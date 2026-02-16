【SHKライングループ総力結集】大好評！今年もやります！日本一周旅行 4～6月出発 発売開始！最大30日間延長OK！おひとり様から利用OK！日本を自由に旅しよう！
春の行楽シーズンに日本を旅する
大好評の【船旅で自由に日本一周を旅するプラン】を発売いたしました。
ＳＨＫライングループの総力を結集し、新日本海フェリーをはじめ、
北海道～九州まで日本各地を船と陸路(マイカー)でめぐるプランです。
今回は、愛車と一緒にひとり旅が楽しめる
気軽にのんびり一人旅 日本一周ひとり旅プラン～ドライブパック～を
ピックアップしてご紹介いたします。
♦ＳＨＫグループ利用船舶
各船には、大浴場やレストラン、娯楽施設も完備。快適な船旅の詳細は各社ＨＰをご覧ください。
日本海側 本州～北海道を結ぶ 新日本海フェリー ▶https://www.snf.jp/ (https://www.snf.jp/)
太平洋側 関東～九州を結ぶ 東京九州フェリー ▶https://tqf.co.jp/
瀬戸内海 九州～関西を結ぶ 阪九フェリー ▶https://www.han9f.co.jp/
利用船舶 イメージ
【基本船室】
リーズナブルな2段ベッド大部屋タイプ
新日本海フェリー ツーリストＡ利用
東京九州フェリー ツーリストＡ利用
阪九フェリー スタンダード洋室利用
※追加代金で船室ランクアップ可能！
※舞鶴-小樽航路 新船けやき乗船もOK！
新日本海フェリー・ツーリストＡ（イメージ）
東京九州フェリー・ツーリストＡ（イメージ）
阪九フェリー・スタンダード洋室（イメージ）
♦ＳＨＫグループ利用ホテル
観光に便利な立地に位置し、長年愛されるホテルの詳細は各社ＨＰをご覧ください。
北海道・街並みが美しい小樽にある オーセントホテル小樽 ▶https://www.authent.co.jp/
山口・本州の最西端都市 下関にある 下関グランドホテル ▶
利用ホテル 外観
♦旅行商品について
商品名
SHKライングループ フェリー＆ホテル
気楽にのんびり一人旅 日本一周ひとり旅プラン ～ドライブパック～
設定日/基本旅行代金
2026年4月1日出発～6月30日帰着
※乗船・宿泊不可日 4月20日～5月6日
＊北海道発着（小樽港発/小樽港・苫小牧東港着）
船中４泊（全船個室）、ホテル１泊朝食付（下関）
おひとり様 125,000円
＊関東発着（横須賀港発/新潟港着）
船中４泊（全船個室）、ホテル２泊朝食付（下関・小樽）
おひとり様 135,000円
＊関西発着（舞鶴港発/泉大津港・神戸六甲アイランド港着）
船中４泊（全船個室）、ホテル２泊朝食付（下関・小樽）
おひとり様 135,000円
＊九州発着（北九州新門司発着）
船中４泊（全船個室）、ホテル１泊朝食付（小樽）
おひとり様 125,000円
旅行代金に含まれるもの
各航路乗船代（ツーリストＡ/スタンダード洋室）
オーセントホテル小樽（シングル１泊・朝食付）※北海道発はなし
下関グランドホテル 宿泊代（シングル１泊・朝食付）※九州発はなし
船内・ホテルで利用可能なマルチクーポンおひとり様4,000円分付き
ランクアップは各航路一部だけの利用も可能です。
全行程最大３０日間延長可能
添乗員は同行しません
ご出発日１４日前までにお電話にてお申込みください
別途、２名様セットプラン、１名様お車なしプランもご用意しております。
詳細については当社ヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。