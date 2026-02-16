【SHKライングループ総力結集】大好評！今年もやります！日本一周旅行 4～6月出発 発売開始！最大30日間延長OK！おひとり様から利用OK！日本を自由に旅しよう！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ＳＨＫライン


春の行楽シーズンに日本を旅する


大好評の【船旅で自由に日本一周を旅するプラン】を発売いたしました。


ＳＨＫライングループの総力を結集し、新日本海フェリーをはじめ、


北海道～九州まで日本各地を船と陸路(マイカー)でめぐるプランです。


今回は、愛車と一緒にひとり旅が楽しめる


気軽にのんびり一人旅 日本一周ひとり旅プラン～ドライブパック～を


ピックアップしてご紹介いたします。


♦ＳＨＫグループ利用船舶


各船には、大浴場やレストラン、娯楽施設も完備。快適な船旅の詳細は各社ＨＰをご覧ください。


　日本海側 本州～北海道を結ぶ　新日本海フェリー　▶https://www.snf.jp/　(https://www.snf.jp/)


　太平洋側 関東～九州を結ぶ　　東京九州フェリー　▶https://tqf.co.jp/


　瀬戸内海 九州～関西を結ぶ　　阪九フェリー　　　▶https://www.han9f.co.jp/



利用船舶　イメージ

【基本船室】


リーズナブルな2段ベッド大部屋タイプ


新日本海フェリー　ツーリストＡ利用


東京九州フェリー　ツーリストＡ利用


阪九フェリー　スタンダード洋室利用


※追加代金で船室ランクアップ可能！


※舞鶴-小樽航路　新船けやき乗船もOK！





新日本海フェリー・ツーリストＡ（イメージ）


東京九州フェリー・ツーリストＡ（イメージ）

阪九フェリー・スタンダード洋室（イメージ）

♦ＳＨＫグループ利用ホテル


観光に便利な立地に位置し、長年愛されるホテルの詳細は各社ＨＰをご覧ください。


　北海道・街並みが美しい小樽にある　オーセントホテル小樽　▶https://www.authent.co.jp/


　山口・本州の最西端都市 下関にある　下関グランドホテル　 ▶



利用ホテル 外観

♦旅行商品について


商品名
　SHKライングループ フェリー＆ホテル　


　気楽にのんびり一人旅　日本一周ひとり旅プラン ～ドライブパック～
設定日/基本旅行代金
　2026年4月1日出発～6月30日帰着


　※乗船・宿泊不可日 4月20日～5月6日



　＊北海道発着（小樽港発/小樽港・苫小牧東港着）


　　船中４泊（全船個室）、ホテル１泊朝食付（下関）


　　おひとり様 125,000円
　　


　＊関東発着（横須賀港発/新潟港着）　


　　船中４泊（全船個室）、ホテル２泊朝食付（下関・小樽）


　　おひとり様 135,000円
　　


　＊関西発着（舞鶴港発/泉大津港・神戸六甲アイランド港着）


　　船中４泊（全船個室）、ホテル２泊朝食付（下関・小樽）


　　おひとり様 135,000円
　　
　＊九州発着（北九州新門司発着）


　　船中４泊（全船個室）、ホテル１泊朝食付（小樽）


　　おひとり様 125,000円



旅行代金に含まれるもの
　各航路乗船代（ツーリストＡ/スタンダード洋室）
　オーセントホテル小樽（シングル１泊・朝食付）※北海道発はなし　　


　下関グランドホテル 宿泊代（シングル１泊・朝食付）※九州発はなし　　　　


　船内・ホテルで利用可能なマルチクーポンおひとり様4,000円分付き


ランクアップは各航路一部だけの利用も可能です。


全行程最大３０日間延長可能
添乗員は同行しません
ご出発日１４日前までにお電話にてお申込みください



別途、２名様セットプラン、１名様お車なしプランもご用意しております。


詳細については当社ヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。