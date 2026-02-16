胎内のリゾートへと誘う、春の入口。約1kmの桜並木「胎内川 夏井の河川敷千本桜」

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県胎内市夏井地区では、雪深い冬を越えた春の訪れを告げる風景として、「胎内川 夏井の河川敷千本桜」が、2026年4月中旬頃から見頃を迎えます。

飯豊連峰を源とする胎内川上流部、夏井河川敷の両岸には、約1kmにわたる染井吉野の桜並木が続きます。この道は、地域の人々にとって長く“季節の合図”であり、同時に“帰ってきたくなる風景”として大切に守られてきました。

この千本桜には、明確な起源を示す記録が残っているわけではありません。

けれど、先人たちが「ここに春が続いていく風景を残したい」と願い、一本、また一本と桜を植え継いできた--地域には、そんな静かな想いが語り継がれています。

次の世代が春を感じられることを願い、手を動かしてきた人々。その積み重ねが、いま私たちが歩いている“春の道”をつくりました。そしてその想いは、現在を生きる私たちへと受け継がれ、枝を守り、道を整え、風景を未来へつないでいます。

今年もまた、「夏井の河川敷千本桜」は、その季節を迎えます。

先人たちの想いと、今を生きる私たちの時間が重なり合う“続いていく春”を、ぜひ現地で感じてください。

【概要】

名称：胎内川 夏井の河川敷千本桜

見頃：2026年4月中旬頃～（天候により前後する場合があります）

場所：新潟県胎内市夏井地区・胎内川上流 河川敷

WEB：http://tainai.info/

【お問い合わせ先】

一般社団法人 胎内市観光協会

TEL：0254-47-2723

FAX：0254-47-2737

メール：tarugahasi@tainai.info

住所：〒959-2806 新潟県胎内市下赤谷387-1