【3/11・12・14開催】副業に挑戦するコンサルタントのリアルー 経験者が語る、副収入・案件獲得・リスクの実情

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、国内金融機関 新規事業開発 マネージャー 前田 将史氏、アクセンチュア株式会社出身の元コンサルタント 田中 正太郎氏らをお迎えし、ウェビナー「副業に挑戦するコンサルタントのリアル―経験者が語る、副収入・案件獲得・リスクの実情」を開催いたします。

詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBI5kuQYanY?s=91j1l3c378k

本ウェビナーでは、コンサルタントの76%が副業に関心を持ちながら、実際に行動に移しているのはわずか7%にとどまるという実情を背景に、実際に副業で成果を上げているコンサルタント経験者をお招きし、副業の実態について率直に語っていただきます。収入のリアル、案件獲得のノウハウ、想定すべきリスクとその対処法までを体系的に解説し、これから副業を始めたい方にも、さらなる成果を目指す方にも有益な内容をお届けします。

■ウェビナー概要

タイトル：副業に挑戦するコンサルタントのリアル―経験者が語る、副収入・案件獲得・リスクの実情

日時：2026年3月11日（水）午後7時～午後8時／3月12日（木）午前11時～正午／3月14日（土）午前10時～午前11時

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費用：無料

対象者：

・副業に興味はあるが、何から始めればいいかわからないコンサルタント

・副業で月10万円以上の収入を得たいと考えている方

・案件獲得の具体的なノウハウを知りたい方

・本業との両立方法や時間管理のコツを学びたい方

・副業のリスク（利益相反、税務等）を事前に知っておきたい方

・すでに副業を始めているが、もっと成果を出したい方

・スタートアップや異業種での働き方に興味がある方

■ご講演内容

Part 1：副業で正直いくら稼げるのか？

Part 2：案件獲得のノウハウ＆副業で成果を出すコツ

Part 3：失敗から学ぶ副業の落とし穴

Part 4：事前質問への登壇者回答

■登壇者情報

前田 将史氏

国内金融機関 新規事業開発マネージャー

神奈川県出身。大学卒業後、国内製薬企業に入社し、営業職として情報提供活動に従事。

その後、外資系コンサルティングファームへ転職し、国内外の製薬企業・医療機器企業や、医療機関、官公庁に対し、新規事業構想策定、業務改善、組織変革支援など幅広いプロジェクトを担当。

現在は国内金融機関のヘルスケア領域における新規事業開発部門に所属し、金融機関の強みを生かしたヘルスケア関連サービスの企画立案からPoCの推進、事業化に向けた導入検討まで一貫して担っている。

田中 正太郎氏

アクセンチュア株式会社出身

コンサルティング会社で約13年間、大企業の変革を支援。その後、ベンチャー企業で事業責任者としてSaaS事業の立ち上げや、AIベンダーでのAI企画やPMを経て、現在はスタートアップスタジオのディレクターとして企業の新規事業創出や大学発スタートアップのインキュベーションを支援。

会社員としては、戦略策定からAI・デジタル技術の活用支援や事業開発など、泥臭いフェーズまで幅広く経験。それらの経験やスキルを自分がワクワクすることにも生かしたいと思い、プロボノや副業を開始。

これまでに関与した副業案件は約10件。地方創生やデジタルサービスの計画立案や実行支援を行ってきた。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：170名（2025年12月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/