしらった黄色のラインと、長寿を祝う「寿」の文字をデザイン。

唐辛子を育てる栽培キットで、パッケージには味噌ラーメンのイラストを描いています。

すべての品番に共通して、そのラーメンに実際に使われることの多い具材を育てられる点が特長です。

パッケージのイラストでも、育つ食材がひと目でわかるよう表現しています。

陶器ならではの質感と、発芽から成長まで少しずつ姿を変えていく薬味植物。

窓辺やデスクに並べて育てることで、まるで小さな「ラーメン薬味屋さん」を開いたような楽しさが広がります。

味ごとに揃えたくなるコレクション性も、本商品の魅力のひとつです。

小さいのに本格的な陶器鉢昭和レトロな器で楽しむ“育てるラーメン”

ラーメン鉢はすべて陶器製。ミニサイズながらも、釉薬の質感や絵柄にこだわり、昭和レトロな雰囲気をしっかりと表現しました。

キッチンやデスクに置くだけで、どこか懐かしい空気感を演出します。

箸は割って使えます割れる割り箸付きの遊び心

本キットには、プラスチック製のミニ割り箸が付属。実際に“パキッ”と割ることができる仕様で、ラーメンを食べる前のワンシーンを再現した遊び心のある付属品です。栽培キットとしてだけでなく、思わず人に話したくなるユニークな仕掛けも魅力です。

美味しい匂いが漂ってきそうな、町中華をイメージしたディスプレイボックス

昔懐かしい雰囲気が素敵

「ラーメン薬味栽培キット」は、ひとつひとつが小ぶりなサイズのため、販売店で手に取りやすく、まとめて展示できる専用のディスプレイボックスを用意しました。

ディスプレイボックスは、どこか懐かしさを感じるラーメン屋台をモチーフにデザイン。カウンターにずらりと並ぶラーメンのイラストは、湯気や香りが立ちのぼってきそうな町中華の風景をイメージし、一から描き起こしています。

売り場に置くだけで、思わず足を止めてしまうような、温かみのある世界観を演出します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6yfLxnydh24 ]

ネギの生長イメージ三つ葉の生長イメージチンゲンサイの生長イメージ唐辛子の生長イメージ01 ネギの商品詳細商品詳細

商品名：ラーメン薬味栽培キット

品 番：GD-1059

サイズ：H２.7cm×φ5.5cm

内 容：ミニラーメン陶器鉢／膨らむ土／種／ミニ割り箸／二次元コードカード

販売日：2026年 2月 16日

価 格：880円（税込）

U R L：https://seishin-plus.ocnk.net/product/558

会社概要

聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/

問い合わせ先：info@seishin-tougei.com