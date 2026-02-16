【高浜市やきものの里かわら美術館・図書館】企画展「大村雪乃展 ―シールアートの世界―」開催

見る距離によって姿を変える 丸シールによる新たな絵画表現

株式会社乃村工藝社

文房具の丸シールで都市夜景の光を点描する現代美術家・大村雪乃。遠い位置から鑑賞すると写真のようなリアルな世界が広がり、間近で見るとひとつひとつ複雑に貼り重ねられた丸シールで描かれた絵画の物質感に驚かされます。

本展では、奇跡の夜景とも呼ばれる代表作の『CITY LIGHTS』シリーズや名所風景画に加え、装飾用素材のカッティングシートを用いた動植物の『花鳥諷詠』シリーズをご紹介。

会期中には、高浜市の風景をテーマに、鑑賞者とともにつくり上げる大型ワークショップ作品も展示します。

● みどころ ●「YOKOHAMA」 2022年 （下：「YOKOHAMA」部分） (C)Yukino Ohmura身近な素材で アートを身近に

大村雪乃氏は、多くの受賞歴をもち国内外で活躍している、丸シールアートの先駆者です。丸シールという素材へのこだわりは、「アートをより身近に感じてほしい」という思いや、油絵を学んできた経歴から感じた、「今の時代にとって必要と思われる絵画を作りたい」という思いから来ています。

そこで、本展覧会では、“高浜市の風景”をテーマにした参加型の大型作品も展示します。来場者の方々が丸シールを貼っていくことで、会期を通して徐々に完成へと至る過程を共有し、またそれに参加する体験を通して、誰もが制作する楽しみに触れることができます。

大型作品が並ぶ 迫力の空間

大都市の夜景を描く『CITY LIGHTS』シリーズをはじめ、大型の作品が多く、最も大きな作品は、タテ約2.6m×ヨコ約3.9ｍにもなります。

本展覧会は従来の企画展示室（2階）に加え、ホール（1階）も会場として使用します。特にホールは、大型作品を中心とした迫力のある展示構成になっています。広い空間を活かし、近く・遠くといったさまざまな距離や角度から作品を鑑賞していただくことで、素材が持つ新たな魅力の発見や感動を誘います。

作家によるトークなどを開催

開幕日（4/18（土））には、大村氏によるギャラリートークとワークショップを行います。作家と一緒に展覧会場を巡り、作品に込めた思いや制作の背景を作家自身の言葉で直接聞くことができます。また、制作について作家本人から教わることができる、とても特別な機会です。

制作風景● 作家プロフィール ●

大村 雪乃（おおむら ゆきの）

1988年生まれ、東京都在住。2013年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。大学在学中に文房具の丸シールで夜景を表現する絵画を発表し、素材の意外性とビジュアルの美しさで2012年Tokyo Midtown Award にてオーディエンス賞を受賞。以降、美術家として活動を開始。各地で個展開催、グループ展への参加多数。2025年度より､朝日新聞「文芸時評」の挿画を担当。

作品発表のみならず、シールを貼るだけで誰でも制作に参加できる観客参加型のワークショップ監修や、MBS制作『プレバト!!』の丸シールアート査定の先生として出演。多くの人にシールアートの面白さや表現する楽しさを伝えている。

● 展示作品（予定） ●

作品数 合計92点

『CITY LIGHTS』14点、『光の旅』24点、『花シリーズ』7点、『Perfect Midnight』6点、『Other Works』17点 、『花鳥諷詠』24点

１．作家によるギャラリートーク

「Beautiful Midnight」 2012年「六甲山―夏」 2023年「Carpe Diem Ohanabatake in my head」 2013年「for Notre-Dame」（一部） 2019年● 大村氏によるイベント ●

出品作品を取り上げつつ、制作にまつわるエピソードや､作品に込めた思いを語っていただきます。

4/18（土）11:00～

参加費：無料（当日観覧券が必要）／申込み：不要

２．丸シールアート ワークショップ

丸シールで素敵な夜景作品を作って、ご自宅に飾ってみませんか。

4/18（土）14:00～15:30

参加費：1,000円（観覧券のご提示で500円）／ 対象：小学生以上（定員20名）／申込み：3/21（土）より電話で受付

● そのほか関連イベント ●手の中から広がる銀河 ―ボールペンの軸作り―

ポリマークレイでカラフルなボールペンの軸を作ります｡好きな色を組み合わせて､オリジナルのボールペンが出来上がり｡自分の作品を身近な文房具として楽しみましょう。

5/30（土）１.10:30～12:00、２.13:30～15:00、３.15:30～17:00

講師：高瀬真理氏（クラフトマリス）／参加費：1,000円／ 対象：小学生以上（定員 各回15名）／申込み：4/25（土）より電話で受付

日々を彩る丸と花 ―フラワーベース作りー

やきもので小ぶりのフラワーベースを作ります｡ランプシェードとしても使えます｡丸い穴あきデザインのちょっと不思議なフラワーベースで､日常に華を添えましょう。

6/20（土）・27（土）１.10:00～12:00、２.14:00～16:00

講師：杉江匠氏（陶房杉）／参加費：1,000円／ 対象：小学生以上（定員 各回10名）／申込み： 5/23（土）より電話で受付

コラボランチ「un cercle（アン セルクル）」

丸シールアートから着想を得た特別メニュー。フランス語で“円”や、調理で使う“底のないリング状の型”を意味する「アンセルクル」をモチーフにした、展覧会期間限定のランチです。

4/18（土）～6/28（日）ランチタイム（11:00～13:00）

提供：レストランOmi（前日の17:00まで要予約 ☎0566-52-6566）／価格：2,800円（税込み）

ライブラリー ほんの森 企画展特集コーナー

展覧会に合わせて図書館スタッフが選書した、鑑賞体験を深め・広げる特集コーナーです。展示とあわせてご覧ください。

4/18（土）～6/28（日）／場所：かわら美術館・図書館 本館２階

企画展「大村雪乃展 ―シールアートの世界―」

開催期間：2026/4/18(土) ～6/28(日)

休館日 ：月曜・火曜日 ※ 4/27（月）、4/28（火）、5/4（月・祝）、5/5（火・祝）は開館

観覧時間：10:00～17:00（観覧券の販売は16:30まで）

観覧料 ：高校生以上900円（720円）、中学生以下無料

＊（ ）内は、前売り、高浜市内居住者、20名以上の団体料金

＊ 75歳以上の方、各種障害者手帳をお持ちの方ほか、割引あり

＊ 前売りは、当館ミュージアムショップにて販売〈期間：3/18（水）～4/17（金）〉

会 場：高浜市やきものの里かわら美術館・図書館 本館（愛知県高浜市青木町九丁目6-18）

主 催：高浜市やきものの里かわら美術館・図書館

後 援：愛知県教育委員会、高浜市、高浜市教育委員会、高浜市観光協会、名古屋鉄道株式会社

企画協力：クレヴィス

高浜市やきものの里かわら美術館・図書館

生産量日本一を誇る三州瓦の中心的な産地・愛知県高浜市にある、かわら美術館と市立図書館が一緒になった複合文化施設。

美術館は、瓦をはじめとした幅広い分野の展覧会や地域連携に重点をおく多様な事業を通して、「みんなで美術館」をキャッチフレーズに、さまざまなひとやコトが集まる場をつくっています。



所在地 愛知県高浜市青木町九丁目6-18

電話番号 0566-52-3366（美術館）

URL https://www.takahama-kawara-museum.com/



高浜市やきものの里かわら美術館・図書館はかわら美術館運営共同事業体（代表企業 乃村工藝社、構成員 株式会社図書館流通センター、株式会社NTTファシリティーズ）が指定管理者として運営しています。