【SHKライングループ総力結集】大好評！今年もやります！日本一周旅行 4～6月出発 発売開始！最大30日間延長OK！おひとり様から利用OK！日本を自由に旅しよう！

株式会社ＳＨＫライン

春の行楽シーズンに日本を旅する

大好評の【船旅で自由に日本一周を旅するプラン】を発売いたしました。

ＳＨＫライングループの総力を結集し、新日本海フェリーをはじめ、

北海道～九州まで日本各地を船と陸路(マイカー)でめぐるプランです。

今回は、愛車と一緒にひとり旅が楽しめる

気軽にのんびり一人旅 日本一周ひとり旅プラン～ドライブパック～を

ピックアップしてご紹介いたします。

♦ＳＨＫグループ利用船舶

各船には、大浴場やレストラン、娯楽施設も完備。快適な船旅の詳細は各社ＨＰをご覧ください。

日本海側 本州～北海道を結ぶ 新日本海フェリー ▶https://www.snf.jp/ (https://www.snf.jp/)

太平洋側 関東～九州を結ぶ 東京九州フェリー ▶https://tqf.co.jp/

瀬戸内海 九州～関西を結ぶ 阪九フェリー ▶https://www.han9f.co.jp/

利用船舶 イメージ

【基本船室】

リーズナブルな2段ベッド大部屋タイプ

新日本海フェリー ツーリストＡ利用

東京九州フェリー ツーリストＡ利用

阪九フェリー スタンダード洋室利用

※追加代金で船室ランクアップ可能！

※舞鶴-小樽航路 新船けやき乗船もOK！

♦ＳＨＫグループ利用ホテル

観光に便利な立地に位置し、長年愛されるホテルの詳細は各社ＨＰをご覧ください。

北海道・街並みが美しい小樽にある オーセントホテル小樽 ▶https://www.authent.co.jp/

山口・本州の最西端都市 下関にある 下関グランドホテル ▶

♦旅行商品について

利用ホテル 外観

商品名

SHKライングループ フェリー＆ホテル

気楽にのんびり一人旅 日本一周ひとり旅プラン ～ドライブパック～

設定日/基本旅行代金

2026年4月1日出発～6月30日帰着

※乗船・宿泊不可日 4月20日～5月6日

＊北海道発着（小樽港発/小樽港・苫小牧東港着）

船中４泊（全船個室）、ホテル１泊朝食付（下関）

おひとり様 125,000円



＊関東発着（横須賀港発/新潟港着）

船中４泊（全船個室）、ホテル２泊朝食付（下関・小樽）

おひとり様 135,000円



＊関西発着（舞鶴港発/泉大津港・神戸六甲アイランド港着）

船中４泊（全船個室）、ホテル２泊朝食付（下関・小樽）

おひとり様 135,000円



＊九州発着（北九州新門司発着）

船中４泊（全船個室）、ホテル１泊朝食付（小樽）

おひとり様 125,000円



旅行代金に含まれるもの

各航路乗船代（ツーリストＡ/スタンダード洋室）

オーセントホテル小樽（シングル１泊・朝食付）※北海道発はなし

下関グランドホテル 宿泊代（シングル１泊・朝食付）※九州発はなし

船内・ホテルで利用可能なマルチクーポンおひとり様4,000円分付き

ランクアップは各航路一部だけの利用も可能です。

全行程最大３０日間延長可能

添乗員は同行しません

ご出発日１４日前までにお電話にてお申込みください

別途、２名様セットプラン、１名様お車なしプランもご用意しております。

詳細については当社ヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。