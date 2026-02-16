【不動産開業セミナー開催】最短4ヶ月の開業ロードマップ×開業直後の集客・追客セミナー｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2月19日（木）・20日（金）の2日間、録画配信（ライブ形式）にて、2部に渡ってセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、「開業までの具体的な準備」と「開業直後の反響獲得・追客体制づくり」をテーマに、開業前後に押さえるべき実務ポイントを解説します。

▼申込みはこちら申込む :https://ielove-cloud.jp/news/entry-1327#form

■セミナー概要

【第1部】19日(木) 10:30～11:00／12:30～13:00／18:30～19:00開催

「最短4ヶ月で開業するためのロードマップと資金計画」

不動産開業までに必要な手続きを、最短4ヶ月のスケジュールに落とし込み、何をいつ準備すべきかを整理します。法人設立・免許取得・協会加入・事務所要件などの要点に加え、開業資金と運転資金の考え方、資金計画の立て方までを分かりやすく解説します。

【第2部】20日(金) 10:30～11:00／12:30～13:00／18:30～19:00開催

「開業直後に反響を安定させる“ポータル×自社HP×追客”実践講座」

開業直後に反響を途切れさせないための、Web集客の基本設計と運用のコツを紹介します。ポータル活用と自社HPでの信頼獲得の役割分担、さらに返信スピードを落とさない追客の仕組み化まで、実務に直結するポイントをまとめます。

※セミナーの内容は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください

【こんな方におすすめ】

・不動産開業を検討していて、全体像(何を・いつまでに)を掴みたい方

・法人／個人の選択、屋号、事務所要件などで迷っている方

・宅建業免許申請・保証協会(全宅／全日)など、手続きの流れを整理したい方

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申込みは、当社の判断によりセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます

■登壇者

株式会社いえらぶGROUP インサイドセールス課 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長に昇進。現在はインサイドセールス組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を回避する観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

