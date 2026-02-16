【小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップ】2026年2月16日より新作スイーツを公開！苺の魅力を存分に。春を告げるスイーツをお届けいたします。

株式会社ケイシイシイ

今回のテーマは、「苺の魅力を、存分に。」

苺の魅力を引き出した、心にも、写真にも残るおいしさや愛らしさのあるスイーツを北海道よりお届けいたします。

【新商品】苺とホワイトチョコ。王道の中にサプライズを込めたケーキ 「ルルフレーズ」

まるで花が咲いたような、心ときめくケーキ。

ホワイトチョコレートムースの中には、みずみずしい「黄桃」を入れ、食感の楽しさと甘みのアクセントをプラス。周りのクリームにはマンゴーとアプリコットのピューレをブレンドし黄色で春らしさを演出。苺とカスタードの優しい甘さから、フルーティな香りまで広がる華やかな一品です。

【商品名】ルルフレーズ

【価 格】2,916円（税込）

【直 径】12cm

【ルルフレーズ特設ページURL】https://www.letao.jp/ext/loulou_fraise.html

【数量限定】艶やかな紅ほっぺを宝石のように敷き詰めたケーキ 「パニエフレーズ」

パニエフレーズ

チーズの程よい酸味と香ばしいグラハムクッキーが飽きさせない、ルタオのニューヨークチーズケーキ。その上に、ミルキーなマスカルポーネムースと優しい甘さのカスタード生クリーム、甘酸っぱい国産苺「紅ほっぺ」を溢れんばかりに敷き詰めました。

【商品名】パニエフレーズ

【価格】7,344円（税込）

【直径】約15cm

【商品URL】https://www.letao.jp/item/R895.html

【新商品】甘酸っぱい苺が彩るミルキーなティラミス 「ティラミス オ フレーズ」

北海道産マスカルポーネのなめらかなムースと、苺シロップをしみこませたスポンジを重ねて、天面を鮮やかな苺とフランボワーズのジュレで彩りました。優しくミルキーなコクと甘酸っぱさが、口の中でなめらかにとけあいます。

【商品名】ティラミス オ フレーズ

【価 格】2,808円（税込）

【直 径】12cm

【商品URL】https://www.letao.jp/item/J864.html

【新商品】香ばしいサブレと濃厚なチーズが調和した 「フロマージュキャレ」

濃厚なベイクドチーズを香ばしいバニラアーモンドサブレでサンドしました。解凍したてのサブレはさっくりしっかりとした食感に。時間が経つとベイクドチーズとサブレがなじみ、しっとりほどける口どけになります。個包装のため、味わいの違いを楽しんだり、ギフトにもぴったりな一品です。

【商品名】フロマージュキャレ

【価 格】2,052円（税込）/5個入

【大きさ】約5cm×5cm

【商品URL】https://www.letao.jp/item/J865.html

【新商品】キャラメルとナッツの風味豊かな 「ガレット キャラメルノワ」

厚みのあるガレットの中に、クルミ、ピーカンナッツ、カシューナッツの3種のナッツをバランス良く合わせた奥深い味わいのキャラメルナッツを包みました。北海道産小麦粉とバターを使用したガレット生地は、ヘーゼルナッツパウダーを加え、風味豊かでほろっとした食感に。

【商品名】ガレット キャラメルノワ

【価 格】1,944円（税込）/5個入

【大きさ】直径約5cm×高さ約2.5cm

【商品URL】https://www.letao.jp/item/J878.html

【季節限定商品】苺の風味に包まれた人気のチーズケーキ「フレーズドゥーブル」

苺の爽やかな酸味と程よい甘みが広がるベイクドチーズとミルキーなマスカルポーネムースがふわりと重なり合うドゥーブル。贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりの季節限定フレーバーです。

【商品名】フレーズドゥーブル

【価 格】2,376円（税込）

【直 径】12cm

【商品URL】https://www.letao.jp/item/R662.html

その他にも、期間限定スイーツやホワイトデーにもおすすめの商品をご用意しております。

ルタオ スプリングキャンペーンも実施中

まああるショコラブランレアチョコレートナイアガラテノワールパフェ ドゥ フロマージュ

この期間だけの特別キャンペーンも実施いたします。春を告げるスイーツとともにぜひお見逃しなく。

［１］ メルシーウィーク 2/16-2/25までのご注文でポイントUP

※本会員登録されている方は、ランクにあわせてポイントUPいたします

［２］ 2/16-3/15までのご注文で商品代金12,000円（税込）ごとに

ルタオ本店限定「プチショコラアマンドホワイト」1缶プレゼント

※同じお届け先、お届け日の1回のご注文でご購入金額が税込12,000円以上となるお届け先へ

同封いたします。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

※アイス商品は対象外になります。

［３］ 2/16-2/28までの期間、ルタオ公式アプリからのご注文でポイント+2倍

▶アプリダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/letao-%E5%B0%8F%E6%A8%BD%E6%B4%8B%E8%8F%93%E5%AD%90%E8%88%97%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%AA-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1459057727)

［４］ ご希望の方にホワイトデーカード、季節のカード、のし、袋 無料サービス

※カードは裏面にご希望のメッセージを印字可能です（100字以内）

【印字可能な記号】。、!?★☆♪

※季節のデザインはお届け時期によって異なる場合がございます

※季節のデザインのしには表書き・名入りはできかねます

※写真はイメージです。デザインは予告なく変更になる場合がございます。

ページをめくるたび、心がほどける。ルタオが贈る ”デジタルカタログ” もご用意

ルタオの「美味しい」を、いつでも、どこでも。

これまでご自宅にお届けしていたカタログの美しさはそのままに、デバイスを選ばず閲覧できるデジタルカタログ。カフェでのひとときや、仕事の合間のリフレッシュタイムに、ルタオのスイーツを眺めながらギフトを選ぶ。場所を選ばずルタオのスイーツと出会えるデジタルカタログもぜひご覧ください。

▶デジタルカタログはこちら(https://www.letao.jp/client_info/LETAO/html/catalog/index.html?gclid=EAIaIQobChMIv-yKvIPtiQMVmdZMAh2rjiNsEAAYASAAEgLe9_D_BwE)

「小樽洋菓子舗ルタオ」について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

公式オンラインショップ：https://www.letao.jp/

ブランドサイト： https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。