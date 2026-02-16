【M＆Aご成約】フォトスタジオ展開のキャラットと急成長エンタメ企業 GENDAのM＆Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、フォトスタジオを全国に展開する奈良県香芝市の株式会社キャラットと、東京都港区を拠点にエンターテインメントビジネスを手掛ける株式会社GENDAのM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/148/

M&A概要

株式会社キャラットは、夫婦二人のプリントショップとして創業以来、時代の変化を捉えながらフォトスタジオ事業へと転換し、全国108店舗（取材時）を展開する企業へと成長してきました。30年以上にわたり経営を率いてきた創業者・佐野隆之氏は、次世代への事業承継を見据え、株式上場を目標に内部統制やガバナンス体制の整備を進めてきました。上場直前といえる段階まで準備が整う一方で、上場後も成長を求め続けることへの不安や、後継世代に重い責任を背負わせてしまうのではないかという葛藤が、次第に生まれていきました。そうした中、当社M&Aアドバイザーとの出会いを通じて、上場以外にも会社を未来へつなぐ選択肢があることを見つめ直されます。株式会社GENDAは、キャラットが構想してきたエンターテイメント領域への展開と高い親和性を持つ存在であり、会社が最も成長できる道であると佐野氏が確信したことで、成約に至りました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/148/

譲渡企業

株式会社キャラット

会長：佐野 隆之 氏

本社所在地：奈良県香芝市

事業内容：フォトスタジオの運営

M&Aの検討理由：更なる成長・発展のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 部長 安田 韻

大学卒業後、大手信託銀行にてオーナー経営者等の個人向け資産運用・承継業務（遺言信託・生前贈与）に従事。

2017年に当社に入社後は、投資ファンドとの大型案件も含めた成長戦略型M&Aの成約実績を多数有する。

→https://www.ma-cp.com/about/staff/hibiki-yasuda/

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A 関連サービス事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/